"Юнайтед" не претендует на Гарета Бэйла

Гарет Бэйл Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что вингер "Реала" Гарет Бэйл никогда не был его трансферной целью.

Достоверно известно, что клуб с "Олд Траффорд" хотел приобрести игрока сборной Уэльса еще 10 лет назад, когда Гарет был юниором "Саутгемптона". В 2013 году "Юнайтед" снова пытался заполучить Бэйла, но тот ушел из "Тоттенхэма" в "Реал".

На протяжении всей испанской карьеры Бэйла не утихают слухи, что "Юнайтед" снова попытается купить Гарета, однако Моуриньо считает эту задачу "невыполнимой", как и возвращение Криштиану Роналду.

"Да, эта миссия невыполнима, как и в случае с Роналду. Твои контакты, ощущение и понимание ситуации делают очевидным, что Бэйлу нравится Мадрид. Ему нравится свое испытание, нравится свое положение, а его клуб сейчас в очень хорошем состоянии. Я никогда не чувствовал, чтобы у него было желание уйти, так зачем тратить энергию на это? Нет", — цитирует Моуриньо The Telegraph.


Метки Бэйл, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2017 10:00

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  1. andros13 23.07.2017 11:18 # andros13
    Перишич > Бейл
    Очевидно же

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  2. breadpeat 23.07.2017 10:35 # breadpeat
    Ну мхитарян перишич и виллиан не уровень Ситей - это всем понятно.
    Вот гваридиола - это лучший вариант для них. Как и сам клуб - он немного забыл о футболе, а сосредоточился на своих гениальных мыслях, как ситей сосредоточился на своем величии вместо мяча...

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  3. manchester-army 23.07.2017 10:07 # manchester-army
    Лучше тогда уже проверенный заднеприводный вариант в лице Криштьяну брать.

    Manchester is red
    Manchester is blue
    We love male asshole
    Manchester we love you

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  4. budun 23.07.2017 10:03 # budun
    Чмоур шарит, что максимум нынешнего МЮ - это посредственность уровня мхитаряна, перишича или виллиана.

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