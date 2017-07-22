Бентеке хочет остаться в "Кристал Пэлас"

Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке прокомментировал интерес "Эвертона" к своей персоне, исключив уход с "Селхерст Парк" этим летом.

Ранее в июле появилась информация, что "ириски" хотят приобрести на место Ромелу Лукаку его партнера по сборной Бельгии Бентеке, который забил 15 голов в 36 матчах Премьер-Лиги прошлого сезона.



Однако Кристиан не заинтересован в уходе из "Пэлас" после всего одного проведенного здесь года. 26-летний нападающий хочет быть частью проекта нового тренера "орлов" Франка Де Бура.



"Я очень счастлив. Я хочу быть частью проекта нашего тренера, и я нахожусь в предвкушении нового сезона. Я хочу играть хорошо и забивать много голов, помогая команде добиваться желаемых целей".



"Вернувшись для предсезонной подготовки, мне особо не хочется рассуждать об этом, но я хочу быть здесь. Впереди Чемпионат Мира, и это важная причина, чтобы остаться здесь и быть частью этого коллектива", — цитирует Бентеке Sky Sports.