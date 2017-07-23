"Юнайтед" не претендует на Гарета Бэйла

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что вингер "Реала" Гарет Бэйл никогда не был его трансферной целью.

Достоверно известно, что клуб с "Олд Траффорд" хотел приобрести игрока сборной Уэльса еще 10 лет назад, когда Гарет был юниором "Саутгемптона". В 2013 году "Юнайтед" снова пытался заполучить Бэйла, но тот ушел из "Тоттенхэма" в "Реал".



На протяжении всей испанской карьеры Бэйла не утихают слухи, что "Юнайтед" снова попытается купить Гарета, однако Моуриньо считает эту задачу "невыполнимой", как и возвращение Криштиану Роналду.



"Да, эта миссия невыполнима, как и в случае с Роналду. Твои контакты, ощущение и понимание ситуации делают очевидным, что Бэйлу нравится Мадрид. Ему нравится свое испытание, нравится свое положение, а его клуб сейчас в очень хорошем состоянии. Я никогда не чувствовал, чтобы у него было желание уйти, так зачем тратить энергию на это? Нет", — цитирует Моуриньо The Telegraph.