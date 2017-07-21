"Ньюкасл" купил Хавьера Манкильо

"Ньюкасл" обзавелся своим четвертым новичком этим летом, оформив переход защитника "Атлетико" Хавьера Манкильо.

23-летний испанец не понаслышке знаком с английским футболом. Ранее в своей карьере Хавьер дважды приезжал в Премьер-Лигу на правах аренды: в сезоне 2014/15 в "Ливерпуль", а в 2016/17 в "Сандерленд".



И хотя в обоих случаях Манкильо не показал ничего выдающегося, главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес решил дать своему соотечественнику третий шанс. Таким образом, сегодня Хавьер заключил с новичком Премьер-Лиги контракт на три года.



"Я очень рад оказаться здесь. Стоило Рафе Бенитесу мне позвонить, как я сразу понял, что должен отправиться сюда, в такой большой клуб. Я очень рад испытанию, которое меня ждет впереди. Я приехал сюда, чтобы упорно трудиться и выкладываться без остатка на поле и вне его. Надеюсь, все пойдет в правильном направлении", — сообщил Манкильо.