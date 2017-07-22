Моуриньо видит в "Вест Хэме" потенциального претендента на титул

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что "Вест Хэм" способен стать "темной лошадкой" нового сезона Премьер-Лиги и даже побороться за титул.

Этим летом "молотобойцы" чрезвычайно активны на рынке, уже оформив аренду Джо Харта и согласовав компенсацию за нападающего Хавьера Эрнандеса. Вдобавок "Вест Хэм" готовится обновить свой трансферный рекорд покупкой Марко Арнаутовича.

Такая активность конкурентов лишь подстегивает Жозе, который уже задумывается о противостоянии с амбициозным "Вест Хэмом" в первом туре Премьер-Лиге.

"Нам все еще требуется усиление, если смотреть на другие команды в Премьер-Лиге вроде "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Вест Хэма" и на то, каких игроков они приглашают — хороших игроков, важных игроков. Чемпионы ("Челси") тоже купили трех великолепных опытных игроков".

"Я задумываюсь о первом матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма". Они пригласили Джо Харта, Чичарито и Арнаутовича. Похоже, они тоже собираются поспорить за победу в Премьер-Лиге".

"Команды великолепно работают на рынке. Я все еще рассчитываю на некоторое усиление", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2017 10:00

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  1. januzaj00 22.07.2017 11:44 # januzaj00
    Бля, он имеет в виду , что мю только двоих футболистов купил, в отличии от конкурентов, в том числе и вест хэм. А михажо, как обычно, не тот текст вырвал из его интервью

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  2. qess 22.07.2017 11:01 # qess
    заранее начинает отмазы искать,попутно струя на скамьё,понимает что не прыгнет выше вх и ирисок в этом году

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  3. mata-hazard 22.07.2017 10:21 # mata-hazard
    1. Челси
    ...
    5. МС или Арсенал
    6. ВХ
    7. МЮ
    Не благодарите.

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  4. staryi-eblan 22.07.2017 10:09 # staryi-eblan
    В новом сезоне 2 середняка особо выделяются своим "апгрейдом" состава: Хэм и Эве. Выезды к ним будут до жути болезненны. Лфк, Арсенал, Пенсы и М6-тер там потеряют очки

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  5. chelseafanmd 22.07.2017 10:03 # chelseafanmd
    Уже ссыт от встречи с молотками )

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  6. theo-zm 22.07.2017 10:02 # theo-zm
    Каждый год одно и то же

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