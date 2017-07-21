"Барселона" предложила "Арсеналу" Рафинью

"Барселона" предложила "Арсеналу" выкупить своего атакующего полузащитника Рафинью.

В данный момент 24-летний бразилец восстанавливается после травмы колена, а потому не поехал с остальной командой "Барселоны" в предсезонное турне по США.



И хотя на прошлой неделе президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу говорил, что Рафинья не будет продан, Sky Sports стало известно, что "Барса" приступила к поискам покупателя на игрока.



Одним из клубов, кому были предложены услуги Рафиньи, является "Арсенал". Младший брат полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантары доступен для приобретения за сумму не менее 27 миллионов фунтов.