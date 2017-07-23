Шансы "Эвертона" переманить Жиру возросли

Шансы "Эвертона" переманить нападающего "Арсенала" Оливье Жиру значительно выросли на текущей неделе.

Этим летом главный тренер "ирисок" Рональд Куман основательно укрепил атакующую линию своей команды, пригасив на "Гудисон Парк" Дэви Классена, Сандро Рамиреса и Уэйна Руни.



Однако "Эвертону" все еще требуется прямая замена проданному в "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, и своей целью номер среди центральных нападающих Куман видит как раз Жиру, утверждает Liverpool Echo.



Будущее Оливье является предметом интенсивных спекуляций с тех пор, как "Арсенал" за рекордные деньги приобрел Александра Лакасетта. Если бы "Эвертон" поспешил начать аукцион за Жиру, то рисковал бы столкнуться с серьезной конкуренцией.



Но на текущей неделе ситуация изменилась. "Вест Хэм" отказался от своих претензий на 30-летнего француза, взамен согласовав приобретение Хавьера Эрнандеса из "Байера". Вдобавок и президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс с тренером "Марселя" Руди Гарсией заявили, что Жиру не перейдет в их клубы.



Таким образом, дорога перед "Эвертоном" к своей трансферной цели оказалась расчищена. Теперь сам Оливье должен решить: останется он в "Арсенале" и будет конкурировать с Лакасеттом или отправится в команду Кумана и получит гарантированное игровое время в преддверии Чемпионата Мира в России следующим летом.