"Вест Хэм" продал Рэндольфа в "Мидлсбро"
"Вест Хэм" выручил 5 миллионов фунтов с продажи голкипера Даррена Рэндольфа в "Мидлсбро".
На текущей неделе "молотобойцы" обзавелись новым первым номером в лице Джо Харта, арендованного у "Манчестер Сити". В сложившейся ситуации Рэндольф предпочел уйти из клуба.
Сегодня 30-летний игрок сборной Ирландии официально присоединился к "речникам", заключив контракт до июня 2021. В "Боро" Даррену будет гарантирована игровая практика, ведь ранее этим летом "Риверсайд" покинули Виктор Вальдес и Брэд Гузан.
В "Вест Хэме" Рэндольф провел всего два года, сыграв 42 матча. Приглашенный изначально на роль дублера Адриана Даррен смог вытеснить испанца из стартового состава в прошлом сезоне.
Daily Mail ожидает, что в скором времени "Вест Хэм" покинет и Адриан, который на днях позволил сделать себе довольно дерзкое замечание совладельцу клуба Дэвиду Голду в Твиттере.
22.07.2017 21:00
Просмотров: 169
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вест Хэм затупил. Двух нормальных киперов сливает, потом когда у Харта закончится аренда , они обязаны его покупать. Ведь без вратарей останутся на слелующий сезон. Да и на этот нужен какой то резервист на подмену Джо.
(ответить)
понятно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий