Ван Дейк отказывается играть за "Саутгемптон"

Защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк отказывается играть за клуб. В ответ главный тренер Маурисио Пеллегрино отстранил голландца от тренировок с командой.

Как известно, после открытия летнего трансферного окна на представителей Ван Дейка и самого игрока вышел "Ливерпуль". "Красные" заручились согласием Виргила на переход, однако "Саутгемптон" пожаловался на мерсисайдский клуб в Премьер-Лигу, после чего переговоры застопорились.



Вернувшись из отпуска, защитник ясно дал понять, что больше не намерен играть за "святых". Более того, Ван Дейк отказался выходить на предсезонный матч команды Пеллегрино, объяснив это именно желанием уйти.



В ответ Маурисио отстранил 25-летнего игрока от тренировок и велел заниматься в одиночестве. Новый тренер "Саутгемптона" уверен: боссы клуба сдержат слово и сохранят Ван Дейка на "Сент Мэри".



"Виргил сказал, что не будет играть, потому что хочет уйти. Я ответил ему: "Если ты не хочешь играть, поскольку чувствуешь себя не лучшим образом, тебе придется заниматься в одиночестве, пока не передумаешь".



"Не подумайте, у меня сложились хорошие отношения с Виргилом. Мы были предельно честны с ним, точно так же, как и он. Позиция клуба тоже ясна: они сказали мне, что не продадут Виргила этим летом".



"Прямо сейчас он не занимается вместе с командой, потому что просто не готов к этому на все 100 процентов. Если ты не готов работать с командой и выкладываться по максимуму, тогда ты не можешь представлять "Саутгемптон", - цитирует Пеллегрино Daily Echo.