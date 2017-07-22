Венгер отрицает, что Санчес переходит в ПСЖ

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что только в воображении журналистов нападающий Алексис Санчес переходит в ПСЖ.

Если верить слухам из французской прессы, представители Санчеса уже находятся в Париже, где обговаривают условия личного контракта с ПСЖ. Sky Sports делится своими источниками: Алексис еще далек от трансфера, но гранды Лиги 1 начнут переговоры о его покупке уже на следующей неделе.



Во время разговора с журналистами до Венгера довели появившуюся информацию. Арсен ответил, что это лишь домыслы прессы: продажа Санчеса - даже за рубеж - по-прежнему не входит в его планы.



"Это всего лишь воображение некоторых журналистов. Для меня нет никакой разницы, кто хочет его купить", - приводит слова Венгера официальный сайт "канониров".