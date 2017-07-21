Кэррик нацелен на победу в Премьер-Лиге

Полузащитник Майкл Кэррик заявил, что настроен выиграть Премьер-Лигу в своем первом сезоне в качестве капитана "Манчестер Юнайтед" и, возможно, в последнем за карьеру.

Прошлую кампанию "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции в Премьер-Лиге, с огромным трудом пробившись в Лигу Чемпионов через победу в Лиге Европы.



35-летний Кэррик уверяет, что в новом сезоне его не устроит просто место в топ-4 — он хочет завоевать чемпионский титул, шестой в своей находящейся в закате карьере.



"Твою карьеру определяет то, что ты выиграл. Можно даже сказать, что либо победа в лиге, либо ничего. Еще одна возможность упущена, если ты не выигрываешь ее. Так это вижу я. Я не понимаю, когда говорят, что их устраивает место в топ-4. Знаю, мы прошли через ряд изменений, часть игроков ушла, часть игроков пришла, и ты не можешь ожидать победы в лиге каждый год, однако ты должен стремиться к этому".



"Как я уже сказал, для меня это выглядит как либо победа в лиге, либо ничего. Мне достаточно повезло сразу же выиграть лигу в своем первом сезоне, мы делали это на протяжении моих первых трех лет, после чего у тебя возникает ощущение: либо все, либо ничего. Возможно, эти ранние годы меня испортили. В некотором смысле я стал жаден — ты ощущаешь это стремление выигрывать больше и больше. Это чувство не хочется терять", — цитирует Кэррика The Telegraph.