"Юнайтед" не претендует на Гарета Бэйла
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что вингер "Реала" Гарет Бэйл никогда не был его трансферной целью.
Достоверно известно, что клуб с "Олд Траффорд" хотел приобрести игрока сборной Уэльса еще 10 лет назад, когда Гарет был юниором "Саутгемптона". В 2013 году "Юнайтед" снова пытался заполучить Бэйла, но тот ушел из "Тоттенхэма" в "Реал".
На протяжении всей испанской карьеры Бэйла не утихают слухи, что "Юнайтед" снова попытается купить Гарета, однако Моуриньо считает эту задачу "невыполнимой", как и возвращение Криштиану Роналду.
"Да, эта миссия невыполнима, как и в случае с Роналду. Твои контакты, ощущение и понимание ситуации делают очевидным, что Бэйлу нравится Мадрид. Ему нравится свое испытание, нравится свое положение, а его клуб сейчас в очень хорошем состоянии. Я никогда не чувствовал, чтобы у него было желание уйти, так зачем тратить энергию на это? Нет", — цитирует Моуриньо The Telegraph.
23.07.2017 10:00
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Последние комментарии:
Перишич > Бейл
Очевидно же
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Ну мхитарян перишич и виллиан не уровень Ситей - это всем понятно.
Вот гваридиола - это лучший вариант для них. Как и сам клуб - он немного забыл о футболе, а сосредоточился на своих гениальных мыслях, как ситей сосредоточился на своем величии вместо мяча...
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Лучше тогда уже проверенный заднеприводный вариант в лице Криштьяну брать.
Manchester is red
Manchester is blue
We love male asshole
Manchester we love you
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Чмоур шарит, что максимум нынешнего МЮ - это посредственность уровня мхитаряна, перишича или виллиана.
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