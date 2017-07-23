Клопп обсудил с Коутиньо интерес "Барселоны"

Филиппе Коутиньо Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал, что обсудил со своим полузащитником Филиппе Коутиньо возобновившийся интерес "Барселоны".

На текущей неделе в прессе появилась информация, что "красные" отклонили предложение "Барсы" о покупке Коутиньо в размере 72 миллионов фунтов. Daily Mirror спешит сообщить, что каталонский клуб уже готов вернуться с увеличенной до 80 млн. фунтов суммой.

Однако после победы 2:1 над "Лестером" в Гонконге Клопп дал понять, что эти слухи его не тревожат. Юрген продолжает верить, что 25-летний бразилец останется в "Ливерпуле".

"Да, мы поговорили, но вас это не касается".

"Каждый знает, что Фил Коутиньо является нашим ключевым игроком. Я точно знаю, что он чувствует себя более чем хорошо, комфортно в "Ливерпуле".

"Он любит клуб и город — это очевидно. Приятно наблюдать, что он может играть таким образом, как сегодня вечером, потому что сейчас очень сложный момент нашей предсезонной подготовки, после всех этих тренировок. Это показывает, что у него большой потенциал", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Барселона, Клопп, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2017 09:00

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  1. electric 23.07.2017 09:16 # electric
    за 120 в барсу.

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  2. akadam 23.07.2017 09:12 # akadam
    Ну раз итог разговора не озвучил, Коутиньо колеблется.

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  3. alexomck 23.07.2017 09:11 # alexomck
    Неймара в ПСЖ, Коута в Барсу.
    и можно закрывать Кейта и ВвД по 80 за штуку.

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  4. sexan 23.07.2017 09:01 # sexan
    А он вчера не плохой гол забил и не както даже не праздновал.

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