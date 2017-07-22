"Ливерпуль" предпримет последнюю попытку заполучить Кейта

Наби Кейта "Ливерпуль" сделает третье и одновременно финальное предложение о покупке полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейта.

Ранее в этом месяце "красные" сделали уже два предложение о покупке Кейта, но от сумм в 57 и 66 миллионов фунтов клуб Бундеслиги отказался. "РБ Лейпциг" продолжает твердить, что 22-летний гвинеец не продается ни за какие деньги.

Однако Наби является трансферной целью номер один Юргена Клоппа на это лето, и владельцы "Ливерпуля" оказывают своему тренеру всяческую поддержку в стремлении переманить звезду "РБ Лейпцига".

Как утверждает The Independent со ссылкой на свои источники в Германии, для "РБ Лейпцига" стало практически делом чести сохранить Кейта, однако с каждым разом предлагаемая "красными" сумма выглядит все более и более заманчиво.

По информации издания, третье предложение "Ливерпуля" составит 75 млн. фунтов, причем 40 млн. из них немецкая сторона сможет получить сразу. Как бы сильно "быки" ни хотели удержать Кейта, они не могут закрывать глаза на экономическую сторону.

Осложняет положение "РБ Лейпцига" тот факт, что что следующего лета вступает в силу пункт контракта Кейта, позволяющий выкупить трансфер Наби за фиксированную сумму в 48 млн. фунтов — это на 56% меньше, чем готов заплатить "Ливерпуль".

На "Энфилде" надеются, что с третьей попытки им все-таки удастся склонить "РБ Лейпциг" к сделке. В ином случае "Ливерпуль" переключится на альтернативные варианты.


Метки Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2017 11:00

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  1. andros13 22.07.2017 11:47 # andros13
    75 млн. фунтов за нонейма из команды-нонейма...
    это даже зашкварнее чем лавочник Реала за 80

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  2. rav-07 22.07.2017 11:41 # rav-07
    Но вить клоптоп говорил, что сосовзеры не предпринимали попыток купить его?

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  3. hamann 22.07.2017 11:35 # hamann
    ссут по жёсткому на колбасу

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  4. sausage 22.07.2017 11:27 # sausage
    Удивляет не столько сумма, которую за него готовы отдать, а то, как Клопп вцепился в эту нигу.

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  5. fascll 22.07.2017 11:20 # fascll
    Ну не купят, смотр следующего сезона, если все-таки топчик, то за 48кк купят следующим летом. Была новость, что хочет перейти.

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  6. raka-eve 22.07.2017 11:08 # raka-eve
    Как бы сильно "быки" ни хотели удержать Кейта, они не могут закрывать глаза на экономическую сторону

    Это да, ведь владелец то у них нищеброд и в ЛЧ они не играют

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  7. danny949494 22.07.2017 11:05 # danny949494
    Купите Матича за 50кк. Он как минимум не хуже.

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  8. chelsealondon 22.07.2017 11:02 # chelsealondon
    Че то дорого за ноунейма...

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