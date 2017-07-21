Кэррик нацелен на победу в Премьер-Лиге
Полузащитник Майкл Кэррик заявил, что настроен выиграть Премьер-Лигу в своем первом сезоне в качестве капитана "Манчестер Юнайтед" и, возможно, в последнем за карьеру.
Прошлую кампанию "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции в Премьер-Лиге, с огромным трудом пробившись в Лигу Чемпионов через победу в Лиге Европы.
35-летний Кэррик уверяет, что в новом сезоне его не устроит просто место в топ-4 — он хочет завоевать чемпионский титул, шестой в своей находящейся в закате карьере.
"Твою карьеру определяет то, что ты выиграл. Можно даже сказать, что либо победа в лиге, либо ничего. Еще одна возможность упущена, если ты не выигрываешь ее. Так это вижу я. Я не понимаю, когда говорят, что их устраивает место в топ-4. Знаю, мы прошли через ряд изменений, часть игроков ушла, часть игроков пришла, и ты не можешь ожидать победы в лиге каждый год, однако ты должен стремиться к этому".
"Как я уже сказал, для меня это выглядит как либо победа в лиге, либо ничего. Мне достаточно повезло сразу же выиграть лигу в своем первом сезоне, мы делали это на протяжении моих первых трех лет, после чего у тебя возникает ощущение: либо все, либо ничего. Возможно, эти ранние годы меня испортили. В некотором смысле я стал жаден — ты ощущаешь это стремление выигрывать больше и больше. Это чувство не хочется терять", — цитирует Кэррика The Telegraph.
21.07.2017 16:00
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Аминь
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"Команда развивается, игра и результат становится лучше. Моуриньо четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться".
"Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества".
"У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения".
"Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас", - цитирует Каррика The Telegraph.
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где смеяться?
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Ишь чего захотел. Занято там уже.
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