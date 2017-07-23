"Сити" подтвердил покупку Данило
"Манчестер Сити" официально объявил о приобретении правого защитника "Реала" Данило. Сделка обошлась в 24.5 миллиона фунтов.
В начале этой недели клуб с "Этихад", наконец, укрепил правый фланг обороны, подписав Кайла Уолкера из "Тоттенхэма". Спустя несколько дней "горожане" нашли ему конкурента в лице 26-летнего Данило.
Согласовав сумму трансфера с "Реалом", сегодня "Сити" заключил с бразильцем пятилетний контракт. Данило уже присоединился к команде Пепа Гвардиолы, который планирует использовать новичка сразу на трех позициях – правого защитника, левого и опорника.
"Данило – отличный игрок, который предложит команде универсальные качества. Он может сыграть на разных позициях как в защите, так и в полузащите. Уверен, он добавит вариативности Пепу", - сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.
23.07.2017 11:30
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Последние комментарии:
Зинченко: "Сейчас мало играю в "фифу", потому что не вижу конкурентов"
это он еще с Пепом не играл
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Ладно, пожалуй поддержу остальных пенсов и тоже переобуюсь по поводу Данило. Отскочили от лавочника Реала, Чемберлен и Тольян на голову сильнее, плюс моложе.
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игроки, цена которых меньше 30 млн - по определению днища, практически все, есть очень редкие исключения
с 30 млн - идут норм игроки, но бывают исключения, что могут подсунуть г0внецо(погба, мукака, марсиаль, ляказет, салах, и тд), но чаще всего это стоящие игроки, которые оправдывают свой ценник
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ормяне - недоазеры.
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https://cs541607.userapi.com/c637825/v637825240/64a39/wpULe3oH8AY.jpg
Лол Буффон
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Глянул голы Неймара Ювентусу этой ночью. Так это высший пилотаж с претензией на ЗМ в этом году. Форма Найк у Барсы прям как литая сидит. Пока лучшая за все времена.
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это сегодня в 24:00 мю будет сосировать, или завтра?
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Создал H2H лигу Фапла. Только для сильных игроков. Заявки в комменты.
Приглашаю:
Samir
Krypton777
Reams
Thor
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Молодцы. Кстати, на каком или даже в каком месте находился Ман Сити, до покупки шейхами? Например, Челси закончил свой последний сезон перед эрой Абрамовича на втором месте в АПЛ, с путевкой в ЛЧ. Сюрпрайз, да ребята?
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вангую группу лч:
1 Челси
2 Порто
3 Динамо Киев
4 Феенорд
легчайше командой u-18 выходим в плов, тем самым делая выступления в лч для нашой тимы максимум в 7 матчей. Ромка уже закинул баблишко, эт инсайдерская инфа проскочила.
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Будкевич, отзовись.
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Норм сам
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фух, пронесло, значит Челси не сильно и хотел это дно брать...может там в тихую проводят переговоры о покупке Сандро/Менди или Толяна, но лавочник реала, еще за 24 млн, сумма говорит сама за себя - нах не надо....
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Просто в очередной раз ссыканули в сторону chelsea
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Манчестер в очередной раз унизил Челси
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По черновикам Ван Гала работает.
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https://www.youtube.com/watch?v=rwNPaMQD7sY
вахахаха, посмотрите обзор.
ору с траппа)))
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Пеп обыкновенный физрук, который строит команду за счет чцжих денег, а не своих способностей
Посмотрите на Конте, при нем буквально каждый игрок стал сильнее. Посмотрите на почетино, как он работает с игроками, которые пару лет назад наверное и за даром никому не нужны были бы, посмотрите на Клоппа.. Ну разве коут, лаллана, фирмино, хендрсон не стали играть при нем лучше, чем было до этого? Разве у моура Терри не стал лучшим защитником апл после того, как он уже был списанным боашкм и бенитесом. Аспи при нем вырос в топа...азар, Вилли!
А что пеп? Загнобил Агуэро , Санья и клиши видимо не защитники для него, стоус просто посмешище, туре пошел по пизде...
И что он делает?! Он в тупую покупает пачку игроков, половина из которых будет сидеть на лавке.
Гений, мать твою.
Источник: http://fapl.ru/posts/56238/
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Вот это точно на рынок пошли. Покупайте, покупайте... за всё отвечу я.
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Я во че думаю.
У Гвардиолы в Барсе был лучший в мире состав, с двумя абсолютными уникумами в центре поля, и лучшим нападающим мира.
Бавария - лучший состав в Германии, все топы чемпа покупались.
Теперь мс, неограниченный бюджет, каждое ТО защитники по 50 млн
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