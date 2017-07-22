Почеттино: "Тоттенхэм" никого не покупает, потому что у нас другая философия"
Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не переживает по поводу бездействия "шпор" на трансферном рынке — просто у "шпор" другая философия.
В то время как конкуренты по Премьер-Лиги тратят десятки миллионов фунтов на новичков, "Тоттенхэм" до сих пор никого не приобрел этим летом, лишь проявляя робкий интерес к Россу Баркли из "Эвертона" и Рияду Махрезу из "Лестера".
Однако Почеттино не видит в этом большой проблемы, и считает, что у "шпор" есть свой путь. Недостающих же игроков аргентинский тренер надеется отыскать в академии клуба.
"Большие клубы инвестируют большие деньги, стараясь усилить свои составы, но мы спокойны и не производим шума, потому что верим в молодежь из своей академии".
"Нам может не хватать нескольких игроков, однако мы спокойны на этот счет, потому что считаем, что у нас очень хорошая команда, а команда — это всегда самое важное для нас".
"Философию клуба всегда определяет руководство, и если мы говорим о Даниэле Леви, то у нас очень хорошие отношения. У нас есть четкое понимание того, что нам требуется в будущем".
"Думаю, у нас удивительные условия для тренировок на базе, а стадион будет одним из лучших в Европе. Это удивительное время для "Тоттенхэма". Но это правда, что у нас другая философия. Это не так, что мы не можем инвестировать - просто "Тоттенхэм" создал философию, отличную от других больших клубов".
"Думаю, деньги в футболе могут помочь тебе построить более классную команду или пригласить более талантливых игроков, но дело не только в деньгах — ты должен быть креативен, ты должен быть умен. В следующем сезоне нам будет тяжело, но мы верим в том, как мы играем и работаем", — цитирует Почеттино ESPN.
22.07.2017 19:00
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Последние комментарии:
Маленький клубишко маленького тренеришки.
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ХАРИИИИИ КЭЭЭЭЙННН
такой мерзкий
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Почетино УВАЖУХА!!!!ДРУГИХ СЛОВ НЕТ.
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Ван Галь его таки покусал.
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Поэтому всегда вторые
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Поч умет с молодежью работать,что показал в Саутгемптоне и Шпорах,недаром Тоттенхэм- самая молодая команда в АПЛ,при этом борется за чемпионство.
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Судя по тому, как усиливается М6-тер, гондонский Челси и великий Сити - езда тебе, Маурисио. Не подпустят к титулу
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