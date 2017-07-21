Гвардиоле нужны еще три новых защитника

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что рассчитывает купить еще трех защитников до закрытия трансферного окна.

После окончания сезона клуб с "Этихад" расстался с Бакари Санья, Пабло Сабалетой и Гаэлем Клиши, решив не продлевать контракт с этой троицей. Сегодня стало известно, что "Сити" близок к продаже Александра Коларова в "Рому".

Таким образом, "горожане" остались всего с одним крайним защитником в лице Кайла Уолкера, купленным у "Тоттенхэма". Логично, что главным приоритетом Гвардиолы стало укрепление флангов обороны: Пеп рассчитывает на двух-трех игроков в эту зону.

"Кроме Коларова у нас не было вариантов на левый фланг, поэтому да, нам нужны защитники – два или даже три. Конечно, было бы здорово договориться о трансферах как можно быстрее, но работать на трансферном рынке непросто, а мы хотим найти наилучшее решение из всех возможных", - сообщил Гвардиола The Telegraph.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 21.07.2017 18:00

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  1. danny949494 21.07.2017 18:09 # danny949494
    С треском провалит сезон.

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  2. billy-talent 21.07.2017 18:08 # billy-talent
    Автобусник.

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  3. reeker 21.07.2017 18:02 # reeker
    Чувствую эта мразь всех крайних защитов заберёт и некого подписывать будет.

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