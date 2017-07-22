Педро доставлен в госпиталь с подозрением на сотрясение

Педро и Давид Оспина Вингер "Челси" Педро был доставлен в госпиталь с подозрением на сотрясение после столкновения с голкипером "Арсенала" Давидом Оспиной.

В субботу "синие" отпраздновали убедительную победу над "канонирами" в товарищеском матче в Пекине — 3:0. Однако для Педро этот матч оказался окончен уже спустя полчаса после стартового свистка.

Игроку сборной Испании потребовалась вынужденная замена после жесткого стыка с Оспиной. Помимо разбитого до крови носа, у Педро также подозревают сотрясение — разбираются с этим китайские врачи.

"Он будет в порядке, но я думаю, он получил сотрясение. По этой причине наш доктор предпочел отправить его в госпиталь и проверить надлежащим образом. Жаль, потому что неприятно получать подобные травмы в этот период. Он совершенно точно останется здесь (в Пекине), а если все будет нормально, то завтра прилетит к нам в Сингапур", — цитирует наставника "Челси" Антонио Конте The Guardian.


Метки Оспина, Педро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 22.07.2017 21:20 # chebrec
    Венгер дал установку ломать игроков Челси

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  2. stepan-jam-boss 22.07.2017 21:18 # stepan-jam-boss
    Одной Педрой меньше. Но лгбт активисты конечно в трауре

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  3. manutd-20champ 22.07.2017 21:09 # manutd-20champ
    заживет как на собаке. здоровья

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  4. bootsman 22.07.2017 20:31 # bootsman
    Если бы на месте педры был Мората - выбыл бы на несколько месяцев. Если бы был Лукаку - на несколько месяцев выбыл бы Оспина. Вот и вся разница в трансферах МЮ и Челси...

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  5. rav-07 22.07.2017 20:14 # rav-07
    льется без остановки, пенсам на бестолковки

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  6. morata 22.07.2017 20:11 # morata
    Жаль Педро. Лучше бы на его месте оказался симулянтишка Азар.
    Ах да, Азар же трусишка грязный, на стык не пошел бы.

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  7. reeker 22.07.2017 20:09 # reeker
    Уже написали, что серьёзных проблем нет, и он в ближайшее время приступит к тренировкам.

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  8. mixmaster 22.07.2017 20:09 # mixmaster
    игровой эпизод, чет не помню, что бы гейпенсы после того, как алонсо беллерина скосил. кудахтали, что этот деревянный алонсо правила нарушил

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  9. jekatatarin 22.07.2017 20:04 # jekatatarin
    обоссали радужных педерастов как всегда...

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  10. mancunia-planet 22.07.2017 20:04 # mancunia-planet
    Здоровья пенсито

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  11. thegodfather 22.07.2017 20:03 # thegodfather
    в рот ебал пидараса оспину и весь пидорский арсенал, который весь матч ебашили наших технарей от недостатка скила.
    не умеешь отбирать мяч чисто - пиздуй лепи вареники. Нет бля , эти каличи типа монераля, даки, коклена, колашинаца только что и делают - пиздуют по ногам.Пользователь получил предупреждение

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