Ван Дейк отказывается играть за "Саутгемптон"

Виргил Ван Дейк Защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк отказывается играть за клуб. В ответ главный тренер Маурисио Пеллегрино отстранил голландца от тренировок с командой.

Как известно, после открытия летнего трансферного окна на представителей Ван Дейка и самого игрока вышел "Ливерпуль". "Красные" заручились согласием Виргила на переход, однако "Саутгемптон" пожаловался на мерсисайдский клуб в Премьер-Лигу, после чего переговоры застопорились.

Вернувшись из отпуска, защитник ясно дал понять, что больше не намерен играть за "святых". Более того, Ван Дейк отказался выходить на предсезонный матч команды Пеллегрино, объяснив это именно желанием уйти.

В ответ Маурисио отстранил 25-летнего игрока от тренировок и велел заниматься в одиночестве. Новый тренер "Саутгемптона" уверен: боссы клуба сдержат слово и сохранят Ван Дейка на "Сент Мэри".

"Виргил сказал, что не будет играть, потому что хочет уйти. Я ответил ему: "Если ты не хочешь играть, поскольку чувствуешь себя не лучшим образом, тебе придется заниматься в одиночестве, пока не передумаешь".

"Не подумайте, у меня сложились хорошие отношения с Виргилом. Мы были предельно честны с ним, точно так же, как и он. Позиция клуба тоже ясна: они сказали мне, что не продадут Виргила этим летом".

"Прямо сейчас он не занимается вместе с командой, потому что просто не готов к этому на все 100 процентов. Если ты не готов работать с командой и выкладываться по максимуму, тогда ты не можешь представлять "Саутгемптон", - цитирует Пеллегрино Daily Echo.


Метки Ван Дейк, Саутгемптон

Автор foxmcfc   

Дата 21.07.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1931

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Последние комментарии:




  1. kojan 21.07.2017 21:15 # kojan
    бунт на корабле, бунтовщиков на рею, что б другим не повадно было...

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  2. second005 21.07.2017 21:04 # second005
    Сгноить его в дубле, или вовсе отстранить от всего. Ладно бы там ради Реала или Челси, а тут Ливерпуль..пфф

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  3. farot 21.07.2017 20:49 # farot
    лел, так бойкотировать ради перехода в ссаный ливерпуль?
    Ладно там в МЮ, Сити, Челси.

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  4. lfcmikki14 21.07.2017 20:35 # lfcmikki14
    Линделеф+Пудингер < Ван Дейка
    Лошки

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  5. fascll 21.07.2017 20:34 # fascll
    Тупой арг, велком то ЛФС

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  6. andros13 21.07.2017 20:32 # andros13
    непрофессионал.

    Профессионал до последнего тренировался бы и играл.
    Нужен такой игрок Ливеру?

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  7. osprey 21.07.2017 20:05 # osprey
    Эффект Клоппа

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  8. webb 21.07.2017 20:02 # webb
    Вот, что Клопп животворящий делает.

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  9. electric 21.07.2017 20:01 # electric
    Ууу. Велком тада, в лючи клюб англий!

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