Абрамович разрешил Матичу уйти в "Юнайтед"

Владелец "Челси" Роман Абрамович лично распорядился отпустить полузащитника Неманью Матича в "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов фунтов.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо видит в своем бывшем подопечном приоритетную целью для укрепления опорной зоны, однако до недавних пор "синие" отказывались обсуждать переход Матича к конкурентам по Премьер-Лиге и ранее этим летом отклонили предложение МЮ в 35 миллионов фунтов.



Ощущая бесперспективность своего положения после появления на "Стэмфорд Бридж" Тьемуэ Бакайоко, Неманья, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, был вынужден обратиться к главному человеку в клубе — его владельцу.



Абрамович вошел в ситуацию 28-летнего серба и учтя заслуги того перед клубом — два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги после возвращения из "Бенфики" в 2014 году — согласился удовлетворить желание Матича воссоединиться с Моуриньо, но при одном условии.



Это условие заключается в том, что "Юнайтед" должен заплатить ту цену, в которую "Челси" оценивает Неманью — 50 млн. фунтов. Учитывая тот факт, что Эрик Дайер из "Тоттенхэма" стоит еще дороже, "дьяволы", наверняка, согласятся.



Добавим, что лишь два года назад голкипер Петр Чех поступил аналогичным образом и с разрешения Абрамовича перешел в "Арсенал", хотя Моуриньо, тогда возглавлявший "синих", был против этого.