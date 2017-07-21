"Ливерпуль" купил Робертсона и продал Стюарта

"Ливерпуль" официально подтвердил приобретение левого защитника "Халла" Эндрю Робертсона, отправив в противоположном направлении полузащитника Кевина Стюарта.

Ранее на текущей неделе два клуба договорились о размере компенсации за Робертсона — порядка 10 миллионов фунтов. После этого 23-летний шотландец прошел медицинское обследование и заключил с "красными" долгосрочный контракт.



Эндрю, которому в новом сезоне придется конкурировать за игровые минуты с Джеймсом Милнером, стал третьим новичком команды Юргена Клоппа этим летом после Мохамеда Салаха и Доминика Соланке.



"Прямо сейчас я ощущаю себя немного нереально. Конечно, я доволен. На протяжении пары последних недель было много спекуляций, но я рад, что сделка, наконец, заключена, и я стал игроком "Ливерпуля".



"Моя семья гордится тем, чего я добился до сих пор, и все они предельно счастливы моим переходом, как и я сам. Все мы предвкушаем присоединение к семье "Ливерпуля", — сообщил Робертсон.



Добавим, что в противоположном направлении, по самостоятельному трансферу, отправился 23-летний Стюарт, за плечами у которого 20 матчей за "Ливерпуль". Бывший юниор "Тоттенхэма" обошелся "Халлу" в 7.5 млн. фунтов, включая бонусы, сообщает Sky Sports.