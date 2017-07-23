Данило станет игроком "Сити" в течение 48 часов

Данило "Манчестер Сити" должен завершить приобретение правого защитника "Реала" Данило в течение 48 часов.

Накануне 26-летний игрок сборной Бразилии покинул тренировочный лагерь "Реала" в Лос-Анджелесе и отправился в расположение "горожан", которые по совпадению тоже сейчас находятся в Городе Ангелов.

"Данило нас покинул, как и Мората", — сообщил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

BBC ожидает, что все формальности, связанные с трансфером Данило стоимостью 26.5 миллионов фунтов, будут улажен в течение 48 часов. В новом сезоне бразилец будет конкурировать за место в составе с Кайлом Уолкером.

За два года на "Сантьяго Бернабеу" Данило выиграл Ла Лигу, две Лиги Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный Чемпионат Мира. Однако в прошлом сезоне испанского первенства защитник отметился только 17 появлениями в старте.


Метки Данило, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2017 07:00

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Последние комментарии:




  1. mazinho-united 23.07.2017 09:08 # mazinho-united
    Данилка в трэнде, провел по губам синей помойке как и все этим летом

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  2. mata-hazard 23.07.2017 08:50 # mata-hazard
    Жаль, что на Фапле нельзя ставить картинки в комментариях. Сюда бы подошла с Мики маусом "Да и хуй с ним".

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  3. blueswin 23.07.2017 08:36 # blueswin
    Хорошее усиление. Уолкер и Данило закроют фланг надёжно и на долго.

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  4. superglor 23.07.2017 07:48 # superglor
    Конте: нонейм типа Чемберса всегда был нашим приоритетом, а не Данило.

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  5. mu-hater 23.07.2017 07:39 # mu-hater
    пись пись, льется на кого то

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