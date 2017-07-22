"Вест Хэм" продал Рэндольфа в "Мидлсбро"

Даррен Рэндольф "Вест Хэм" выручил 5 миллионов фунтов с продажи голкипера Даррена Рэндольфа в "Мидлсбро".

На текущей неделе "молотобойцы" обзавелись новым первым номером в лице Джо Харта, арендованного у "Манчестер Сити". В сложившейся ситуации Рэндольф предпочел уйти из клуба.

Сегодня 30-летний игрок сборной Ирландии официально присоединился к "речникам", заключив контракт до июня 2021. В "Боро" Даррену будет гарантирована игровая практика, ведь ранее этим летом "Риверсайд" покинули Виктор Вальдес и Брэд Гузан.

В "Вест Хэме" Рэндольф провел всего два года, сыграв 42 матча. Приглашенный изначально на роль дублера Адриана Даррен смог вытеснить испанца из стартового состава в прошлом сезоне.

Daily Mail ожидает, что в скором времени "Вест Хэм" покинет и Адриан, который на днях позволил сделать себе довольно дерзкое замечание совладельцу клуба Дэвиду Голду в Твиттере.


Метки Вест Хэм, Мидлсбро, Рэндольф, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 169

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. halamadrid94 22.07.2017 21:18 # halamadrid94
    Вест Хэм затупил. Двух нормальных киперов сливает, потом когда у Харта закончится аренда , они обязаны его покупать. Ведь без вратарей останутся на слелующий сезон. Да и на этот нужен какой то резервист на подмену Джо.

    (ответить)

  2. mr-terry 22.07.2017 21:00 # mr-terry
    понятно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: