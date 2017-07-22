"Челси" начинает переговоры о приобретении Окслейд-Чемберлена

Оформив трансфер нападающего Альваро Мораты, "Челси" переходит к своей следующей трансферной цели в лице полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена.

Чемпионы Премьер-Лиги относятся к числу клубов, которые внимательно следят за ситуацией вокруг игрока сборной Англии, уже вступившего в свой заключительный год по контракту с "канонирами".



На текущей неделе главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что с вероятностью "в 100 процентов" Окслейд-Чемберлен останется на "Эмирейтс". Однако Sky Sports стало известно, что ситуация не столь однозначна.



По информации источника, Алекс сообщил Венгеру, что не собирается принимать предложение "Арсенала" о новой сделке. Таким образом, аналогично с ситуацией Месута Озила и Алексиса Санчеса, "канониры" оказываются перед выбором: или продать игрока сейчас, или лишиться его через год свободным агентом.



Сообщается, что в течение ближайших 48 часов — вскоре после товарищеского матча против "Арсенала" в Пекине — "Челси" планирует начать переговоры о приобретении 23-летнего Окслейд-Чемберлена, интерес к которому также проявляют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".