"Сити" согласовал покупку Менди
"Манчестер Сити" все-таки договорился о покупке левого защитника "Монако" Бенжамен Менди. Для этого клубу с "Этихад" пришлось сделать четыре предложения.
В минувший четверг чемпионы Франции отклонили третье предложение "горожан" по Менди в размере 44,5 миллионов фунтов. Представители "Монако" настояли, что отпустят защитника, только если "Сити" заплатил за Бенжамена те же деньги, что ранее за Кайла Уолкера из "Тоттенхэма".
Внезапный интерес к 22-летнему Менди со стороны "Челси" заставил "горожан" поторопиться. Перед началом выходным "Сити" улучшил предложение до 52 миллионов фунтов, на что М"онако", наконец, ответил согласием.
Как сообщает The Guardian, в ближайшие дни Бенжамен отправится на медицинское обследование в Манчестер, после чего подпишет личный контракт и присоединится к команде Пепа Гвардиола на предсезонном турне по США.
22.07.2017 14:00
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Последние комментарии:
в манчестере есть только один адекватный клуб: юнайтед оф манчестер
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Топарь,получше чем Сандро
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2 Мочнестера перевезли в АПЛ всех самых страшных нигеров
пздц
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Пеп пуся
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Шикарная будет покупка.
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Гениально.
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Сколько МС на защитников потратил за последние лет 5-6? Лямов 500?
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Вот и очередная деталь команды будущего. Можно сколько угодно говорить про мешковство, но эта сумма будет вызывать смех в будущем. Мол , за такие жалкие деньги купили очень хорошего игрока.
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