"Рома" предложила недостаточно денег за Махреза

Рияд Махрез Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир заявил, что "Рома" действительно сделала предложение о покупке вингера Рияда Махреза, но условия римлян показались бывшим чемпионам Премьер-Лиги невыгодными.

На прошлой неделе стало известно, что "Рома" выразила готовность заплатить 20 миллионов фунтов за игрока, который был признан лучшим в Премьер-Лиге по итогам чемпионского для "Лестера" сезона 2015/16.

Поначалу Шекспир отказывался обсуждать будущее Махреза, но теперь выступил с официальным подтверждением: "Рома" действительно сделала предложение по Рияду, но "Лестеру" оно показалось недостаточно выгодным.

"Мы вежливо ответили отказом, потому что нам предложили небольшие деньги. Я не знаю, как проходил весь этот процесс и не хочу в него вмешиваться", - сообщил Шекспир BBC.

Добавим, что за ситуацией вокруг будущего Махреза следят также два клуба Премьер-Лиги – "Арсенал" и "Тоттенхэм". Лондонские гранды рассматривают Рияда альтернативой своим главным трансферным целям, утверждает Evening Standard.



Метки Лестер, Махрез, Рома

Автор foxmcfc   

Дата 21.07.2017 14:00

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  1. chebrec 21.07.2017 14:26 # chebrec
    75 лямов фунтов и продано

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  2. qwertyinho 21.07.2017 14:08 # qwertyinho
    еще один опрник аки лемпард продать вингера салаха и купить какогото хача умно, эменало че и в роме работает?

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