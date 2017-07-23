Гари Кэхилл назначен новым капитаном "Челси"

Наставник "Челси" Антонио Конте подтвердил, что новым капитаном его команды после ухода со "Стэмфорд Бридж" Джона Терри стал защитник Гари Кэхилл.

Напомним, Терри являлся бессменным капитаном "синих" с 2004 года, однако в конце прошлого месяца он перебрался свободным агентом в "Астон Виллу".



Джон покинул "Челси", поскольку был лишен возможности играть регулярно в прошлом сезоне, на протяжении которого обязанности капитана на поле исполнял как раз Кэхилл.



В последние месяцы ходили разговоры, что на роль следующего капитана "синих" могут претендовать игроки вроде Давида Луиса и Эдена Азара, однако Конте принял очевидное решение и доверил повязку 31-летнему Кэхиллу.



"Думаю, будет правильно, чтобы капитанскую повязку продолжил носить Кэхилл, если он будет играть. Это правильно, если он будет капитаном".



"Почему? Потому что он находится в "Челси" много лет, сыграл много матчей, и у него хорошие качества для этой роли", — цитирует Конте Evening Standard.