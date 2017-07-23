Моуриньо "гарантирует", что Де Хеа не покинет "Юнайтед"

Давид Де Хеа Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пообещал, что с вероятностью в 100 процентов голкипер Давид Де Хеа не покинет клуб этим летом.

Ранее в июле с новой силой вспыхнули слухи, что "Реал" еще попытается переманить соотечественника, которого он едва не приобрел летом 2015 года. По слухам, интерес Королевского клуба к Де Хеа даже стал той причиной, почему "красные дьяволы" не смогли согласовать переход нападающего Альваро Мораты.

Однако сейчас Моуриньо дал ясно понять, что 26-летний испанец, у которого остается еще два года по контракту, в новом сезоне будет выступать за "Юнайтед". Жозе это "гарантирует".

"Я могу гарантировать, что он не уйдет от нас в этом сезоне. Я могу это сделать, и у меня есть ощущение, что ему было бы очень сложно уйти. Потому что он очень честный парень, очень прямой".

"Реал" достаточно давно вышел с ним на контакт. Мы были открыты к переговорам, потому что мне всегда казалось, что когда у игрока есть желание уйти, то мне не нравится этому мешать, ведь в конце концов ты не сможешь получить от таких игроков желаемого, если они хотят уйти".

"Однако затем они ("Реал") решили закончить переговоры. Я не думаю, что он испытывает какие-то очень хорошие чувства по отношению к "Реалу". Я вижу, что он счастлив, сосредоточен и работает упорнее, чем когда-либо. Поэтому для меня он на 100 процентов останется с нами", — цитирует Моуриньо The Guardian.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Реал

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2017 06:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. kontorres 23.07.2017 09:49 # kontorres
    Норм основу гг резервом раскатали! Говорил же Батшуаи топарь, Мората не нужен был! Алонсо в очередной раз показал что он топарь, тем самым написяв на бестолковки некоторых довенов!

    (ответить)

  2. sher-liverpool 23.07.2017 09:49 # sher-liverpool
    «Ливерпуль» достиг принципиальной договоренности с «РБ Лейпциг» о переходе полузащитника Наби Кейта.

    Сообщается, что немецкий клуб принял третье предложение мерсисайдцев по 22-летнему гвинейцу в размере 83 миллионов евро – рекордная сумма для «Ливерпуля». При этом ее большая часть будет выплачена сразу.

    + Покупка ВВД

    И Апл можно и не начинать!

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  3. al-faarabi 23.07.2017 09:32 # al-faarabi
    22.07.2017 16:17 #
    warham

    На футболках игроков Арсенала 100% на китайском написано - ЧЕЛСИ ПИДОРІ

    Источник: http://fapl.ru/posts/56220/?c=1#c6433891

    полюбому коммент дня

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  4. budun 23.07.2017 09:26 # budun
    https://youtu.be/dDpL5-5l_48

    Бл, охуенно.
    Но в рашке же есть такие футбольные города, как Кёнигсберг и Саранск.

    (ответить)

  5. manchester-army 23.07.2017 09:23 # manchester-army
    Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа прокомментировал информацию о возможном трансфере в мадридский "Реал".

    "Мне не зачем что-то менять, я очень счастлив в Манчестере, тем более посудите сами, где вы сможете найти такой клуб в котором весь состав заднеприводный, а за то что в тебя просто попадает футбольный мяч, ты получаешь огромную зарплату и признание нашего дружного гей-коллектива. Да и с фанатами у меня прекрасные однополые отношения."

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  6. dk-chelsea 23.07.2017 09:10 # dk-chelsea
    Батшуайи > Ляказет

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  7. budun 23.07.2017 09:06 # budun
    Переоценёнка, а кто-то умудряется его в один ряд с Нойером пихать. Да даже Навас не хуже.

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  8. mkhitaryan 23.07.2017 08:58 # mkhitaryan
    Крайне хорошие новости. Лучший голкипер мира остаётся в лучшем клубе мира. Де Хеа должен играть в Юнайтед до конца карьеры и стать одной из величайших легенд МЮ и АПЛ, однозначно. Ему по силам затмить даже Шмейхеля, что, казалось бы, невозможно.

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  9. stepan-jam-boss 23.07.2017 08:47 # stepan-jam-boss
    В очередной раз опрокинули Реал

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  10. blueswin 23.07.2017 08:40 # blueswin
    Однако затем они решили закончить переговоры

    всё понятно

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  11. sher-liverpool 23.07.2017 08:35 # sher-liverpool
    Кариус > Дыр Хеа!

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  12. bigdick 23.07.2017 08:28 # bigdick
    all of you are pidors

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  13. bootsman 23.07.2017 07:50 # bootsman
    Лучший трансфер лета.

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  14. second005 23.07.2017 07:06 # second005
    Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха обвинил фанатов "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" в расизме.

    "Если болельщики "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" чувствуют себя отлично, называя меня черной обезьяной, то они могут продолжать, если это сделает их день лучше", - написал африканец в своем "инстаграме".

    Добавим, что Заха выступал за "Ман Юнайтед" в период с 2013 по 2015 год.

    Ухахах, будто у колбасы со скамом, в составе негров нет)) это ещё те помойки) особенно Траффорд, где крысы по полю бегают)

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  15. role-playin 23.07.2017 06:51 # role-playin
    Уйдет через 2 года бесплатно.

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  16. golokante 23.07.2017 06:23 # golokante
    В Арсенале осталось две звезды: Чех и Венгер. С таким конченным составом умудриться зацепить КА дорогого стоит.

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  17. golokante 23.07.2017 06:17 # golokante
    Ладно, манки, не ссыте. Все у вас наладится. АПЛ, конечно, в этом году не светит, но и позора не будет такого, как у Арсенала. Арсеналу пизда. Реально нет ни одного игрока, который попал бы в основу Челси. Не потому что я фанат Челси, а потому что это правда.

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  18. halamadrid94 23.07.2017 06:16 # halamadrid94
    Ну и пускай останется. У нас пока есть Навас. Один из самых недооцененных киперов топ-клубов. Он способен еще пару сезонов провести на самом высоком уровне.

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  19. sport2k 23.07.2017 06:05 # sport2k
    Нормас

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