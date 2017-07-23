Данило станет игроком "Сити" в течение 48 часов
"Манчестер Сити" должен завершить приобретение правого защитника "Реала" Данило в течение 48 часов.
Накануне 26-летний игрок сборной Бразилии покинул тренировочный лагерь "Реала" в Лос-Анджелесе и отправился в расположение "горожан", которые по совпадению тоже сейчас находятся в Городе Ангелов.
"Данило нас покинул, как и Мората", — сообщил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.
BBC ожидает, что все формальности, связанные с трансфером Данило стоимостью 26.5 миллионов фунтов, будут улажен в течение 48 часов. В новом сезоне бразилец будет конкурировать за место в составе с Кайлом Уолкером.
За два года на "Сантьяго Бернабеу" Данило выиграл Ла Лигу, две Лиги Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный Чемпионат Мира. Однако в прошлом сезоне испанского первенства защитник отметился только 17 появлениями в старте.
23.07.2017 07:00
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Данилка в трэнде, провел по губам синей помойке как и все этим летом
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Жаль, что на Фапле нельзя ставить картинки в комментариях. Сюда бы подошла с Мики маусом "Да и хуй с ним".
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Хорошее усиление. Уолкер и Данило закроют фланг надёжно и на долго.
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Конте: нонейм типа Чемберса всегда был нашим приоритетом, а не Данило.
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пись пись, льется на кого то
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