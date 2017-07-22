Почеттино: "Тоттенхэм" никого не покупает, потому что у нас другая философия"

Маурисио Почеттино Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не переживает по поводу бездействия "шпор" на трансферном рынке — просто у "шпор" другая философия.

В то время как конкуренты по Премьер-Лиги тратят десятки миллионов фунтов на новичков, "Тоттенхэм" до сих пор никого не приобрел этим летом, лишь проявляя робкий интерес к Россу Баркли из "Эвертона" и Рияду Махрезу из "Лестера".

Однако Почеттино не видит в этом большой проблемы, и считает, что у "шпор" есть свой путь. Недостающих же игроков аргентинский тренер надеется отыскать в академии клуба.

"Большие клубы инвестируют большие деньги, стараясь усилить свои составы, но мы спокойны и не производим шума, потому что верим в молодежь из своей академии".

"Нам может не хватать нескольких игроков, однако мы спокойны на этот счет, потому что считаем, что у нас очень хорошая команда, а команда — это всегда самое важное для нас".

"Философию клуба всегда определяет руководство, и если мы говорим о Даниэле Леви, то у нас очень хорошие отношения. У нас есть четкое понимание того, что нам требуется в будущем".

"Думаю, у нас удивительные условия для тренировок на базе, а стадион будет одним из лучших в Европе. Это удивительное время для "Тоттенхэма". Но это правда, что у нас другая философия. Это не так, что мы не можем инвестировать - просто "Тоттенхэм" создал философию, отличную от других больших клубов".

"Думаю, деньги в футболе могут помочь тебе построить более классную команду или пригласить более талантливых игроков, но дело не только в деньгах — ты должен быть креативен, ты должен быть умен. В следующем сезоне нам будет тяжело, но мы верим в том, как мы играем и работаем", — цитирует Почеттино ESPN.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2017 19:00

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  1. reeker 22.07.2017 19:23 # reeker
    Маленький клубишко маленького тренеришки.

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  2. mu-hater 22.07.2017 19:22 # mu-hater
    ХАРИИИИИ КЭЭЭЭЙННН
    такой мерзкий

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  3. andre1 22.07.2017 19:18 # andre1
    Почетино УВАЖУХА!!!!ДРУГИХ СЛОВ НЕТ.

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  4. imf-tau 22.07.2017 19:08 # imf-tau
    Ван Галь его таки покусал.

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  5. redfan85 22.07.2017 19:05 # redfan85
    Поэтому всегда вторые

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  6. edgarkuznetsov 22.07.2017 19:04 # edgarkuznetsov
    Поч умет с молодежью работать,что показал в Саутгемптоне и Шпорах,недаром Тоттенхэм- самая молодая команда в АПЛ,при этом борется за чемпионство.

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  7. staryi-eblan 22.07.2017 19:03 # staryi-eblan
    Судя по тому, как усиливается М6-тер, гондонский Челси и великий Сити - езда тебе, Маурисио. Не подпустят к титулу

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