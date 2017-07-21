"Ливерпуль" купил Робертсона и продал Стюарта

Эндрю Робертсон "Ливерпуль" официально подтвердил приобретение левого защитника "Халла" Эндрю Робертсона, отправив в противоположном направлении полузащитника Кевина Стюарта.

Ранее на текущей неделе два клуба договорились о размере компенсации за Робертсона — порядка 10 миллионов фунтов. После этого 23-летний шотландец прошел медицинское обследование и заключил с "красными" долгосрочный контракт.

Эндрю, которому в новом сезоне придется конкурировать за игровые минуты с Джеймсом Милнером, стал третьим новичком команды Юргена Клоппа этим летом после Мохамеда Салаха и Доминика Соланке.

"Прямо сейчас я ощущаю себя немного нереально. Конечно, я доволен. На протяжении пары последних недель было много спекуляций, но я рад, что сделка, наконец, заключена, и я стал игроком "Ливерпуля".

"Моя семья гордится тем, чего я добился до сих пор, и все они предельно счастливы моим переходом, как и я сам. Все мы предвкушаем присоединение к семье "Ливерпуля", — сообщил Робертсон.

Добавим, что в противоположном направлении, по самостоятельному трансферу, отправился 23-летний Стюарт, за плечами у которого 20 матчей за "Ливерпуль". Бывший юниор "Тоттенхэма" обошелся "Халлу" в 7.5 млн. фунтов, включая бонусы, сообщает Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Робертсон, Стюарт, трансферы, Халл

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2017 18:35

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Последние комментарии:




  1. seva 21.07.2017 19:45 # seva
    дегроиды спорят чей середняк топовее. Негрюдер, Колошишлак или Линделев
    АПЛ риал скатилась

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  2. bezviz 21.07.2017 19:45 # bezviz
    ахах 6ля кекаю, купили игрока уровня чемпионшипа и думают им светит 4-е место, ору)))

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  3. dr-dre 21.07.2017 19:42 # dr-dre
    он по сильнее мораты?

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  4. megan063 21.07.2017 19:40 # megan063
    пинсы, рюдегер это типо топ ?

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  5. reeker 21.07.2017 19:35 # reeker
    Бля походу Моратика только завтра представят.

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  6. wengerrrro 21.07.2017 19:35 # wengerrrro
    ору лол, продолжают с менталитетом середняка действовать на тр. давайте им ламбертов борини и прочих лолан

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  7. knvlay 21.07.2017 19:30 # knvlay
    Горбачев.

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  8. megan063 21.07.2017 19:22 # megan063
    вы кстати не знаете какой игрок попал в сборную лучших игроков на позицию лз за прошлый сезон в чемпионате Германии по футболу ?

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  9. samurai8888 21.07.2017 19:21 # samurai8888
    Numb, breakin the habit вырос слушая эти шедевры. .
    Очень жаль Честера
    РИП бро....

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  10. alexsander 21.07.2017 19:17 # alexsander
    Толковый парень, со своей изюминкой.
    Да и перешел в легендарный клуб. Ливерпуль - это все таки что-то особенное в английском футболе. Как Битлз в музыке. Есть хуже них, есть лучше них, но они относятся к особенным исполнителям.

    Играть за Ливерпуль - это честь, я думаю. Это не МС, не Челси... И у Ливерпуля есть своя магия, которой обладают может такой клуб как МЮ. Может и все. даже любимый мой Тоттенхем - славный клуб, но без магии уровня Ливерпуля. Поэтому настроение Робертсона понятно.

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  11. chebrec 21.07.2017 19:15 # chebrec
    Это че за нонэймы вообще ?
    Это с такими игроками клопп решил в лч поиграть?

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  12. megan063 21.07.2017 19:14 # megan063
    походу тут все забыли, что Арсенал взял бесплатно Колосинака.
    ну да ладно

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  13. seva 21.07.2017 19:13 # seva
    Линделев даже не околотоп. середняк из третьесортного чемпионата
    вопрос: почему за него отвалили 40 млн?

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  14. thegodfather 21.07.2017 19:09 # thegodfather
    было бы збс еще купить льоренте, сандро,данило и баркли.
    льоренте чисто шоб головоебить и спасать матчи навалами на последних минутах.
    чисто бакайоко, мората, кэйхилл, луиз, рюдигер, льоренте забегают в штрафную и давай своими бестолковками махать

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  15. keremet 21.07.2017 19:07 # keremet
    на замену норм))

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  16. thegodfather 21.07.2017 19:04 # thegodfather
    да уж, впору бы порофлить с трансферов бакайоко, рудигера и мораты, хотя наряду с мс это пока топовейшая трансферная кампания этого то.

    лфк и мю пока однохуйственно, и там и там непонятный защ, и норм игрок под атаку.

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  17. stepan-jam-boss 21.07.2017 19:01 # stepan-jam-boss
    Если МЮ не купят Дайера то переключатся на Ренату Санчеша. А тот топарь

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  18. reeker 21.07.2017 18:59 # reeker
    Колбасойды, а почему не Бертран? Вы же давно им интересовались вроде, каждое лето слухи про его переход к вам ходили.

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  19. billy-talent 21.07.2017 18:55 # billy-talent
    Слэш, на чо ты там спорить хотел?

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  20. andros13 21.07.2017 18:55 # andros13
    Страны по уровню жизни

    Раша -95 место

    Эстония -26
    Польша -34
    Латвия -37
    Литва -42

    Суринам -51

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