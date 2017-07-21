"Ливерпуль" купил Робертсона и продал Стюарта
"Ливерпуль" официально подтвердил приобретение левого защитника "Халла" Эндрю Робертсона, отправив в противоположном направлении полузащитника Кевина Стюарта.
Ранее на текущей неделе два клуба договорились о размере компенсации за Робертсона — порядка 10 миллионов фунтов. После этого 23-летний шотландец прошел медицинское обследование и заключил с "красными" долгосрочный контракт.
Эндрю, которому в новом сезоне придется конкурировать за игровые минуты с Джеймсом Милнером, стал третьим новичком команды Юргена Клоппа этим летом после Мохамеда Салаха и Доминика Соланке.
"Прямо сейчас я ощущаю себя немного нереально. Конечно, я доволен. На протяжении пары последних недель было много спекуляций, но я рад, что сделка, наконец, заключена, и я стал игроком "Ливерпуля".
"Моя семья гордится тем, чего я добился до сих пор, и все они предельно счастливы моим переходом, как и я сам. Все мы предвкушаем присоединение к семье "Ливерпуля", — сообщил Робертсон.
Добавим, что в противоположном направлении, по самостоятельному трансферу, отправился 23-летний Стюарт, за плечами у которого 20 матчей за "Ливерпуль". Бывший юниор "Тоттенхэма" обошелся "Халлу" в 7.5 млн. фунтов, включая бонусы, сообщает Sky Sports.
21.07.2017 18:35
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Последние комментарии:
дегроиды спорят чей середняк топовее. Негрюдер, Колошишлак или Линделев
АПЛ риал скатилась
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ахах 6ля кекаю, купили игрока уровня чемпионшипа и думают им светит 4-е место, ору)))
(ответить)
он по сильнее мораты?
(ответить)
пинсы, рюдегер это типо топ ?
(ответить)
Бля походу Моратика только завтра представят.
(ответить)
ору лол, продолжают с менталитетом середняка действовать на тр. давайте им ламбертов борини и прочих лолан
(ответить)
Горбачев.
(ответить)
вы кстати не знаете какой игрок попал в сборную лучших игроков на позицию лз за прошлый сезон в чемпионате Германии по футболу ?
(ответить)
Numb, breakin the habit вырос слушая эти шедевры. .
Очень жаль Честера
РИП бро....
(ответить)
Толковый парень, со своей изюминкой.
Да и перешел в легендарный клуб. Ливерпуль - это все таки что-то особенное в английском футболе. Как Битлз в музыке. Есть хуже них, есть лучше них, но они относятся к особенным исполнителям.
Играть за Ливерпуль - это честь, я думаю. Это не МС, не Челси... И у Ливерпуля есть своя магия, которой обладают может такой клуб как МЮ. Может и все. даже любимый мой Тоттенхем - славный клуб, но без магии уровня Ливерпуля. Поэтому настроение Робертсона понятно.
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Это че за нонэймы вообще ?
Это с такими игроками клопп решил в лч поиграть?
(ответить)
походу тут все забыли, что Арсенал взял бесплатно Колосинака.
ну да ладно
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Линделев даже не околотоп. середняк из третьесортного чемпионата
вопрос: почему за него отвалили 40 млн?
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было бы збс еще купить льоренте, сандро,данило и баркли.
льоренте чисто шоб головоебить и спасать матчи навалами на последних минутах.
чисто бакайоко, мората, кэйхилл, луиз, рюдигер, льоренте забегают в штрафную и давай своими бестолковками махать
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на замену норм))
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да уж, впору бы порофлить с трансферов бакайоко, рудигера и мораты, хотя наряду с мс это пока топовейшая трансферная кампания этого то.
лфк и мю пока однохуйственно, и там и там непонятный защ, и норм игрок под атаку.
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Если МЮ не купят Дайера то переключатся на Ренату Санчеша. А тот топарь
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Колбасойды, а почему не Бертран? Вы же давно им интересовались вроде, каждое лето слухи про его переход к вам ходили.
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Слэш, на чо ты там спорить хотел?
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Эстония -26
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Латвия -37
Литва -42
Суринам -51
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