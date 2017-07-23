Гари Кэхилл назначен новым капитаном "Челси"

Гари Кэхилл Наставник "Челси" Антонио Конте подтвердил, что новым капитаном его команды после ухода со "Стэмфорд Бридж" Джона Терри стал защитник Гари Кэхилл.

Напомним, Терри являлся бессменным капитаном "синих" с 2004 года, однако в конце прошлого месяца он перебрался свободным агентом в "Астон Виллу".

Джон покинул "Челси", поскольку был лишен возможности играть регулярно в прошлом сезоне, на протяжении которого обязанности капитана на поле исполнял как раз Кэхилл.

В последние месяцы ходили разговоры, что на роль следующего капитана "синих" могут претендовать игроки вроде Давида Луиса и Эдена Азара, однако Конте принял очевидное решение и доверил повязку 31-летнему Кэхиллу.

"Думаю, будет правильно, чтобы капитанскую повязку продолжил носить Кэхилл, если он будет играть. Это правильно, если он будет капитаном".

"Почему? Потому что он находится в "Челси" много лет, сыграл много матчей, и у него хорошие качества для этой роли", — цитирует Конте Evening Standard.


Метки Конте, Кэхилл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2017 11:00

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  1. chelsea1983 23.07.2017 13:06 # chelsea1983
    А ведь помню как его купили с вылетающего болтона !! Молодец вот и карьера ! Бывший игрок болтона выиграл все трофеи в отличие от неудачных игроков арсенала

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  2. vyrentz 23.07.2017 12:43 # vyrentz
    у него табло такое, будто его в детстве уебали чем-то плоским и тяжелым, например, большой советской энциклопедией

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  3. gidro-met 23.07.2017 12:33 # gidro-met
    Было бы странно, если бы отобрали и дали кому-нибудь другому. Это бы подпортило атмосферу

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  4. darvil 23.07.2017 12:04 # darvil
    Клоун не может быть кэпом.
    Есть же Аспи.

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  5. sexan 23.07.2017 11:27 # sexan
    Зря. Левый игрок.

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  6. superglor 23.07.2017 11:17 # superglor
    Потому что собственных воспитанников больше нет вот и приходится выбирать из наемников.

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  7. chelsea-69 23.07.2017 11:15 # chelsea-69
    Капитан Гари Топор

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  8. staryi-eblan 23.07.2017 11:02 # staryi-eblan
    Держит сосуд с елейным маслом и готовится к жертвоприношению, дабы Боги даровали успех Автобулси в новом сезоне

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