Пирес: "Лакасетт будет успешен в "Арсенале", но не сразу"

Легенда "Арсенала" Робер Пирес предупредил болельщиков лондонского клуба, что нападающему Александру Лакасетту может потребоваться более полугода на адаптацию к английскому футболу.

Трансфер Лакасетта обошелся "канонирам" в рекордные 52.7 миллионов фунтов. Свой бомбардирский талант 26-летний француз подтверждал в "Лионе" год за годом, только в прошлом сезоне забив 28 голов в рамках Лиги 1.



Однако Пирес призывает не ждать от Александра такого же уровня результативности в сезоне 2017/18. Исходя из собственного опыта, Робер считает, что пройдут многие месяцы, прежде чем его соотечественник освоится в Премьер-Лиге.



"Думаю, он будет успешен. Но ему может потребоваться время на адаптацию".



"Он хороший нападающий, который забил много голов за "Лион". Конечно, ему будет очень сложно поначалу, потому что, когда ты играешь во Франции и затем переезжаешь в Англию, это не одно и то же, здесь очень агрессивная игра".



"Ему может потребоваться время на адаптацию, и очень важно, чтобы каждый в команде поспособствовал этому, особенно игроки французского происхождения".



"Чтобы пройти эту адаптацию, обрести ритм и темп, мне потребовалось шесть или семь месяцев. Мне было очень тяжело, когда я столкнулся со столь агрессивной и интенсивной игрой", — цитирует Пиреса BBC.