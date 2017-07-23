Педро досрочно вернулся в Лондон
Нападающий "Челси" Педро досрочно завершил предсезонное турне клуба по Азии, получив сотрясение мозга.
По ходу субботнего матча против "Арсенала", выигранного со счетом 3:0, Педро неудачно столкнулся с голкипером "канониров" Давидом Оспиной и попросил вынужденную замену. Посоветовавшись между собой, врачи "Челси" отправили испанца в ближайший госпиталь.
Местные доктора подтвердили первоначальные опасения: Педро получил сотрясение мозга. Уже к вечеру вингер был выписан из больницы, однако отправился не в расположение команды Антонио Конте, а на самолет в Лондон.
Как сообщает Sky Sports, Педро уже не сыграет на предсезонном турне "синих" по Азии и пройдет углубленное обследование дома.
23.07.2017 12:00
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Твоё лицо, когда отскочил от игр за синюю помойку
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лампочку стряхнул,еще одним идиотом больше стало в команде
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Выздоравливайте скорее, маленький испанцев.
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взъерошили пинсы его пукан.
в честь нового капитана. ничего.... зашьют рабочую трубу и по новой
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