Конте хочет, чтобы Льоренте стал дублером Мораты в "Челси"

Тренер "Челси" Антонио Конте хочет пригласить нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте на роль дублера Альваро Мораты.

Покупка Мораты у "Реала" обошлась чемпионам Премьер-Лиги в 70 миллионов фунтов, включая бонусы. В новом сезоне Альваро сменит Диего Косту в качестве главного бомбардира "синих".



Однако у Конте существуют резонные опасения, что Морате потребуется некоторое время на адаптацию к английскому футболу. Вдобавок "Челси" возвращается в Лигу Чемпионов, и без ротации не обойтись.



Несмотря на то, что на балансе у "синих" находятся Мичи Батшуайи и Лоик Реми, Конте хочет, чтобы дублером Мораты стал опытный Льоренте, который в прошлом сезоне забил 15 голов и помог "лебедям" избежать вылета из Премьер-Лиги.



На самом деле Конте пытался заполучить Льоренте еще в январе, но тогда, учитывая сложную ситуацию валлийского клуба, сделка оказалась невозможна. Антонио знает, что Фернандо проявил себя отличным опекуном для своего более молодого соотечественника Мораты в период их совместных выступлений за "Ювентус".



В "Суонси" прекрасно понимают, что им будет сложно найти адекватную замену 32-летнему испанцу, а потому только сумма свыше 30 млн. фунтов позволит "Челси" реально рассчитывать на приобретение Фернандо, утверждает The Independent.



Сообщается, что в случае приобретения Льоренте "Челси" будет готов отпустить Батшуайи в аренду, а Реми — продать.