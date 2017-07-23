"Сити" подтвердил покупку Данило

"Манчестер Сити" официально объявил о приобретении правого защитника "Реала" Данило. Сделка обошлась в 24.5 миллиона фунтов.

В начале этой недели клуб с "Этихад", наконец, укрепил правый фланг обороны, подписав Кайла Уолкера из "Тоттенхэма". Спустя несколько дней "горожане" нашли ему конкурента в лице 26-летнего Данило.



Согласовав сумму трансфера с "Реалом", сегодня "Сити" заключил с бразильцем пятилетний контракт. Данило уже присоединился к команде Пепа Гвардиолы, который планирует использовать новичка сразу на трех позициях – правого защитника, левого и опорника.



"Данило – отличный игрок, который предложит команде универсальные качества. Он может сыграть на разных позициях как в защите, так и в полузащите. Уверен, он добавит вариативности Пепу", - сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.