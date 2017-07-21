Курт Зума арендован "Стоуком"

Защитник "Челси" Курт Зума заключил с клубом новый контракт и отправился на следующий сезон в "Стоук".

Этим летом чемпионы Премьер-Лиги усилили свой состав Антони Рюдигером, поэтому 22-летнему Зума было бы тяжело рассчитывать на игровую практику в новом сезоне. Взвесив все за и против, Курт откликнулся на предложение "Стоука" об аренде.



Предварительно француз заключил с "Челси" новый контракт, рассчитанный на шесть лет. Свое будущее Курт связывает с командой Антонио Конте.



"Здорово, что Курт решил связать свое будущее с "Челси". Он регулярно демонстрирует свой талант с тех пор, как присоединился к нам три года назад. После серьезной травмы он вернулся с великолепным настроем".



"Теперь у него появилась возможность постоянно играть в Премьер-Лиге. Мы будем внимательно следить за его прогрессом", - сообщил технический директор "Челси" Майкл Эменало.