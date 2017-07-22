Почеттино: "Тоттенхэм" никого не покупает, потому что у нас другая философия"

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не переживает по поводу бездействия "шпор" на трансферном рынке — просто у "шпор" другая философия.

В то время как конкуренты по Премьер-Лиги тратят десятки миллионов фунтов на новичков, "Тоттенхэм" до сих пор никого не приобрел этим летом, лишь проявляя робкий интерес к Россу Баркли из "Эвертона" и Рияду Махрезу из "Лестера".



Однако Почеттино не видит в этом большой проблемы, и считает, что у "шпор" есть свой путь. Недостающих же игроков аргентинский тренер надеется отыскать в академии клуба.



"Большие клубы инвестируют большие деньги, стараясь усилить свои составы, но мы спокойны и не производим шума, потому что верим в молодежь из своей академии".



"Нам может не хватать нескольких игроков, однако мы спокойны на этот счет, потому что считаем, что у нас очень хорошая команда, а команда — это всегда самое важное для нас".



"Философию клуба всегда определяет руководство, и если мы говорим о Даниэле Леви, то у нас очень хорошие отношения. У нас есть четкое понимание того, что нам требуется в будущем".



"Думаю, у нас удивительные условия для тренировок на базе, а стадион будет одним из лучших в Европе. Это удивительное время для "Тоттенхэма". Но это правда, что у нас другая философия. Это не так, что мы не можем инвестировать - просто "Тоттенхэм" создал философию, отличную от других больших клубов".



"Думаю, деньги в футболе могут помочь тебе построить более классную команду или пригласить более талантливых игроков, но дело не только в деньгах — ты должен быть креативен, ты должен быть умен. В следующем сезоне нам будет тяжело, но мы верим в том, как мы играем и работаем", — цитирует Почеттино ESPN.