"Вест Хэм" обновил свой трансферный рекорд покупкой Арнаутовича

Марко Арнаутович "Вест Хэм" объявил о приобретении вингера "Стоука" Марко Арнаутовича за рекордные для своего клуба 24 миллиона фунтов.

Прошлый сезон "гончары" завершили только на 13-й позиции в Премьер-Лиге, из-за чего, как поговаривают, Арнаутович сильно разочаровался в амбициях клуба.

Согласовать компенсацию за Марко "молотобойцам" удалось только с третьей попытки, однако уже после первого их предложения Арнаутович подал прошение о трансфере и дал ясно понять о своем желании присоединиться к амбициозной команде Славена Билича.

И вот сегодня все формальности были улажены. 28-летний Арнаутович, на счету которого 62 матча за сборную Австрии, заключил с "Вест Хэмом" контракт на пять.

"Быть игроком "Вест Хэма" — это особенное чувство. Каждый знает, что "Вест Хэм" является большим клубом с большой историей, и я рад стать его частью. Мне не терпится начать".

"Я играл против "Вест Хэма" на старом стадионе — на новом в прошлом году я не играл, потому что был дисквалифицирован, но я присутствовал на матче и лишь могу сказать, что это громадный клуб со множеством болельщиков".

"Болельщики "Вест Хэма" бредят футболом, и мне это нравится. Клуб все еще растет, становится лучше и лучше, и поэтому я здесь", — сообщил Арнаутович, четыре года назад приобретенный "Стоуком" у "Вердера" всего за 2 млн. фунтов.


Метки Арнаутович, Вест Хэм, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2017 20:20

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Последние комментарии:




  1. chebrec 22.07.2017 21:26 # chebrec
    В древней фифе скилл 90+ развивал

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  2. warham 22.07.2017 21:20 # warham
    Негр выше пидор. Инфа 100%

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  3. knvlay 22.07.2017 21:19 # knvlay
    Ниже пидор.

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  4. bigdick 22.07.2017 21:19 # bigdick
    Jaliljon Nabiev
    деньги которые платили за морато не 80-милионов а 57 +бонус&#65279;

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  5. reeker 22.07.2017 21:18 # reeker
    Вархам пидр гнойный.

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  6. warham 22.07.2017 21:15 # warham
    Добротный игрок. Всегда хотелось с ним

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  7. shirokov15 22.07.2017 21:15 # shirokov15
    Средний игрок, ничего такого в нём нет. Не понимаю дебилов, которые ассоциируют австрийскую сборную с его фамилией.

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  8. reeker 22.07.2017 21:01 # reeker
    Пенсы, давайте уже латералей пилите, заебали тянуть.

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  9. januzaj00 22.07.2017 21:00 # januzaj00
    Все равно несыгранный состав. В первом туре изи-пизи чпокним

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  10. gidro-met 22.07.2017 20:59 # gidro-met
    Вылететь не должны с такими напами. А вот Стоуку уже пора. Там уже момтарились ребята и поуходили многие.

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  11. budun 22.07.2017 20:54 # budun
    Когда там уже Челси топарей объявит

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  12. farot 22.07.2017 20:41 # farot
    топарь. Десятку скумам забьет как нех

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  13. mancunia-planet 22.07.2017 20:35 # mancunia-planet
    Арнаутович и Чича это достаточно, чтоб карать всякие Челсы и Ливеры

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  14. bigdick 22.07.2017 20:33 # bigdick
    пиздец, нахуя днаря этого подписали, я ебал

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  15. thegodfather 22.07.2017 20:29 # thegodfather
    • Ни один игрок «Реала» не забил больше голов головой в прошлом сезоне Ла Лиги (6), чем Альваро Мората.

    норм главного головоеба реала оформили

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  16. sellman 22.07.2017 20:25 # sellman
    Это все здорово, но вспоминая Кристал Пэлэс прошлого сезона с их составом и местом в нижней половины таблицы - хз

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  17. erevansky 22.07.2017 20:25 # erevansky
    Какие это амбиции у Вест Хема? :)) В 4-ку то ясен xуй не попадут в ближайшие лет 20, а попав в ЛЕ сливают её всяким астрам :))

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  18. thegodfather 22.07.2017 20:25 # thegodfather
    вх будет выше арсенала и мю

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  19. reeker 22.07.2017 20:23 # reeker
    Никогда мне не нравился, противный игрочишка.

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  20. wolfsmensch 22.07.2017 20:22 # wolfsmensch
    дороговато, впрочем, учитывая нынешний рынок...

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