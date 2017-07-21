Светская хроника за пятницу

"Тоттенхэм" обратился насчет Рияда Махреза. Делегация ПСЖ прибыла в Лондон за Алексисом Санчесом. "Манчестер Сити" грозит трансферный запрет. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" до сих пор не сделал предложение, которое бы устроило "Интер", по вингеру Ивану Перишичу. (Daily Mirror)



"Вольфсбург" обратился насчет аренды нападающего "Юнайтед" Антони Мартиаля. (Kicker)



"Тоттенхэм" сделал запрос насчет вингера "Лестера" Рияда Махреза, однако "лисы" должны понизить ценник за алжирца в 50 миллионов фунтов, чтобы сделка могла состояться. (Evening Standard)



Спортивный директор ПСЖ прибыл в Лондон на переговоры с "Арсеналом" по нападающему Алексису Санчесу. (Daily Mirror)



Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир открыт к переходу в "Вест Хэм". (Daily Star)



Нападающий "Арсенала" Лукас Перес ведет переговоры о переходе в "Фенербахче". (Daily Express)



"Кристал Пэлас" улучшит свое предложение по защитнику "Арсенала" Калуму Чемберсу. (ESPN)



Решив сохранить Пьер-Эмерика Обамеянга, дортмундская "Боруссия" отказалась от претензий на нападающего "Арсенала" Оливье Жиру, и тот теперь может достаться "Эвертону" без боя. (The Sun)



Первую половину нового сезона нападающий "Челси" Диего Коста может провести в аренде в "Милане". (Don Balon)



"Севилья" готовит предложение о покупке защитника "Челси" Андреаса Кристенсена. (Daily Express)



Вингер "Стоука" Марко Арнаутович станет рекордным приобретением в истории "Вест Хэма". (Daily Express)



Голкипер "Вест Хэма" Даррен Рэндольф близок к переходу в "Мидлсбро". (Daily Mail)



Вингер Макс Градель просит "Борнмут" отпустить его в "Тулузу". (talkSPORT)







Другое



"Манчестер Сити" может подвергнуться трансферному запрету со стороны ФИФА за контакт с нападающим Килианом Мбаппе, в обход "Монако". (The Sun)



Бывший полузащитник "Вест Хэма" Джек Коллисон, завершивший игровую карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем, возглавил команду U-16 "молотобойцев". (Evening Standard)



Нападающий Альваро Мората возьмет в "Челси" 9-й номер. (Daily Star)



Тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо заставил нападающего Маркуса Рэшфорда поменять свой номер с 39-го на 19-й. (Manchester Evening News)



Букмекеры считают, что в новом сезоне новичок "Юнайтед" Ромелу Лукаку забьет больше голов, чем новичок "Челси" Альваро Мората. (Daily Star)



Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли назван самым дорогим футболистом мира в возрасте не старше 21 года, будучи оцененным в 74 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" отказался комментировать слухи о продаже клуба инвесторам из Китая. (Evening Standard)



В прошлом сезоне воспитанники "Арсенала" имели больше игрового времени в Премьер-Лиге, чем какой-либо другой академии. (Sky Sports)