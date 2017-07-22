"Арсенал" не продал Гиббса в "Вест Бромвич"

"Арсенал" отказался от продажи левого защитника Кирана Гиббса, хотя "Вест Бромвич" предлагал за игрока 10 миллионов фунтов.

Переезд на "Эмирейтс" Сеада Колошинаца ставит под серьезные сомнения перспективы Гиббса, тем более что 27-летний защитник уже не первый сезон проигрывает конкуренцию Начо Монреалю и ограничен в практике.



Главный тренер "канониров" Арсен Венгер уже ясно дал понять, что не рассчитывает на Кирана, не включив англичанина в список игроков на предсезонное турне по Австралии и Китаю. Француз посоветовал Гиббсу подыскивать себе новый клуб.



Как сообщает Sky Sports, первым доступностью защитника заинтересовался "Вест Бромвич". Клуб с "Хоторнс" предложил за Гиббса 10 миллионов фунтов, однако в ответ от "Арсенала" неожиданно последовал отказ.



Отметим, что фигура Кирана остается приоритетной на левый фланг обороны для главного тренера "дроздов" Тони Пьюлиса. На этой неделе специалист даже побеседовал с игроком и его агентом.