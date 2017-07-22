Моуриньо видит в "Вест Хэме" потенциального претендента на титул

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что "Вест Хэм" способен стать "темной лошадкой" нового сезона Премьер-Лиги и даже побороться за титул.

Этим летом "молотобойцы" чрезвычайно активны на рынке, уже оформив аренду Джо Харта и согласовав компенсацию за нападающего Хавьера Эрнандеса. Вдобавок "Вест Хэм" готовится обновить свой трансферный рекорд покупкой Марко Арнаутовича.



Такая активность конкурентов лишь подстегивает Жозе, который уже задумывается о противостоянии с амбициозным "Вест Хэмом" в первом туре Премьер-Лиге.



"Нам все еще требуется усиление, если смотреть на другие команды в Премьер-Лиге вроде "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Вест Хэма" и на то, каких игроков они приглашают — хороших игроков, важных игроков. Чемпионы ("Челси") тоже купили трех великолепных опытных игроков".



"Я задумываюсь о первом матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма". Они пригласили Джо Харта, Чичарито и Арнаутовича. Похоже, они тоже собираются поспорить за победу в Премьер-Лиге".



"Команды великолепно работают на рынке. Я все еще рассчитываю на некоторое усиление", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.