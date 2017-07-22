Клопп надеется, что Лейва вернется в "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет, чтобы полузащитник Лукас Лейва вернулся в мерсисайдский клуб после завершения игровой карьеры.

На этой неделе бразилец, выступавший за "Ливерпуль" 10 сезонов под руководством пяти разных тренеров, покинул "Энфилд" и отправился в "Лацио". На прощание бывшие партнеры Лукаса записали видео, в котором выразили ему глубокую благодарность.



Несмотря на то, что Клопп доверил полузащитнику всего 12 матчей с первых минут в прошлом сезоне, Юрген уверен: из Лейвы получится фантастический тренер. Немец надеется, что по окончании игровой карьеры Лукас вернется в "Ливерпуль".



"Любовь Лукаса к "Ливерпулю" не знает границ, он спокойно представлял, что останется в этом клубе до конца своей жизни. Я сказал ему, что наши двери всегда отрыты. Если я все еще буду здесь, мы обязательно найдем для него местечко".



"Я не сомневаюсь, что из него фантастический тренер или даже менеджер", - сообщил Клопп ESPN.