Моуриньо видит в "Вест Хэме" потенциального претендента на титул
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что "Вест Хэм" способен стать "темной лошадкой" нового сезона Премьер-Лиги и даже побороться за титул.
Этим летом "молотобойцы" чрезвычайно активны на рынке, уже оформив аренду Джо Харта и согласовав компенсацию за нападающего Хавьера Эрнандеса. Вдобавок "Вест Хэм" готовится обновить свой трансферный рекорд покупкой Марко Арнаутовича.
Такая активность конкурентов лишь подстегивает Жозе, который уже задумывается о противостоянии с амбициозным "Вест Хэмом" в первом туре Премьер-Лиге.
"Нам все еще требуется усиление, если смотреть на другие команды в Премьер-Лиге вроде "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Вест Хэма" и на то, каких игроков они приглашают — хороших игроков, важных игроков. Чемпионы ("Челси") тоже купили трех великолепных опытных игроков".
"Я задумываюсь о первом матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма". Они пригласили Джо Харта, Чичарито и Арнаутовича. Похоже, они тоже собираются поспорить за победу в Премьер-Лиге".
"Команды великолепно работают на рынке. Я все еще рассчитываю на некоторое усиление", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
22.07.2017 10:00
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Бля, он имеет в виду , что мю только двоих футболистов купил, в отличии от конкурентов, в том числе и вест хэм. А михажо, как обычно, не тот текст вырвал из его интервью
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заранее начинает отмазы искать,попутно струя на скамьё,понимает что не прыгнет выше вх и ирисок в этом году
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1. Челси
...
5. МС или Арсенал
6. ВХ
7. МЮ
Не благодарите.
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В новом сезоне 2 середняка особо выделяются своим "апгрейдом" состава: Хэм и Эве. Выезды к ним будут до жути болезненны. Лфк, Арсенал, Пенсы и М6-тер там потеряют очки
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Уже ссыт от встречи с молотками )
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Каждый год одно и то же
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