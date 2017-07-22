"Ливерпуль" предпримет последнюю попытку заполучить Кейта

"Ливерпуль" сделает третье и одновременно финальное предложение о покупке полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейта.

Ранее в этом месяце "красные" сделали уже два предложение о покупке Кейта, но от сумм в 57 и 66 миллионов фунтов клуб Бундеслиги отказался. "РБ Лейпциг" продолжает твердить, что 22-летний гвинеец не продается ни за какие деньги.



Однако Наби является трансферной целью номер один Юргена Клоппа на это лето, и владельцы "Ливерпуля" оказывают своему тренеру всяческую поддержку в стремлении переманить звезду "РБ Лейпцига".



Как утверждает The Independent со ссылкой на свои источники в Германии, для "РБ Лейпцига" стало практически делом чести сохранить Кейта, однако с каждым разом предлагаемая "красными" сумма выглядит все более и более заманчиво.



По информации издания, третье предложение "Ливерпуля" составит 75 млн. фунтов, причем 40 млн. из них немецкая сторона сможет получить сразу. Как бы сильно "быки" ни хотели удержать Кейта, они не могут закрывать глаза на экономическую сторону.



Осложняет положение "РБ Лейпцига" тот факт, что что следующего лета вступает в силу пункт контракта Кейта, позволяющий выкупить трансфер Наби за фиксированную сумму в 48 млн. фунтов — это на 56% меньше, чем готов заплатить "Ливерпуль".



На "Энфилде" надеются, что с третьей попытки им все-таки удастся склонить "РБ Лейпциг" к сделке. В ином случае "Ливерпуль" переключится на альтернативные варианты.