"Сити" согласовал покупку Менди

"Манчестер Сити" все-таки договорился о покупке левого защитника "Монако" Бенжамен Менди. Для этого клубу с "Этихад" пришлось сделать четыре предложения.

В минувший четверг чемпионы Франции отклонили третье предложение "горожан" по Менди в размере 44,5 миллионов фунтов. Представители "Монако" настояли, что отпустят защитника, только если "Сити" заплатил за Бенжамена те же деньги, что ранее за Кайла Уолкера из "Тоттенхэма".



Внезапный интерес к 22-летнему Менди со стороны "Челси" заставил "горожан" поторопиться. Перед началом выходным "Сити" улучшил предложение до 52 миллионов фунтов, на что М"онако", наконец, ответил согласием.



Как сообщает The Guardian, в ближайшие дни Бенжамен отправится на медицинское обследование в Манчестер, после чего подпишет личный контракт и присоединится к команде Пепа Гвардиола на предсезонном турне по США.