"Сити" согласовал покупку Менди

Бенжамен Менди "Манчестер Сити" все-таки договорился о покупке левого защитника "Монако" Бенжамен Менди. Для этого клубу с "Этихад" пришлось сделать четыре предложения.

В минувший четверг чемпионы Франции отклонили третье предложение "горожан" по Менди в размере 44,5 миллионов фунтов. Представители "Монако" настояли, что отпустят защитника, только если "Сити" заплатил за Бенжамена те же деньги, что ранее за Кайла Уолкера из "Тоттенхэма".

Внезапный интерес к 22-летнему Менди со стороны "Челси" заставил "горожан" поторопиться. Перед началом выходным "Сити" улучшил предложение до 52 миллионов фунтов, на что М"онако", наконец, ответил согласием.

Как сообщает The Guardian, в ближайшие дни Бенжамен отправится на медицинское обследование в Манчестер, после чего подпишет личный контракт и присоединится к команде Пепа Гвардиола на предсезонном турне по США.



Метки Манчестер Сити, Менди, Монако

Автор foxmcfc   

Дата 22.07.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. skorseze 22.07.2017 14:40 # skorseze
    в манчестере есть только один адекватный клуб: юнайтед оф манчестер

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  2. marik527 22.07.2017 14:33 # marik527
    Топарь,получше чем Сандро

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  3. seva 22.07.2017 14:24 # seva
    2 Мочнестера перевезли в АПЛ всех самых страшных нигеров
    пздц

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  4. sisyazavr 22.07.2017 14:19 # sisyazavr
    Пеп пуся

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  5. reeker 22.07.2017 14:16 # reeker
    Шикарная будет покупка.

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  6. budun 22.07.2017 14:13 # budun
    Гениально.

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  7. fanat-united 22.07.2017 14:12 # fanat-united
    Сколько МС на защитников потратил за последние лет 5-6? Лямов 500?

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  8. halamadrid94 22.07.2017 14:06 # halamadrid94
    Вот и очередная деталь команды будущего. Можно сколько угодно говорить про мешковство, но эта сумма будет вызывать смех в будущем. Мол , за такие жалкие деньги купили очень хорошего игрока.

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