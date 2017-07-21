"Арсенал" близок к новому контракту с Озилом

"Арсенал" добился значительного прогресса в переговорах с полузащитником Месутом Озилом о новом контракт.

У Озила, как и другого лидера "канониров" Алексиса Санчеса, остается только 12 месяцев по действующему контракту. Однако, в отличие от чилийца, Месут не вызывает такого же интереса со стороны грандов Европы и Англии.



Переговоры с игроком сборной Германии ведутся уже несколько месяцев. Уходя в отпуск, Озил продолжал требовать зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю, тогда как клуб был готов платить ему только 280 тыс. фунтов каждые семь дней.



Летние каникулы помогли Месуту оправиться после разочаровывающей кампании и привести мысли в порядок. Сейчас Озил плодотворно проводит предсезонную подготовку и является очень популярной фигурой "Арсенала" в турне по Австралии и Китае. И это придало толчок переговорам, сообщает Daily Mirror.



В данный момент у обеих сторон появился оптимизм насчет того, что компромисс о новой сделке будет достигнут. Озил не желает покидать Лондон и, по всей видимости, пойдет не уступки в процессе переговоров.



Что касается Санчеса, то его ситуация выглядит гораздо сложнее. Алексис по-прежнему не собирается подписывать новый контракт, и "Арсенал" должен решить, продаст ли его сейчас или отпустит через год свободным агентом.