"Ньюкасл" купил Хавьера Манкильо

Хавьер Манкильо "Ньюкасл" обзавелся своим четвертым новичком этим летом, оформив переход защитника "Атлетико" Хавьера Манкильо.

23-летний испанец не понаслышке знаком с английским футболом. Ранее в своей карьере Хавьер дважды приезжал в Премьер-Лигу на правах аренды: в сезоне 2014/15 в "Ливерпуль", а в 2016/17 в "Сандерленд".

И хотя в обоих случаях Манкильо не показал ничего выдающегося, главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес решил дать своему соотечественнику третий шанс. Таким образом, сегодня Хавьер заключил с новичком Премьер-Лиги контракт на три года.

"Я очень рад оказаться здесь. Стоило Рафе Бенитесу мне позвонить, как я сразу понял, что должен отправиться сюда, в такой большой клуб. Я очень рад испытанию, которое меня ждет впереди. Я приехал сюда, чтобы упорно трудиться и выкладываться без остатка на поле и вне его. Надеюсь, все пойдет в правильном направлении", — сообщил Манкильо.


Метки Атлетико, Манкильо, Ньюкасл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2017 15:40

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  1. dentinho 21.07.2017 16:38 # dentinho
    Летом у бабушки был по ходу этот Манкильо

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  2. chebrec 21.07.2017 15:59 # chebrec
    испанцы все прут и прут в апл

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  3. qwertyinho 21.07.2017 15:51 # qwertyinho
    в такой большой клуб

    Источник: http://fapl.ru/posts/56209/
    в сезоне 2014/15 в "Ливерпуль"

    Источник: http://fapl.ru/posts/56209/

    брызнул на бестолковки фанов крохотного портового клуба, который в своем селе второй

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