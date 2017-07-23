Моуриньо "гарантирует", что Де Хеа не покинет "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пообещал, что с вероятностью в 100 процентов голкипер Давид Де Хеа не покинет клуб этим летом.

Ранее в июле с новой силой вспыхнули слухи, что "Реал" еще попытается переманить соотечественника, которого он едва не приобрел летом 2015 года. По слухам, интерес Королевского клуба к Де Хеа даже стал той причиной, почему "красные дьяволы" не смогли согласовать переход нападающего Альваро Мораты.



Однако сейчас Моуриньо дал ясно понять, что 26-летний испанец, у которого остается еще два года по контракту, в новом сезоне будет выступать за "Юнайтед". Жозе это "гарантирует".



"Я могу гарантировать, что он не уйдет от нас в этом сезоне. Я могу это сделать, и у меня есть ощущение, что ему было бы очень сложно уйти. Потому что он очень честный парень, очень прямой".



"Реал" достаточно давно вышел с ним на контакт. Мы были открыты к переговорам, потому что мне всегда казалось, что когда у игрока есть желание уйти, то мне не нравится этому мешать, ведь в конце концов ты не сможешь получить от таких игроков желаемого, если они хотят уйти".



"Однако затем они ("Реал") решили закончить переговоры. Я не думаю, что он испытывает какие-то очень хорошие чувства по отношению к "Реалу". Я вижу, что он счастлив, сосредоточен и работает упорнее, чем когда-либо. Поэтому для меня он на 100 процентов останется с нами", — цитирует Моуриньо The Guardian.