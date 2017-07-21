"Барселона" предложила "Арсеналу" Рафинью
"Барселона" предложила "Арсеналу" выкупить своего атакующего полузащитника Рафинью.
В данный момент 24-летний бразилец восстанавливается после травмы колена, а потому не поехал с остальной командой "Барселоны" в предсезонное турне по США.
И хотя на прошлой неделе президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу говорил, что Рафинья не будет продан, Sky Sports стало известно, что "Барса" приступила к поискам покупателя на игрока.
Одним из клубов, кому были предложены услуги Рафиньи, является "Арсенал". Младший брат полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантары доступен для приобретения за сумму не менее 27 миллионов фунтов.
21.07.2017 22:00
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Последние комментарии:
Торговля людьми, в прямом смысле.
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Хороший бородач, 10 ку за сезон положит!
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вполне способен уйти из Барсы и реализовать себя. может и не в Арсенале, но точно в топ4 чемпионате с сильным коллективом.
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предлагают игрока за 27 лямов?) баркли дешевле будет
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нахуй кому этот ноунэйм нужен ваще.
если только в мань юнайтед за 95 лямов
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не того игрока нам предлагают, может предложат бускетса?
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Какой клуб первым приходит на ум, когда собираешься спихнуть ненужный шлак? Конечно же аснл
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