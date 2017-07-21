Гвардиоле нужны еще три новых защитника

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что рассчитывает купить еще трех защитников до закрытия трансферного окна.

После окончания сезона клуб с "Этихад" расстался с Бакари Санья, Пабло Сабалетой и Гаэлем Клиши, решив не продлевать контракт с этой троицей. Сегодня стало известно, что "Сити" близок к продаже Александра Коларова в "Рому".



Таким образом, "горожане" остались всего с одним крайним защитником в лице Кайла Уолкера, купленным у "Тоттенхэма". Логично, что главным приоритетом Гвардиолы стало укрепление флангов обороны: Пеп рассчитывает на двух-трех игроков в эту зону.



"Кроме Коларова у нас не было вариантов на левый фланг, поэтому да, нам нужны защитники – два или даже три. Конечно, было бы здорово договориться о трансферах как можно быстрее, но работать на трансферном рынке непросто, а мы хотим найти наилучшее решение из всех возможных", - сообщил Гвардиола The Telegraph.