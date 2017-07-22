Де Брюйне уверен, что Лукаку оправдает свой ценник
Плеймейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уверен, что его соотечественник Ромелу Лукаку оправдает свою трансферную стоимость в 90 миллионов фунтов.
Перебравшись из "Эвертона" этим летом, Лукаку с первых же матчей начал оправдать ожидания МЮ: Ромелу отличился уже двумя голами за команду Жозе Моуриньо на предсезонном турне по США.
Де Брюйне уверен, что его соотечественник и партнер по сборной Бельгии забьет 20-25 голов за сезон и с легкостью оправдает ценник в размере 90 миллионов фунтов.
"Думаю, он уже справляется со своей работой. Все знают о его сильных качествах, и Ром будет демонстрировать их в каждом матче. Да, сейчас много разговоров о трансферной стоимости, люди посмеиваются над игроками, за которых заплатили большие деньги. Но просто поверьте, что их самих это не волнует".
"Вы просто выполняете свою работу, а в случае с Ромом я уверен, что он забьет от 20 до 25 голов за "Юнайтед". Вы можете взглянуть на его статистику – она уникальна, Он один из лучших игроков в мире, хотя ему всего 24".
"У него своя манера игра, поэтому не стоит его сравнивать с Месси и другими дриблерами. Ром обладает внушительными данными и может показать улетную игру", - приводит слова Де Брюйне The Telegraph.
22.07.2017 15:00
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От куда эта цифра в 90 млн фунтов?
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+15 лямов комиссионных, стоимость ещё молодого Руни, года 4 полных отыграет на профиль уровне и половина его зарплаты самого высокооплачиваемого игрока АПЛ))) муму как обычно описяны)
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20 - 25 врятли забьет, от 30 до 40 скорее.
лучший нап в АПЛ всеж.
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140 миллионов фунтов*
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Уже начал оправдывать, обос с с ав пенсобратию
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