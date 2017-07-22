Луис хочет стать лидером "Челси" после ухода Терри

Защитник "Челси" Давид Луис заявил, что хочет стать лидером "синих" после ухода из клуба многолетнего капитана Джона Терри.

В конце прошлого сезона Терри завершил 13-летнее пребывание на "Стэмфорд Бридж". Луис уверен, что новым капитаном "Челси" станет его партнер по обороне Гари Кэхилл, однако отсутствие повязки не помешает бразильцу быть лидером.



"Я думаю, что нашим капитаном останется Гари, разве нет? Речь вовсе не про повязку, речь про то, чтобы демонстрировать лидерские качества, дисциплину и желание помогать команде на ежедневной основе".



"В предыдущих клубах мне уже доставалась повязка, но даже без нее я стараюсь быть лидером и помогать партнерам. Я стал самым молодым капитаном в истории "Бенфики", потому что всегда беру ответственность на себя", - цитирует Луиса Sky Sports.