Клопп надеется, что Лейва вернется в "Ливерпуль"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет, чтобы полузащитник Лукас Лейва вернулся в мерсисайдский клуб после завершения игровой карьеры.
На этой неделе бразилец, выступавший за "Ливерпуль" 10 сезонов под руководством пяти разных тренеров, покинул "Энфилд" и отправился в "Лацио". На прощание бывшие партнеры Лукаса записали видео, в котором выразили ему глубокую благодарность.
Несмотря на то, что Клопп доверил полузащитнику всего 12 матчей с первых минут в прошлом сезоне, Юрген уверен: из Лейвы получится фантастический тренер. Немец надеется, что по окончании игровой карьеры Лукас вернется в "Ливерпуль".
"Любовь Лукаса к "Ливерпулю" не знает границ, он спокойно представлял, что останется в этом клубе до конца своей жизни. Я сказал ему, что наши двери всегда отрыты. Если я все еще буду здесь, мы обязательно найдем для него местечко".
"Я не сомневаюсь, что из него фантастический тренер или даже менеджер", - сообщил Клопп ESPN.
22.07.2017 16:00
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Лейва был мне как брат...
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