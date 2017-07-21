"Рома" предложила недостаточно денег за Махреза

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир заявил, что "Рома" действительно сделала предложение о покупке вингера Рияда Махреза, но условия римлян показались бывшим чемпионам Премьер-Лиги невыгодными.

На прошлой неделе стало известно, что "Рома" выразила готовность заплатить 20 миллионов фунтов за игрока, который был признан лучшим в Премьер-Лиге по итогам чемпионского для "Лестера" сезона 2015/16.



Поначалу Шекспир отказывался обсуждать будущее Махреза, но теперь выступил с официальным подтверждением: "Рома" действительно сделала предложение по Рияду, но "Лестеру" оно показалось недостаточно выгодным.



"Мы вежливо ответили отказом, потому что нам предложили небольшие деньги. Я не знаю, как проходил весь этот процесс и не хочу в него вмешиваться", - сообщил Шекспир BBC.



Добавим, что за ситуацией вокруг будущего Махреза следят также два клуба Премьер-Лиги – "Арсенал" и "Тоттенхэм". Лондонские гранды рассматривают Рияда альтернативой своим главным трансферным целям, утверждает Evening Standard.