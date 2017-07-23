Моуриньо "гарантирует", что Де Хеа не покинет "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пообещал, что с вероятностью в 100 процентов голкипер Давид Де Хеа не покинет клуб этим летом.
Ранее в июле с новой силой вспыхнули слухи, что "Реал" еще попытается переманить соотечественника, которого он едва не приобрел летом 2015 года. По слухам, интерес Королевского клуба к Де Хеа даже стал той причиной, почему "красные дьяволы" не смогли согласовать переход нападающего Альваро Мораты.
Однако сейчас Моуриньо дал ясно понять, что 26-летний испанец, у которого остается еще два года по контракту, в новом сезоне будет выступать за "Юнайтед". Жозе это "гарантирует".
"Я могу гарантировать, что он не уйдет от нас в этом сезоне. Я могу это сделать, и у меня есть ощущение, что ему было бы очень сложно уйти. Потому что он очень честный парень, очень прямой".
"Реал" достаточно давно вышел с ним на контакт. Мы были открыты к переговорам, потому что мне всегда казалось, что когда у игрока есть желание уйти, то мне не нравится этому мешать, ведь в конце концов ты не сможешь получить от таких игроков желаемого, если они хотят уйти".
"Однако затем они ("Реал") решили закончить переговоры. Я не думаю, что он испытывает какие-то очень хорошие чувства по отношению к "Реалу". Я вижу, что он счастлив, сосредоточен и работает упорнее, чем когда-либо. Поэтому для меня он на 100 процентов останется с нами", — цитирует Моуриньо The Guardian.
23.07.2017 06:00
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Последние комментарии:
Норм основу гг резервом раскатали! Говорил же Батшуаи топарь, Мората не нужен был! Алонсо в очередной раз показал что он топарь, тем самым написяв на бестолковки некоторых довенов!
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«Ливерпуль» достиг принципиальной договоренности с «РБ Лейпциг» о переходе полузащитника Наби Кейта.
Сообщается, что немецкий клуб принял третье предложение мерсисайдцев по 22-летнему гвинейцу в размере 83 миллионов евро – рекордная сумма для «Ливерпуля». При этом ее большая часть будет выплачена сразу.
+ Покупка ВВД
И Апл можно и не начинать!
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22.07.2017 16:17 #
warham
На футболках игроков Арсенала 100% на китайском написано - ЧЕЛСИ ПИДОРІ
Источник: http://fapl.ru/posts/56220/?c=1#c6433891
полюбому коммент дня
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https://youtu.be/dDpL5-5l_48
Бл, охуенно.
Но в рашке же есть такие футбольные города, как Кёнигсберг и Саранск.
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Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа прокомментировал информацию о возможном трансфере в мадридский "Реал".
"Мне не зачем что-то менять, я очень счастлив в Манчестере, тем более посудите сами, где вы сможете найти такой клуб в котором весь состав заднеприводный, а за то что в тебя просто попадает футбольный мяч, ты получаешь огромную зарплату и признание нашего дружного гей-коллектива. Да и с фанатами у меня прекрасные однополые отношения."
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Батшуайи > Ляказет
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Переоценёнка, а кто-то умудряется его в один ряд с Нойером пихать. Да даже Навас не хуже.
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Крайне хорошие новости. Лучший голкипер мира остаётся в лучшем клубе мира. Де Хеа должен играть в Юнайтед до конца карьеры и стать одной из величайших легенд МЮ и АПЛ, однозначно. Ему по силам затмить даже Шмейхеля, что, казалось бы, невозможно.
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В очередной раз опрокинули Реал
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Однако затем они решили закончить переговоры
всё понятно
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Кариус > Дыр Хеа!
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all of you are pidors
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Лучший трансфер лета.
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Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха обвинил фанатов "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" в расизме.
"Если болельщики "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" чувствуют себя отлично, называя меня черной обезьяной, то они могут продолжать, если это сделает их день лучше", - написал африканец в своем "инстаграме".
Добавим, что Заха выступал за "Ман Юнайтед" в период с 2013 по 2015 год.
Ухахах, будто у колбасы со скамом, в составе негров нет)) это ещё те помойки) особенно Траффорд, где крысы по полю бегают)
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Уйдет через 2 года бесплатно.
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В Арсенале осталось две звезды: Чех и Венгер. С таким конченным составом умудриться зацепить КА дорогого стоит.
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Ладно, манки, не ссыте. Все у вас наладится. АПЛ, конечно, в этом году не светит, но и позора не будет такого, как у Арсенала. Арсеналу пизда. Реально нет ни одного игрока, который попал бы в основу Челси. Не потому что я фанат Челси, а потому что это правда.
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Ну и пускай останется. У нас пока есть Навас. Один из самых недооцененных киперов топ-клубов. Он способен еще пару сезонов провести на самом высоком уровне.
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Нормас
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