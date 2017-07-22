Абрамович разрешил Матичу уйти в "Юнайтед"
Владелец "Челси" Роман Абрамович лично распорядился отпустить полузащитника Неманью Матича в "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов фунтов.
Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо видит в своем бывшем подопечном приоритетную целью для укрепления опорной зоны, однако до недавних пор "синие" отказывались обсуждать переход Матича к конкурентам по Премьер-Лиге и ранее этим летом отклонили предложение МЮ в 35 миллионов фунтов.
Ощущая бесперспективность своего положения после появления на "Стэмфорд Бридж" Тьемуэ Бакайоко, Неманья, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, был вынужден обратиться к главному человеку в клубе — его владельцу.
Абрамович вошел в ситуацию 28-летнего серба и учтя заслуги того перед клубом — два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги после возвращения из "Бенфики" в 2014 году — согласился удовлетворить желание Матича воссоединиться с Моуриньо, но при одном условии.
Это условие заключается в том, что "Юнайтед" должен заплатить ту цену, в которую "Челси" оценивает Неманью — 50 млн. фунтов. Учитывая тот факт, что Эрик Дайер из "Тоттенхэма" стоит еще дороже, "дьяволы", наверняка, согласятся.
Добавим, что лишь два года назад голкипер Петр Чех поступил аналогичным образом и с разрешения Абрамовича перешел в "Арсенал", хотя Моуриньо, тогда возглавлявший "синих", был против этого.
22.07.2017 07:00
Просмотров: 2538
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
руководство обоих клубов евреи все решенo только дети фапла сруться как сруны которым мамка не разрешает тратить деньги в школьной столовой
(ответить)
Челситер Юнайтед
(ответить)
manninger, wisdom, lucas, stewart
moreno, sakho, markovic, flanagan, randall, bogdan
ну еще чуток, пока все по плану
(ответить)
Читая комменты в новостях про переходов напов я охуеваю. ВЫ ВСЕ ДОЛБОЕБЫ, которые гнобят и делают выводы.
Ждем сезон и в конце уже можно сделать вывод, чья покупка была удачнее и как форвард адаптировался к АПЛ. Лукаку, Лаказетт и Мората.
Лукаку конечно уже адаптировался.
(ответить)
теперь чтобы купить игрока chelsea, нужно обратиться к абрамовичу и тот с радостью всегда скажет да. только жаль что нет в chelsea реальных топ игроков
(ответить)
Продают потому что синяя помойка купила такое же убожество в лице Бакайойо, который не может ни пас отдать точно, ни атаку начать. chelsea действуют по принципу рака - шаг вперед, два назад!
Синяя помойка и безмозглые пинсы дополняют друг друга, оба сидят в своем мирке.
(ответить)
сущие копейки для му
(ответить)
Самый дорогой и самый мертвый центр поля в истории футбола намечается
(ответить)
Помогите Даше решить следующую задачу
Сколько воспитанников Челси сейчас играет в этом клубе?
(ответить)
Мдааа
(ответить)
Сука оралово неистовое!
Скоро мю в челси превратится))
Моур
Шоу
Лукаку
Мата
Матич
АХАХАХАХХАХААХХАХАХАХАХАХАХААХА
(ответить)
скумо6лядям можно за 70кк толкнуть Матича. Те возьмут один xyй.
(ответить)
Манки - это бизнес машина, для них купить старую палку за 50 Лямов - сущие копейки.
(ответить)
дороговато, но заверните
(ответить)
Уот так уот
(ответить)
Завидую Юнайтед, могут позволить себе запасного Челсей за 50млн.
(ответить)
с Барского плеча!
(ответить)
Нееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий