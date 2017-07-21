Конте настаивает, что целью номер один "Челси" был Мората, а не Лукаку

Альваро Мората Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его целью номер один для укрепления позиции нападающего изначально был Альваро Мората, а не Ромелу Лукаку.

Принято считать, что к кандидатуре 24-летнего игрока сборной Испании "синие" обратились лишь после того, как обиднейшим образом позволили "Манчестер Юнайтед" увести у себя из под носа Лукаку.

Однако Конте отвергает эти домыслы и настаивает, что Мората всегда был его приоритетной целью. В условиях текущей рыночной ситуации цену Альваро в 70 миллионов фунтов, включая бонусы, Антонио считает нормальной.

"Определенно, этот рынок безумен. Но не только в этом сезоне — таким он будет и в последующих сезонах. Теперь здесь крутятся безумные деньги, и если ты хочешь приобрести качественного игрока, то должен потратить 40-50 миллионов евро".

"Так и здесь. Лукаку стоил кучу денег, Лакасетт тоже. На правого защитника тратят 50-60 миллионов евро".

"Мы сделали очень важный выбор. Определенно, Мората был нашей целью номер один. Он хороший игрок, правильное приобретение, чтобы прогрессировать в "Челси" и показывать свой класс у нас", — цитирует Конте Daily Star.


Метки Конте, Мората, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. abekesh-84 21.07.2017 19:46 # abekesh-84
    Мората не таранного типа нападающие, как Лукаку или Коста. Он своими габаритами не сможет продавить английских защитников.

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  2. j-silver 21.07.2017 19:44 # j-silver
    Эта просто много ходов очка
    Изи впарили скуму букакку-деревякку, развели как детей

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  3. farot 21.07.2017 19:32 # farot
    Это очевидно, даже если вспомнить, что именно Конте его в Юве покупал. И все прошлое лето его хотел купить.

    Но естественно, тупым хейтерам на фапле легче зацепится за "фейл" с Лукакой, который и для подписавшего его МЮ был запасным вариантом. лолкек

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  4. role-playin 21.07.2017 19:30 # role-playin
    Конте хотел Морату, эбенало хотел Макаку, очевидно же.

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  5. psycho1 21.07.2017 19:16 # psycho1
    Поэтому пенсы повторяли предложение манков в последний момент.

    Куда пресс-служба клуба смотрит? Парик своими дебильными интервью и поступками зарывает себя всё глубже.

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  6. new-day 21.07.2017 19:08 # new-day
    завтра безвиз будет вбрасывать под всеми постами это)

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  7. mancunia-planet 21.07.2017 19:08 # mancunia-planet
    Бздун. Обосрались с Лукакай теперь оправдываются, это челщит. Контекс так вообще в кащенко закрыть за свое неадекватное поведение, дэбил в парике

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  8. reeker 21.07.2017 19:06 # reeker
    Понятное дело, что Моратик был первым выбором и у Челси и у скюма. Ну и достался он более серьёзному клубу конечно же.

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  9. knvlay 21.07.2017 19:05 # knvlay
    Ах ах ах.

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  10. budun 21.07.2017 19:05 # budun
    Норм парикан переобулся.
    Фапел почитывает

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  11. romalg92 21.07.2017 19:01 # romalg92
    Будет бомбить всех коли Конте знаете что с ним делать )

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