Курт Зума арендован "Стоуком"
Защитник "Челси" Курт Зума заключил с клубом новый контракт и отправился на следующий сезон в "Стоук".
Этим летом чемпионы Премьер-Лиги усилили свой состав Антони Рюдигером, поэтому 22-летнему Зума было бы тяжело рассчитывать на игровую практику в новом сезоне. Взвесив все за и против, Курт откликнулся на предложение "Стоука" об аренде.
Предварительно француз заключил с "Челси" новый контракт, рассчитанный на шесть лет. Свое будущее Курт связывает с командой Антонио Конте.
"Здорово, что Курт решил связать свое будущее с "Челси". Он регулярно демонстрирует свой талант с тех пор, как присоединился к нам три года назад. После серьезной травмы он вернулся с великолепным настроем".
"Теперь у него появилась возможность постоянно играть в Премьер-Лиге. Мы будем внимательно следить за его прогрессом", - сообщил технический директор "Челси" Майкл Эменало.
21.07.2017 17:00
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Последние комментарии:
странно
с такой внешностью он должен играть в основе Чернси
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Свое будущее Курт связывает с командой Антонио Конте.
Источник: http://fapl.ru/posts/56211/
через год значит на выход вместе с клоуном
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Уже вижу: 80 минута матча на стадионе "Британия", пенсы ведут 0:1 после корявого удара Виллиана, который заменил травмировавшегося Азара. Пенсы отбиваются в усмерть, ложатсям костьми за результат. Настает 93, добавленная, минута и Луиз отправляет мяч на угловой. Угроза отведена ? Чарли Адам отправляется подавать угловой, защита Челси изрядно нервничает, помятую его дальний гол в ворота Куртуа с центра поля. Адам подает, мяч взмывает верх, Кейхилл не успевает прервать его полет возле ворот и сфера оказывается возле головы Зума, который снёс с гавном Рюдигера и резким кивком головы отправляет в ворота Тибо. Счет - 1:1. Луиз матерится на плачущего Куртуа, Конте в порыве разочарования ищет свой парик, выпавший на землю, а Рюдигер с шокированным видом понимает, что его уровень лишь Серия А. Ман Сити, тем временем, уверенно выиграл дома у Вест Брома 3:0. Отставание составило 7 очков
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В команде кроме Аспи одни наемники
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Ждём тебя в следующем сезоне.
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вернется и будет основным
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