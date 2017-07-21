Конте настаивает, что целью номер один "Челси" был Мората, а не Лукаку

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его целью номер один для укрепления позиции нападающего изначально был Альваро Мората, а не Ромелу Лукаку.

Принято считать, что к кандидатуре 24-летнего игрока сборной Испании "синие" обратились лишь после того, как обиднейшим образом позволили "Манчестер Юнайтед" увести у себя из под носа Лукаку.



Однако Конте отвергает эти домыслы и настаивает, что Мората всегда был его приоритетной целью. В условиях текущей рыночной ситуации цену Альваро в 70 миллионов фунтов, включая бонусы, Антонио считает нормальной.



"Определенно, этот рынок безумен. Но не только в этом сезоне — таким он будет и в последующих сезонах. Теперь здесь крутятся безумные деньги, и если ты хочешь приобрести качественного игрока, то должен потратить 40-50 миллионов евро".



"Так и здесь. Лукаку стоил кучу денег, Лакасетт тоже. На правого защитника тратят 50-60 миллионов евро".



"Мы сделали очень важный выбор. Определенно, Мората был нашей целью номер один. Он хороший игрок, правильное приобретение, чтобы прогрессировать в "Челси" и показывать свой класс у нас", — цитирует Конте Daily Star.