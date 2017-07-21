"Арсенал" близок к новому контракту с Озилом

Месут Озил "Арсенал" добился значительного прогресса в переговорах с полузащитником Месутом Озилом о новом контракт.

У Озила, как и другого лидера "канониров" Алексиса Санчеса, остается только 12 месяцев по действующему контракту. Однако, в отличие от чилийца, Месут не вызывает такого же интереса со стороны грандов Европы и Англии.

Переговоры с игроком сборной Германии ведутся уже несколько месяцев. Уходя в отпуск, Озил продолжал требовать зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю, тогда как клуб был готов платить ему только 280 тыс. фунтов каждые семь дней.

Летние каникулы помогли Месуту оправиться после разочаровывающей кампании и привести мысли в порядок. Сейчас Озил плодотворно проводит предсезонную подготовку и является очень популярной фигурой "Арсенала" в турне по Австралии и Китае. И это придало толчок переговорам, сообщает Daily Mirror.

В данный момент у обеих сторон появился оптимизм насчет того, что компромисс о новой сделке будет достигнут. Озил не желает покидать Лондон и, по всей видимости, пойдет не уступки в процессе переговоров.

Что касается Санчеса, то его ситуация выглядит гораздо сложнее. Алексис по-прежнему не собирается подписывать новый контракт, и "Арсенал" должен решить, продаст ли его сейчас или отпустит через год свободным агентом.


Метки Арсенал, контракты, Озил

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2017 12:00

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  1. bluebload 21.07.2017 12:53 # bluebload
    озил без санчеса , что безалкогольное пиво

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  2. pauk 21.07.2017 12:38 # pauk
    Ему только в Турцию дорога, если уходить.

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  3. electric 21.07.2017 12:30 # electric
    300к в неделю? лаолище. норм невидимка бабло рубит с немощных!

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  4. ravi 21.07.2017 12:19 # ravi
    Вот рофлина будет, когда через год санчес бесплатно в манщити уйдёт))) гейгунеры поливают себя мочичкой без остановки

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  5. chelsealondon 21.07.2017 12:15 # chelsealondon
    Сочувствую....

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  6. vahrom 21.07.2017 12:13 # vahrom
    Не понятно, радоваться или нет.

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