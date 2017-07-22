Алексис Санчес провел переговоры с ПСЖ в Париже

ПСЖ готовится выдвинуть стартовое предложение о покупке нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, уже заручившись согласием самого игрока на переезд в Париж.

Только второе место в прошлом сезоне французской Лиги 1 с отставанием от взявшего титул "Монако" в восемь очков заставляет боссов ПСЖ активно искать усиление на трансферном рынке этим летом.



Как сообщает The Guardian, в данный момент президент парижан Нассер Аль-Хелаифи лично трудится над трансфером нападающего Неймара из "Барселоны" стоимостью в 199 миллионов фунтов, тогда как новый спортивный директор клуба Антеро Энрике погружен в переговоры с Санчесом.



По информации издания, в пятницу Энрике провел встречу с Санчесом и его агентом Фернандо Фелисевичем в роскошном отеле Royal Monceau в самом центре французской столицы. Стороны смогли договориться по большинству вопросов.



Теперь ПСЖ готовится начать переговоры с "Арсеналом" о размере компенсации за 28-летнего игрока сборной Чили, чей контракт истекает уже через 12 месяцев. Стартовое предложение парижан составит 45 млн. евро (40.3 млн. фунтов) — и, скорее всего, будет отклонено.



Если в ответ действительно последует отказ, ПСЖ будет готов немедленно увеличить свое предложение до 50 млн. евро (44.8 млн. фунтов). Вкупе с желанием самого Алексиса отправиться в клуб из Лиги Чемпионов, этого должно быть достаточно.



Отметим, что у ПСЖ есть еще один рычаг давления на "Арсенал", помимо прямой договоренности с Санчесом. Как известно, тренер "канониров" Арсен Венгер находится в прекрасных отношениях с Аль-Хелаифи, благодаря чему уже много лет сотрудничает с телеканалами Al Jazeera и beIN Sports.



Для самого Венгера уже очевидно, что Санчес не подпишет новый контракт, и вариант с продажей Алексиса в ПСЖ более предпочтителен для "Арсенала", нежели переход чилийца к конкурентам по Премьер-Лиге из "Манчестер Сити".