"Сити" подтвердил покупку Данило

Пеп Гвардиола и Данило "Манчестер Сити" официально объявил о приобретении правого защитника "Реала" Данило. Сделка обошлась в 24.5 миллиона фунтов.

В начале этой недели клуб с "Этихад", наконец, укрепил правый фланг обороны, подписав Кайла Уолкера из "Тоттенхэма". Спустя несколько дней "горожане" нашли ему конкурента в лице 26-летнего Данило.

Согласовав сумму трансфера с "Реалом", сегодня "Сити" заключил с бразильцем пятилетний контракт. Данило уже присоединился к команде Пепа Гвардиолы, который планирует использовать новичка сразу на трех позициях – правого защитника, левого и опорника.

"Данило – отличный игрок, который предложит команде универсальные качества. Он может сыграть на разных позициях как в защите, так и в полузащите. Уверен, он добавит вариативности Пепу", - сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.



Метки Данило, Манчестер Сити, Реал, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 23.07.2017 11:30

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Последние комментарии:




  1. farot 23.07.2017 13:16 # farot
    Зинченко: "Сейчас мало играю в "фифу", потому что не вижу конкурентов"

    это он еще с Пепом не играл

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  2. reeker 23.07.2017 13:15 # reeker
    Ладно, пожалуй поддержу остальных пенсов и тоже переобуюсь по поводу Данило. Отскочили от лавочника Реала, Чемберлен и Тольян на голову сильнее, плюс моложе.

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  3. bezviz 23.07.2017 13:11 # bezviz
    игроки, цена которых меньше 30 млн - по определению днища, практически все, есть очень редкие исключения

    с 30 млн - идут норм игроки, но бывают исключения, что могут подсунуть г0внецо(погба, мукака, марсиаль, ляказет, салах, и тд), но чаще всего это стоящие игроки, которые оправдывают свой ценник

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  4. apucmokpam 23.07.2017 13:11 # apucmokpam
    ормяне - недоазеры.

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  5. osprey 23.07.2017 13:11 # osprey
    https://cs541607.userapi.com/c637825/v637825240/64a39/wpULe3oH8AY.jpg

    Лол Буффон

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  6. gidro-met 23.07.2017 13:10 # gidro-met
    Глянул голы Неймара Ювентусу этой ночью. Так это высший пилотаж с претензией на ЗМ в этом году. Форма Найк у Барсы прям как литая сидит. Пока лучшая за все времена.

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  7. thegodfather 23.07.2017 13:09 # thegodfather
    это сегодня в 24:00 мю будет сосировать, или завтра?

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  8. erevansky 23.07.2017 13:06 # erevansky
    Создал H2H лигу Фапла. Только для сильных игроков. Заявки в комменты.

    Приглашаю:
    Samir
    Krypton777
    Reams
    Thor

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  9. golokante 23.07.2017 13:05 # golokante
    Молодцы. Кстати, на каком или даже в каком месте находился Ман Сити, до покупки шейхами? Например, Челси закончил свой последний сезон перед эрой Абрамовича на втором месте в АПЛ, с путевкой в ЛЧ. Сюрпрайз, да ребята?

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  10. thegodfather 23.07.2017 13:04 # thegodfather
    вангую группу лч:
    1 Челси
    2 Порто
    3 Динамо Киев
    4 Феенорд

    легчайше командой u-18 выходим в плов, тем самым делая выступления в лч для нашой тимы максимум в 7 матчей. Ромка уже закинул баблишко, эт инсайдерская инфа проскочила.

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  11. erevansky 23.07.2017 13:02 # erevansky
    Будкевич, отзовись.

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  12. mancityman 23.07.2017 12:59 # mancityman
    Норм сам

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  13. bezviz 23.07.2017 12:55 # bezviz
    фух, пронесло, значит Челси не сильно и хотел это дно брать...может там в тихую проводят переговоры о покупке Сандро/Менди или Толяна, но лавочник реала, еще за 24 млн, сумма говорит сама за себя - нах не надо....

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  14. paul-shark 23.07.2017 12:50 # paul-shark
    Просто в очередной раз ссыканули в сторону chelsea

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  15. stepan-jam-boss 23.07.2017 12:49 # stepan-jam-boss
    Манчестер в очередной раз унизил Челси

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  16. karandash 23.07.2017 12:49 # karandash
    По черновикам Ван Гала работает.

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  17. thegodfather 23.07.2017 12:47 # thegodfather
    https://www.youtube.com/watch?v=rwNPaMQD7sY

    вахахаха, посмотрите обзор.
    ору с траппа)))

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  18. thegodfather 23.07.2017 12:38 # thegodfather
    Пеп обыкновенный физрук, который строит команду за счет чцжих денег, а не своих способностей
    Посмотрите на Конте, при нем буквально каждый игрок стал сильнее. Посмотрите на почетино, как он работает с игроками, которые пару лет назад наверное и за даром никому не нужны были бы, посмотрите на Клоппа.. Ну разве коут, лаллана, фирмино, хендрсон не стали играть при нем лучше, чем было до этого? Разве у моура Терри не стал лучшим защитником апл после того, как он уже был списанным боашкм и бенитесом. Аспи при нем вырос в топа...азар, Вилли!

    А что пеп? Загнобил Агуэро , Санья и клиши видимо не защитники для него, стоус просто посмешище, туре пошел по пизде...

    И что он делает?! Он в тупую покупает пачку игроков, половина из которых будет сидеть на лавке.
    Гений, мать твою.

    Источник: http://fapl.ru/posts/56238/

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  19. sausage 23.07.2017 12:35 # sausage
    Вот это точно на рынок пошли. Покупайте, покупайте... за всё отвечу я.

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  20. andros13 23.07.2017 12:34 # andros13
    Я во че думаю.
    У Гвардиолы в Барсе был лучший в мире состав, с двумя абсолютными уникумами в центре поля, и лучшим нападающим мира.
    Бавария - лучший состав в Германии, все топы чемпа покупались.
    Теперь мс, неограниченный бюджет, каждое ТО защитники по 50 млн

    (ответить)

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