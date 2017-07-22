"Вест Хэм" продал Рэндольфа в "Мидлсбро"

"Вест Хэм" выручил 5 миллионов фунтов с продажи голкипера Даррена Рэндольфа в "Мидлсбро".

На текущей неделе "молотобойцы" обзавелись новым первым номером в лице Джо Харта, арендованного у "Манчестер Сити". В сложившейся ситуации Рэндольф предпочел уйти из клуба.



Сегодня 30-летний игрок сборной Ирландии официально присоединился к "речникам", заключив контракт до июня 2021. В "Боро" Даррену будет гарантирована игровая практика, ведь ранее этим летом "Риверсайд" покинули Виктор Вальдес и Брэд Гузан.



В "Вест Хэме" Рэндольф провел всего два года, сыграв 42 матча. Приглашенный изначально на роль дублера Адриана Даррен смог вытеснить испанца из стартового состава в прошлом сезоне.



Daily Mail ожидает, что в скором времени "Вест Хэм" покинет и Адриан, который на днях позволил сделать себе довольно дерзкое замечание совладельцу клуба Дэвиду Голду в Твиттере.