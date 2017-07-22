"Челси" начинает переговоры о приобретении Окслейд-Чемберлена

Алекс Окслейд-Чемберлен Оформив трансфер нападающего Альваро Мораты, "Челси" переходит к своей следующей трансферной цели в лице полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена.

Чемпионы Премьер-Лиги относятся к числу клубов, которые внимательно следят за ситуацией вокруг игрока сборной Англии, уже вступившего в свой заключительный год по контракту с "канонирами".

На текущей неделе главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что с вероятностью "в 100 процентов" Окслейд-Чемберлен останется на "Эмирейтс". Однако Sky Sports стало известно, что ситуация не столь однозначна.

По информации источника, Алекс сообщил Венгеру, что не собирается принимать предложение "Арсенала" о новой сделке. Таким образом, аналогично с ситуацией Месута Озила и Алексиса Санчеса, "канониры" оказываются перед выбором: или продать игрока сейчас, или лишиться его через год свободным агентом.

Сообщается, что в течение ближайших 48 часов — вскоре после товарищеского матча против "Арсенала" в Пекине — "Челси" планирует начать переговоры о приобретении 23-летнего Окслейд-Чемберлена, интерес к которому также проявляют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".


Метки Арсенал, Окслейд-Чемберлен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2017 06:00

Количество просмотров Просмотров: 2344

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. admet 22.07.2017 08:40 # admet
    Ссут без остановки гуннерастам на бестолковки!))

    (ответить)

  2. mazabyka 22.07.2017 08:39 # mazabyka
    Не нужен. Если только на замену

    (ответить)

  3. chebrec 22.07.2017 08:38 # chebrec
    Похоже следующим летом арсенал останется без трусов

    (ответить)

  4. element-ekb 22.07.2017 08:09 # element-ekb
    Мы вам вместо него уй завернем в газету.

    (ответить)

  5. jekatatarin 22.07.2017 07:57 # jekatatarin
    Из за Арсена на АрсеАнал ссут все, даже собственные футболисты!

    (ответить)

  6. mata-hazard 22.07.2017 07:56 # mata-hazard
    23 года, англичанин. Норм, заверните. На лавку сойдёт.

    (ответить)

  7. blaster88 22.07.2017 07:35 # blaster88
    Пенсионеры вначале кричали он мусор :-D а сейчас божить начнут на него

    (ответить)

  8. fc-zenit 22.07.2017 07:21 # fc-zenit
    когда кокленом начнут интересоваться - пристрелите меня.

    (ответить)

  9. chelsea-69 22.07.2017 07:13 # chelsea-69
    Норм кекс, сделают из него человека

    (ответить)

  10. asnural 22.07.2017 06:04 # asnural
    Арсен как муж рогоносец, уверен в своих женах..но они все почему то от него уходят к другим

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: