Де Брюйне уверен, что Лукаку оправдает свой ценник

Плеймейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уверен, что его соотечественник Ромелу Лукаку оправдает свою трансферную стоимость в 90 миллионов фунтов.

Перебравшись из "Эвертона" этим летом, Лукаку с первых же матчей начал оправдать ожидания МЮ: Ромелу отличился уже двумя голами за команду Жозе Моуриньо на предсезонном турне по США.



Де Брюйне уверен, что его соотечественник и партнер по сборной Бельгии забьет 20-25 голов за сезон и с легкостью оправдает ценник в размере 90 миллионов фунтов.



"Думаю, он уже справляется со своей работой. Все знают о его сильных качествах, и Ром будет демонстрировать их в каждом матче. Да, сейчас много разговоров о трансферной стоимости, люди посмеиваются над игроками, за которых заплатили большие деньги. Но просто поверьте, что их самих это не волнует".



"Вы просто выполняете свою работу, а в случае с Ромом я уверен, что он забьет от 20 до 25 голов за "Юнайтед". Вы можете взглянуть на его статистику – она уникальна, Он один из лучших игроков в мире, хотя ему всего 24".



"У него своя манера игра, поэтому не стоит его сравнивать с Месси и другими дриблерами. Ром обладает внушительными данными и может показать улетную игру", - приводит слова Де Брюйне The Telegraph.