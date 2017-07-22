"Челси" начинает переговоры о приобретении Окслейд-Чемберлена
Оформив трансфер нападающего Альваро Мораты, "Челси" переходит к своей следующей трансферной цели в лице полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена.
Чемпионы Премьер-Лиги относятся к числу клубов, которые внимательно следят за ситуацией вокруг игрока сборной Англии, уже вступившего в свой заключительный год по контракту с "канонирами".
На текущей неделе главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что с вероятностью "в 100 процентов" Окслейд-Чемберлен останется на "Эмирейтс". Однако Sky Sports стало известно, что ситуация не столь однозначна.
По информации источника, Алекс сообщил Венгеру, что не собирается принимать предложение "Арсенала" о новой сделке. Таким образом, аналогично с ситуацией Месута Озила и Алексиса Санчеса, "канониры" оказываются перед выбором: или продать игрока сейчас, или лишиться его через год свободным агентом.
Сообщается, что в течение ближайших 48 часов — вскоре после товарищеского матча против "Арсенала" в Пекине — "Челси" планирует начать переговоры о приобретении 23-летнего Окслейд-Чемберлена, интерес к которому также проявляют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
22.07.2017 06:00
Просмотров: 2344
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ссут без остановки гуннерастам на бестолковки!))
(ответить)
Не нужен. Если только на замену
(ответить)
Похоже следующим летом арсенал останется без трусов
(ответить)
Мы вам вместо него уй завернем в газету.
(ответить)
Из за Арсена на АрсеАнал ссут все, даже собственные футболисты!
(ответить)
23 года, англичанин. Норм, заверните. На лавку сойдёт.
(ответить)
Пенсионеры вначале кричали он мусор :-D а сейчас божить начнут на него
(ответить)
когда кокленом начнут интересоваться - пристрелите меня.
(ответить)
Норм кекс, сделают из него человека
(ответить)
Арсен как муж рогоносец, уверен в своих женах..но они все почему то от него уходят к другим
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий