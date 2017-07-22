"Суонси" вступил в борьбу за Уилшира
Главный тренер "Суонси" Пол Клемент заинтересован в приглашении полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира на "Либерти".
Как известно, "канониры" не спешат продлевать истекающий через 12 месяцев контракт со своим воспитанником. По слухам, наставник "Арсенала" Арсен Венгер отказался предоставить какие-либо гарантии насчет игрового времени Джеку, и тот задумался о смене клуба.
Ранее этим летом "Арсенал" уже получил одно предложение насчет Уилшира, однако "Сампдория" оказалась недостаточно щедра. Как сообщает The Telegraph, "канониры" готовы отпустить Джека, но лишь за 20 миллионов фунтов.
Ожидается, что в скором времени "Сампдория" вернется с улучшенным предложением о покупке Уилшира, интерес к которому также приписывают "Вест Хэму" и "Ньюкаслу". А теперь стало известно, что в борьбу за Джека вступил и "Суонси".
По слухам, в данный момент вариант с валлийским клубом не является приоритетным для Уилшира, который хотел бы остаться в Лондоне. Однако удовлетворение его требований по зарплате — сейчас Джек получает 90 тыс. фунтов в неделю — и гарантии места в основе могут изменить отношение англичанина к "Суонси".
22.07.2017 13:00
Просмотров: 550
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вот пенсы и скам срутся насчет Лукаку и Мораты. Накой вам эти споры , кто заиграет , а кто провалится ?! Они могут оба не заиграть , или же наоборот , оба заблестеть. Просто не надо писать всякую х**ню, если не разбираетесь в футболе. А то потом придется читать стебы , подъебы от тупых глоров. Умнее ведите себя , ребята. Время покажет , кто из чего сделан.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий