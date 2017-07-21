"Барселона" предложила "Арсеналу" Рафинью

Рафинья "Барселона" предложила "Арсеналу" выкупить своего атакующего полузащитника Рафинью.

В данный момент 24-летний бразилец восстанавливается после травмы колена, а потому не поехал с остальной командой "Барселоны" в предсезонное турне по США.

И хотя на прошлой неделе президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу говорил, что Рафинья не будет продан, Sky Sports стало известно, что "Барса" приступила к поискам покупателя на игрока.

Одним из клубов, кому были предложены услуги Рафиньи, является "Арсенал". Младший брат полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантары доступен для приобретения за сумму не менее 27 миллионов фунтов.


Метки Арсенал, Барселона, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2017 22:00

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  1. dnssda 21.07.2017 22:51 # dnssda
    Торговля людьми, в прямом смысле.

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  2. gunars 21.07.2017 22:50 # gunars
    Хороший бородач, 10 ку за сезон положит!

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  3. liverpool888 21.07.2017 22:46 # liverpool888
    вполне способен уйти из Барсы и реализовать себя. может и не в Арсенале, но точно в топ4 чемпионате с сильным коллективом.

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  4. wengerrrro 21.07.2017 22:40 # wengerrrro
    предлагают игрока за 27 лямов?) баркли дешевле будет

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  5. bigdick 21.07.2017 22:28 # bigdick
    нахуй кому этот ноунэйм нужен ваще.
    если только в мань юнайтед за 95 лямов

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  6. al-faarabi 21.07.2017 22:06 # al-faarabi
    не того игрока нам предлагают, может предложат бускетса?

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  7. januzaj00 21.07.2017 22:02 # januzaj00
    Какой клуб первым приходит на ум, когда собираешься спихнуть ненужный шлак? Конечно же аснл

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