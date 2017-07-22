Педро доставлен в госпиталь с подозрением на сотрясение
Вингер "Челси" Педро был доставлен в госпиталь с подозрением на сотрясение после столкновения с голкипером "Арсенала" Давидом Оспиной.
В субботу "синие" отпраздновали убедительную победу над "канонирами" в товарищеском матче в Пекине — 3:0. Однако для Педро этот матч оказался окончен уже спустя полчаса после стартового свистка.
Игроку сборной Испании потребовалась вынужденная замена после жесткого стыка с Оспиной. Помимо разбитого до крови носа, у Педро также подозревают сотрясение — разбираются с этим китайские врачи.
"Он будет в порядке, но я думаю, он получил сотрясение. По этой причине наш доктор предпочел отправить его в госпиталь и проверить надлежащим образом. Жаль, потому что неприятно получать подобные травмы в этот период. Он совершенно точно останется здесь (в Пекине), а если все будет нормально, то завтра прилетит к нам в Сингапур", — цитирует наставника "Челси" Антонио Конте The Guardian.
22.07.2017 20:00
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Последние комментарии:
Венгер дал установку ломать игроков Челси
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Одной Педрой меньше. Но лгбт активисты конечно в трауре
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заживет как на собаке. здоровья
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Если бы на месте педры был Мората - выбыл бы на несколько месяцев. Если бы был Лукаку - на несколько месяцев выбыл бы Оспина. Вот и вся разница в трансферах МЮ и Челси...
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льется без остановки, пенсам на бестолковки
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Жаль Педро. Лучше бы на его месте оказался симулянтишка Азар.
Ах да, Азар же трусишка грязный, на стык не пошел бы.
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Уже написали, что серьёзных проблем нет, и он в ближайшее время приступит к тренировкам.
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игровой эпизод, чет не помню, что бы гейпенсы после того, как алонсо беллерина скосил. кудахтали, что этот деревянный алонсо правила нарушил
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обоссали радужных педерастов как всегда...
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Здоровья пенсито
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в рот ебал пидараса оспину и весь пидорский арсенал, который весь матч ебашили наших технарей от недостатка скила.
не умеешь отбирать мяч чисто - пиздуй лепи вареники. Нет бля , эти каличи типа монераля, даки, коклена, колашинаца только что и делают - пиздуют по ногам.
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