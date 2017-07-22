"Суонси" вступил в борьбу за Уилшира

Главный тренер "Суонси" Пол Клемент заинтересован в приглашении полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира на "Либерти".

Как известно, "канониры" не спешат продлевать истекающий через 12 месяцев контракт со своим воспитанником. По слухам, наставник "Арсенала" Арсен Венгер отказался предоставить какие-либо гарантии насчет игрового времени Джеку, и тот задумался о смене клуба.



Ранее этим летом "Арсенал" уже получил одно предложение насчет Уилшира, однако "Сампдория" оказалась недостаточно щедра. Как сообщает The Telegraph, "канониры" готовы отпустить Джека, но лишь за 20 миллионов фунтов.



Ожидается, что в скором времени "Сампдория" вернется с улучшенным предложением о покупке Уилшира, интерес к которому также приписывают "Вест Хэму" и "Ньюкаслу". А теперь стало известно, что в борьбу за Джека вступил и "Суонси".



По слухам, в данный момент вариант с валлийским клубом не является приоритетным для Уилшира, который хотел бы остаться в Лондоне. Однако удовлетворение его требований по зарплате — сейчас Джек получает 90 тыс. фунтов в неделю — и гарантии места в основе могут изменить отношение англичанина к "Суонси".