"Челси" подтвердил приобретение Мораты
"Челси" официально завершил приобретение нападающего "Реала" Альваро Мораты, заключив с игроком сборной Испании контракт на пять лет.
По слухам, к кандидатуре Мораты "синие" обратились лишь после того, как упустили Ромелу Лукаку, однако в пятницу главный тренер лондонского клуба Антонио Конте заверил, что Альваро изначально был его целью номер один на замену Диего Косте.
Ранее на текущей неделе "Челси" согласовал компенсацию за Морату в размере 58 миллионов фунтов. За счет различных бонусов стоимость 24-летнего испанца, забившего 15 голов в 26 матчах прошлого сезона Ла Лиги, может вырасти до 70 млн. фунтов.
Согласование же личного контракта стало простой формальностью — прилетев накануне в Хитроу, уже сегодня Мората получил синюю футболку. Альваро без колебаний решился на переход в "лучший клуб" и к "одному из лучших тренеров мира", коими он назвал "Челси" и Конте.
"Я так рад оказаться здесь. Я испытываю невероятные эмоции от того, что стал частью такого большого клуба. Я предвкушаю упорную работу, надеюсь забить как можно больше голов и выиграть как можно больше трофеев", — сообщил Мората.
Добавим, что экс-игрок "Ювентуса" стал четвертым новичком чемпионов Премьер-Лиги этим летом после голкипера Вилли Кабальеро, защитника Антонио Рюдигера и полузащитника Тьемуэ Бакайоко.
21.07.2017 21:00
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Последние комментарии:
манки, вот вы гоните на слабую результативность Мораты, а ведь ваша лигинда контона из 185 игр забил 82 гола, это же пздц как мало, если еще учесть то обстоятельство, что он играл в ОСНОВЕ в эпоху гегемонии мю, где попросту не было других клубов конкурентов, равных по составу и силе....
(ответить)
Где этот манк с ником мората,продаешь?
(ответить)
в прошедшем сезоне забил всего 4 гола клубам топ10
всего 15 мячей в апл
3 эйбару
2 депору
топ
прост топ
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бля чуваки так настроение поднялось
радуюсь как ребенок
наконец то! наконец блеать! у нас будет быстрый техничный нападающий, как же надоели эти столбы вонючие вы бы знали
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интересно Реал бабло зарабатывает
крутит поцана выпуская со скамейки и продает за лярд
аплодисменты
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челси конечно же лютейшая бизнес машина и машина для завоевания трофеев одновременно. В сумме с момента покупки клуба абрамовичем в 2003 челси потратил так же, как ман сито с 2008, после покупки шейхов.
Но что мы имеем на выходе : 5 чашек апл, 1 лч, 1 ле, престиж в европе благодаря удачным выступлениям в лч, достаточное количество внутренних чашек, невероятное количество рекордов апл.
ман сити : 2 абсолютно левых чемпика на фарте, не благодаря, а вопреки, 1 ка, 1 кал. Занавес.
А теперь о бизнесе. С 2014 года Челси вышел на нереальный уровень бизнес-машининга, покупая игроков на деньги от перепродаж, аренд и все такое. Вот и щас, в это окно потрачено уже 130 млн, но из них с кармана клуба или романа ни цента не взято. Гениальная бизнес машина. И это еще не проданы на сию минуту матич и коста...эх.
А что мы имеем у того же мс, мю? каждое лето по 200 лямов в минус, по минимуму.
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Пздц как заинтригован началом нового сезона, жду не дождусь увидеть этого топарика карающего весь сброд АПЛ таких как мю сити ттх и арс
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Всего лишь з 50 лямов такого топаря, аху.еть, некоторые за такие деньги берут всякие бревна из Лиона, ору 6лядь))))0
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худший трансфер
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забьет всего 5 голов за сезон. И все 5 в домик Де кею
ах ах ах
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Ну всё, теперь осталось купить высококлассных латералей, опорничка на скамеечку и можно ещё Баркли взять или нападающего средненького. В общем рассчитываю увидеть до конца ТО ещё три-четыре новичка исключительно для глубины состава. Хотя на левый можно было бы взять игрока уровнем повыше, чем Алонсо.
Пенсы как всегда топы. За три недели после открытия ТО, подписали четырёх замечательных футболистов. Причём продлили кучу контрактов, раздали кучу сопляков по арендам и распродали несколько ненужных игроков на кругленькую сумму.
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Боже, неужели чемпик можно не начинать
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+Пару вингбэков цепануть на обе фланги, оставить кристенсена(или ван дейка купить), опорника на лавку а-ля Нзонзи, Адама Траоре для подмены вингерам и лч можно не начинать.
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Чет коментов про 1 июля уже нет) ау, крысы
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Челси объяснил затишье...
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очень хорошее приобретение
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!!!!!!!!!!!!
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за два года в сериале сей форвард забил столько же сколько ниразунефорвардСалах за один там же, просто лучший
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Альваро Альваро Альваро!
Все таки смогли купить топа и уберечься от 1 июля и лукаки.
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Так хотел к пенсам, что аж перекрасился в красный, красавчик
https://imagecdn1.luxnet.ua/football24/resources/photos/news/201707/395046_752851.png?201707165035
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