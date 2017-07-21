Конте определился с судьбой Косты еще зимой

Главный тренер "Челси" Антонио Конте, наконец, прервал молчание насчет нападающего Диего Косты, заявив, что определился с судьбой игрока еще зимой.

В середине прошлого сезона Коста внезапно поссорился с Конте на тренировке "синих", после чего был переведен в резерв и даже не поехал на гостевой матч с "Лестером". Спустя несколько дней итальянец амнистировал лучшего бомбардира "Челси", и тот завершил кампанию, забив 20 голов.



Тем не менее, именно тот конфликт стал причиной, почему Конте исключил нападающего из своих планов на следующий сезон. На этом Антонио хотел бы завершить тему, связанную с будущим Диего на "Стэмфорд Бридж" – прощать испанца он не намерен.



"Я не люблю говорить об игроках, которых нет в команде. Могу лишь сказать, что я все понял еще зимой. Ситуация была ясна не только для меня, но и для клуба, Диего и его агента. И вообще я хотел бы завершить разговор на эту тему", - цитирует Конте The Telegraph. =