Педро досрочно вернулся в Лондон

Педро Нападающий "Челси" Педро досрочно завершил предсезонное турне клуба по Азии, получив сотрясение мозга.

По ходу субботнего матча против "Арсенала", выигранного со счетом 3:0, Педро неудачно столкнулся с голкипером "канониров" Давидом Оспиной и попросил вынужденную замену. Посоветовавшись между собой, врачи "Челси" отправили испанца в ближайший госпиталь.

Местные доктора подтвердили первоначальные опасения: Педро получил сотрясение мозга. Уже к вечеру вингер был выписан из больницы, однако отправился не в расположение команды Антонио Конте, а на самолет в Лондон.

Как сообщает Sky Sports, Педро уже не сыграет на предсезонном турне "синих" по Азии и пройдет углубленное обследование дома.



Метки Педро, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 23.07.2017 12:00

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  1. daikirai 23.07.2017 12:52 # daikirai
    Твоё лицо, когда отскочил от игр за синюю помойку

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  2. violator 23.07.2017 12:10 # violator
    лампочку стряхнул,еще одним идиотом больше стало в команде

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  3. sexan 23.07.2017 12:09 # sexan
    Выздоравливайте скорее, маленький испанцев.

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  4. electric 23.07.2017 12:02 # electric
    взъерошили пинсы его пукан.

    в честь нового капитана. ничего.... зашьют рабочую трубу и по новой

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