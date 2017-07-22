Педро доставлен в госпиталь с подозрением на сотрясение

Вингер "Челси" Педро был доставлен в госпиталь с подозрением на сотрясение после столкновения с голкипером "Арсенала" Давидом Оспиной.

В субботу "синие" отпраздновали убедительную победу над "канонирами" в товарищеском матче в Пекине — 3:0. Однако для Педро этот матч оказался окончен уже спустя полчаса после стартового свистка.



Игроку сборной Испании потребовалась вынужденная замена после жесткого стыка с Оспиной. Помимо разбитого до крови носа, у Педро также подозревают сотрясение — разбираются с этим китайские врачи.



"Он будет в порядке, но я думаю, он получил сотрясение. По этой причине наш доктор предпочел отправить его в госпиталь и проверить надлежащим образом. Жаль, потому что неприятно получать подобные травмы в этот период. Он совершенно точно останется здесь (в Пекине), а если все будет нормально, то завтра прилетит к нам в Сингапур", — цитирует наставника "Челси" Антонио Конте The Guardian.



