Де Брюйне уверен, что Лукаку оправдает свой ценник

Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку Плеймейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уверен, что его соотечественник Ромелу Лукаку оправдает свою трансферную стоимость в 90 миллионов фунтов.

Перебравшись из "Эвертона" этим летом, Лукаку с первых же матчей начал оправдать ожидания МЮ: Ромелу отличился уже двумя голами за команду Жозе Моуриньо на предсезонном турне по США.

Де Брюйне уверен, что его соотечественник и партнер по сборной Бельгии забьет 20-25 голов за сезон и с легкостью оправдает ценник в размере 90 миллионов фунтов.

"Думаю, он уже справляется со своей работой. Все знают о его сильных качествах, и Ром будет демонстрировать их в каждом матче. Да, сейчас много разговоров о трансферной стоимости, люди посмеиваются над игроками, за которых заплатили большие деньги. Но просто поверьте, что их самих это не волнует".

"Вы просто выполняете свою работу, а в случае с Ромом я уверен, что он забьет от 20 до 25 голов за "Юнайтед". Вы можете взглянуть на его статистику – она уникальна, Он один из лучших игроков в мире, хотя ему всего 24".

"У него своя манера игра, поэтому не стоит его сравнивать с Месси и другими дриблерами. Ром обладает внушительными данными и может показать улетную игру", - приводит слова Де Брюйне The Telegraph.



Метки Де Брюйне, Лукаку, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 22.07.2017 15:00

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  1. necrasovmixa18 22.07.2017 16:54 # necrasovmixa18
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  2. suddenly 22.07.2017 16:19 # suddenly
    От куда эта цифра в 90 млн фунтов?

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  3. cap26 22.07.2017 15:51 # cap26
    +15 лямов комиссионных, стоимость ещё молодого Руни, года 4 полных отыграет на профиль уровне и половина его зарплаты самого высокооплачиваемого игрока АПЛ))) муму как обычно описяны)

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  4. alexomck 22.07.2017 15:40 # alexomck
    20 - 25 врятли забьет, от 30 до 40 скорее.
    лучший нап в АПЛ всеж.

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  5. murderface616 22.07.2017 15:35 # murderface616
    140 миллионов фунтов*

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  6. mancunia-planet 22.07.2017 15:07 # mancunia-planet
    Уже начал оправдывать, обос с с ав пенсобратию

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