"Вест Хэм" обновил свой трансферный рекорд покупкой Арнаутовича
"Вест Хэм" объявил о приобретении вингера "Стоука" Марко Арнаутовича за рекордные для своего клуба 24 миллиона фунтов.
Прошлый сезон "гончары" завершили только на 13-й позиции в Премьер-Лиге, из-за чего, как поговаривают, Арнаутович сильно разочаровался в амбициях клуба.
Согласовать компенсацию за Марко "молотобойцам" удалось только с третьей попытки, однако уже после первого их предложения Арнаутович подал прошение о трансфере и дал ясно понять о своем желании присоединиться к амбициозной команде Славена Билича.
И вот сегодня все формальности были улажены. 28-летний Арнаутович, на счету которого 62 матча за сборную Австрии, заключил с "Вест Хэмом" контракт на пять.
"Быть игроком "Вест Хэма" — это особенное чувство. Каждый знает, что "Вест Хэм" является большим клубом с большой историей, и я рад стать его частью. Мне не терпится начать".
"Я играл против "Вест Хэма" на старом стадионе — на новом в прошлом году я не играл, потому что был дисквалифицирован, но я присутствовал на матче и лишь могу сказать, что это громадный клуб со множеством болельщиков".
"Болельщики "Вест Хэма" бредят футболом, и мне это нравится. Клуб все еще растет, становится лучше и лучше, и поэтому я здесь", — сообщил Арнаутович, четыре года назад приобретенный "Стоуком" у "Вердера" всего за 2 млн. фунтов.
22.07.2017 20:20
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В древней фифе скилл 90+ развивал
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Негр выше пидор. Инфа 100%
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Ниже пидор.
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Jaliljon Nabiev
деньги которые платили за морато не 80-милионов а 57 +бонус﻿
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Вархам пидр гнойный.
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Добротный игрок. Всегда хотелось с ним
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Средний игрок, ничего такого в нём нет. Не понимаю дебилов, которые ассоциируют австрийскую сборную с его фамилией.
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Пенсы, давайте уже латералей пилите, заебали тянуть.
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Все равно несыгранный состав. В первом туре изи-пизи чпокним
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Вылететь не должны с такими напами. А вот Стоуку уже пора. Там уже момтарились ребята и поуходили многие.
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Когда там уже Челси топарей объявит
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топарь. Десятку скумам забьет как нех
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Арнаутович и Чича это достаточно, чтоб карать всякие Челсы и Ливеры
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пиздец, нахуя днаря этого подписали, я ебал
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• Ни один игрок «Реала» не забил больше голов головой в прошлом сезоне Ла Лиги (6), чем Альваро Мората.
норм главного головоеба реала оформили
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Это все здорово, но вспоминая Кристал Пэлэс прошлого сезона с их составом и местом в нижней половины таблицы - хз
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Какие это амбиции у Вест Хема? :)) В 4-ку то ясен xуй не попадут в ближайшие лет 20, а попав в ЛЕ сливают её всяким астрам :))
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вх будет выше арсенала и мю
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Никогда мне не нравился, противный игрочишка.
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дороговато, впрочем, учитывая нынешний рынок...
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