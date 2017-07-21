"Челси" подтвердил приобретение Мораты

"Челси" официально завершил приобретение нападающего "Реала" Альваро Мораты, заключив с игроком сборной Испании контракт на пять лет.

По слухам, к кандидатуре Мораты "синие" обратились лишь после того, как упустили Ромелу Лукаку, однако в пятницу главный тренер лондонского клуба Антонио Конте заверил, что Альваро изначально был его целью номер один на замену Диего Косте.



Ранее на текущей неделе "Челси" согласовал компенсацию за Морату в размере 58 миллионов фунтов. За счет различных бонусов стоимость 24-летнего испанца, забившего 15 голов в 26 матчах прошлого сезона Ла Лиги, может вырасти до 70 млн. фунтов.



Согласование же личного контракта стало простой формальностью — прилетев накануне в Хитроу, уже сегодня Мората получил синюю футболку. Альваро без колебаний решился на переход в "лучший клуб" и к "одному из лучших тренеров мира", коими он назвал "Челси" и Конте.



"Я так рад оказаться здесь. Я испытываю невероятные эмоции от того, что стал частью такого большого клуба. Я предвкушаю упорную работу, надеюсь забить как можно больше голов и выиграть как можно больше трофеев", — сообщил Мората.



Добавим, что экс-игрок "Ювентуса" стал четвертым новичком чемпионов Премьер-Лиги этим летом после голкипера Вилли Кабальеро, защитника Антонио Рюдигера и полузащитника Тьемуэ Бакайоко.