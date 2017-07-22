"Вест Хэм" обновил свой трансферный рекорд покупкой Арнаутовича

"Вест Хэм" объявил о приобретении вингера "Стоука" Марко Арнаутовича за рекордные для своего клуба 24 миллиона фунтов.

Прошлый сезон "гончары" завершили только на 13-й позиции в Премьер-Лиге, из-за чего, как поговаривают, Арнаутович сильно разочаровался в амбициях клуба.



Согласовать компенсацию за Марко "молотобойцам" удалось только с третьей попытки, однако уже после первого их предложения Арнаутович подал прошение о трансфере и дал ясно понять о своем желании присоединиться к амбициозной команде Славена Билича.



И вот сегодня все формальности были улажены. 28-летний Арнаутович, на счету которого 62 матча за сборную Австрии, заключил с "Вест Хэмом" контракт на пять.



"Быть игроком "Вест Хэма" — это особенное чувство. Каждый знает, что "Вест Хэм" является большим клубом с большой историей, и я рад стать его частью. Мне не терпится начать".



"Я играл против "Вест Хэма" на старом стадионе — на новом в прошлом году я не играл, потому что был дисквалифицирован, но я присутствовал на матче и лишь могу сказать, что это громадный клуб со множеством болельщиков".



"Болельщики "Вест Хэма" бредят футболом, и мне это нравится. Клуб все еще растет, становится лучше и лучше, и поэтому я здесь", — сообщил Арнаутович, четыре года назад приобретенный "Стоуком" у "Вердера" всего за 2 млн. фунтов.