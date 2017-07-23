Клопп обсудил с Коутиньо интерес "Барселоны"

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал, что обсудил со своим полузащитником Филиппе Коутиньо возобновившийся интерес "Барселоны".

На текущей неделе в прессе появилась информация, что "красные" отклонили предложение "Барсы" о покупке Коутиньо в размере 72 миллионов фунтов. Daily Mirror спешит сообщить, что каталонский клуб уже готов вернуться с увеличенной до 80 млн. фунтов суммой.



Однако после победы 2:1 над "Лестером" в Гонконге Клопп дал понять, что эти слухи его не тревожат. Юрген продолжает верить, что 25-летний бразилец останется в "Ливерпуле".



"Да, мы поговорили, но вас это не касается".



"Каждый знает, что Фил Коутиньо является нашим ключевым игроком. Я точно знаю, что он чувствует себя более чем хорошо, комфортно в "Ливерпуле".



"Он любит клуб и город — это очевидно. Приятно наблюдать, что он может играть таким образом, как сегодня вечером, потому что сейчас очень сложный момент нашей предсезонной подготовки, после всех этих тренировок. Это показывает, что у него большой потенциал", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.