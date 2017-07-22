Конте хочет, чтобы Льоренте стал дублером Мораты в "Челси"
Тренер "Челси" Антонио Конте хочет пригласить нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте на роль дублера Альваро Мораты.
Покупка Мораты у "Реала" обошлась чемпионам Премьер-Лиги в 70 миллионов фунтов, включая бонусы. В новом сезоне Альваро сменит Диего Косту в качестве главного бомбардира "синих".
Однако у Конте существуют резонные опасения, что Морате потребуется некоторое время на адаптацию к английскому футболу. Вдобавок "Челси" возвращается в Лигу Чемпионов, и без ротации не обойтись.
Несмотря на то, что на балансе у "синих" находятся Мичи Батшуайи и Лоик Реми, Конте хочет, чтобы дублером Мораты стал опытный Льоренте, который в прошлом сезоне забил 15 голов и помог "лебедям" избежать вылета из Премьер-Лиги.
На самом деле Конте пытался заполучить Льоренте еще в январе, но тогда, учитывая сложную ситуацию валлийского клуба, сделка оказалась невозможна. Антонио знает, что Фернандо проявил себя отличным опекуном для своего более молодого соотечественника Мораты в период их совместных выступлений за "Ювентус".
В "Суонси" прекрасно понимают, что им будет сложно найти адекватную замену 32-летнему испанцу, а потому только сумма свыше 30 млн. фунтов позволит "Челси" реально рассчитывать на приобретение Фернандо, утверждает The Independent.
Сообщается, что в случае приобретения Льоренте "Челси" будет готов отпустить Батшуайи в аренду, а Реми — продать.
22.07.2017 08:00
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