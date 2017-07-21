Конте настаивает, что целью номер один "Челси" был Мората, а не Лукаку
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его целью номер один для укрепления позиции нападающего изначально был Альваро Мората, а не Ромелу Лукаку.
Принято считать, что к кандидатуре 24-летнего игрока сборной Испании "синие" обратились лишь после того, как обиднейшим образом позволили "Манчестер Юнайтед" увести у себя из под носа Лукаку.
Однако Конте отвергает эти домыслы и настаивает, что Мората всегда был его приоритетной целью. В условиях текущей рыночной ситуации цену Альваро в 70 миллионов фунтов, включая бонусы, Антонио считает нормальной.
"Определенно, этот рынок безумен. Но не только в этом сезоне — таким он будет и в последующих сезонах. Теперь здесь крутятся безумные деньги, и если ты хочешь приобрести качественного игрока, то должен потратить 40-50 миллионов евро".
"Так и здесь. Лукаку стоил кучу денег, Лакасетт тоже. На правого защитника тратят 50-60 миллионов евро".
"Мы сделали очень важный выбор. Определенно, Мората был нашей целью номер один. Он хороший игрок, правильное приобретение, чтобы прогрессировать в "Челси" и показывать свой класс у нас", — цитирует Конте Daily Star.
21.07.2017 19:00
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Мората не таранного типа нападающие, как Лукаку или Коста. Он своими габаритами не сможет продавить английских защитников.
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Эта просто много ходов очка
Изи впарили скуму букакку-деревякку, развели как детей
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Это очевидно, даже если вспомнить, что именно Конте его в Юве покупал. И все прошлое лето его хотел купить.
Но естественно, тупым хейтерам на фапле легче зацепится за "фейл" с Лукакой, который и для подписавшего его МЮ был запасным вариантом. лолкек
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Конте хотел Морату, эбенало хотел Макаку, очевидно же.
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Поэтому пенсы повторяли предложение манков в последний момент.
Куда пресс-служба клуба смотрит? Парик своими дебильными интервью и поступками зарывает себя всё глубже.
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завтра безвиз будет вбрасывать под всеми постами это)
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Бздун. Обосрались с Лукакай теперь оправдываются, это челщит. Контекс так вообще в кащенко закрыть за свое неадекватное поведение, дэбил в парике
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Понятное дело, что Моратик был первым выбором и у Челси и у скюма. Ну и достался он более серьёзному клубу конечно же.
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Ах ах ах.
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Норм парикан переобулся.
Фапел почитывает
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Будет бомбить всех коли Конте знаете что с ним делать )
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