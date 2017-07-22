Абрамович разрешил Матичу уйти в "Юнайтед"

Неманья Матич Владелец "Челси" Роман Абрамович лично распорядился отпустить полузащитника Неманью Матича в "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов фунтов.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо видит в своем бывшем подопечном приоритетную целью для укрепления опорной зоны, однако до недавних пор "синие" отказывались обсуждать переход Матича к конкурентам по Премьер-Лиге и ранее этим летом отклонили предложение МЮ в 35 миллионов фунтов.

Ощущая бесперспективность своего положения после появления на "Стэмфорд Бридж" Тьемуэ Бакайоко, Неманья, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, был вынужден обратиться к главному человеку в клубе — его владельцу.

Абрамович вошел в ситуацию 28-летнего серба и учтя заслуги того перед клубом — два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги после возвращения из "Бенфики" в 2014 году — согласился удовлетворить желание Матича воссоединиться с Моуриньо, но при одном условии.

Это условие заключается в том, что "Юнайтед" должен заплатить ту цену, в которую "Челси" оценивает Неманью — 50 млн. фунтов. Учитывая тот факт, что Эрик Дайер из "Тоттенхэма" стоит еще дороже, "дьяволы", наверняка, согласятся.

Добавим, что лишь два года назад голкипер Петр Чех поступил аналогичным образом и с разрешения Абрамовича перешел в "Арсенал", хотя Моуриньо, тогда возглавлявший "синих", был против этого.


Метки Абрамович, Матич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 2538

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skorseze 22.07.2017 09:02 # skorseze
    руководство обоих клубов евреи все решенo только дети фапла сруться как сруны которым мамка не разрешает тратить деньги в школьной столовой

    (ответить)

  2. seva 22.07.2017 08:59 # seva
    Челситер Юнайтед

    (ответить)

  3. ooaaaa 22.07.2017 08:59 # ooaaaa
    manninger, wisdom, lucas, stewart

    moreno, sakho, markovic, flanagan, randall, bogdan

    ну еще чуток, пока все по плану

    (ответить)

  4. warham 22.07.2017 08:59 # warham
    Читая комменты в новостях про переходов напов я охуеваю. ВЫ ВСЕ ДОЛБОЕБЫ, которые гнобят и делают выводы.
    Ждем сезон и в конце уже можно сделать вывод, чья покупка была удачнее и как форвард адаптировался к АПЛ. Лукаку, Лаказетт и Мората.
    Лукаку конечно уже адаптировался.

    (ответить)

  5. al-faarabi 22.07.2017 08:48 # al-faarabi
    теперь чтобы купить игрока chelsea, нужно обратиться к абрамовичу и тот с радостью всегда скажет да. только жаль что нет в chelsea реальных топ игроков

    (ответить)

  6. morata 22.07.2017 08:43 # morata
    Продают потому что синяя помойка купила такое же убожество в лице Бакайойо, который не может ни пас отдать точно, ни атаку начать. chelsea действуют по принципу рака - шаг вперед, два назад!
    Синяя помойка и безмозглые пинсы дополняют друг друга, оба сидят в своем мирке.

    (ответить)

  7. chebrec 22.07.2017 08:27 # chebrec
    сущие копейки для му

    (ответить)

  8. ravi 22.07.2017 08:20 # ravi
    Самый дорогой и самый мертвый центр поля в истории футбола намечается

    (ответить)

  9. superglor 22.07.2017 08:19 # superglor
    Помогите Даше решить следующую задачу

    Сколько воспитанников Челси сейчас играет в этом клубе?

    (ответить)

  10. redredred 22.07.2017 07:45 # redredred
    Мдааа

    (ответить)

  11. moneymaker 22.07.2017 07:36 # moneymaker
    Сука оралово неистовое!

    Скоро мю в челси превратится))

    Моур
    Шоу
    Лукаку
    Мата
    Матич

    АХАХАХАХХАХААХХАХАХАХАХАХАХААХА

    (ответить)

  12. fc-zenit 22.07.2017 07:22 # fc-zenit
    скумо6лядям можно за 70кк толкнуть Матича. Те возьмут один xyй.

    (ответить)

  13. deathshot19 22.07.2017 07:16 # deathshot19
    Манки - это бизнес машина, для них купить старую палку за 50 Лямов - сущие копейки.

    (ответить)

  14. jigalenko 22.07.2017 07:11 # jigalenko
    дороговато, но заверните

    (ответить)

  15. chelsea-69 22.07.2017 07:11 # chelsea-69
    Уот так уот

    (ответить)

  16. hachidlo 22.07.2017 07:08 # hachidlo
    Завидую Юнайтед, могут позволить себе запасного Челсей за 50млн.

    (ответить)

  17. chelsea-ferrari 22.07.2017 07:02 # chelsea-ferrari
    с Барского плеча!

    (ответить)

  18. stepan-jam-boss 22.07.2017 07:01 # stepan-jam-boss
    Нееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: