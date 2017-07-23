Коларов сменил "Сити" на "Рому"

Александр Коларов Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Коларов официально завершил свой переход в "Рому" стоимостью 5 миллионов евро (4.5 млн. фунтов).

Игрок сборной Сербии выступал за "горожан" после своего перехода из другого римского клуба, "Лацио", в 2010 году. За это время Коларов дважды стал чемпионом Премьер-Лиги, завоевал Кубок Англии и два Кубка Лиги.

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола очень высоко ценил Александра, используя того не только в качестве флангового защитника, но и в качестве центрального. Однако твердого места в основе Коларов все же не имел.

Скорый приход на "Этихад" Бенжамена Менди и Данило подтолкнул Коларова к возвращению в Серию А, и накануне Александр заключил с "Ромой" контракт на три года.

"Я предельно счастлив оказаться здесь. Я буду выкладываться на 100 процентов и больше ради "Ромы". Моя цель всегда одинакова: побеждать", — сообщил Коларов.

Продажа Коларова означает, что Гвардиола избавился от всех четырех крайних защитников, которые были в его распоряжении в прошлом сезоне — ранее этим летом "Сити" попрощался с Пабло Сабалетой, Бакари Санья и Гаэлем Клиши.


Метки Коларов, Манчестер Сити, Рома, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2017 08:00

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  1. liverpool888 23.07.2017 08:34 # liverpool888
    замена крайних защитников напрашивалась еще перед стартом прошлого сезона, но понадеялись на опыт и количество игроков, в итоге все четверо сыграли ниже уровня что отразилось на результатах клуба.

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  2. fantomaz 23.07.2017 08:30 # fantomaz
    Kolarov verme

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  3. infamous 23.07.2017 08:01 # infamous
    Наконец перешел в нормальный клуб

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