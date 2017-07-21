Клопп подтвердил, что Коутиньо не продается
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал ясно понять, что его клуб не продаст полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону".
Сегодня утром авторитетное издание Sky Sports сообщило, что "Барселона" готова выложить более 70 миллионов фунтов за Коутиньо, который лишь в январе заключил новый долгосрочный контракт с мерсисайдским клубом.
Общаясь с прессой в Гонконге, Клопп исключил продажу 25-летнего игрока сборной Бразилии, который блестяще провел минувший сезон, забив 13 голов и отдав семь результативных передач в 31 матче Премьер-Лиги.
"Это интересный вопрос, потому что вы заранее знаете мой ответ. Мне нечего сказать по этому поводу. Мне жаль, но эти истории распространяются без моего ведома, так зачем мне нарушать этот процесс?"
"Поступайте с этими новостями, как пожелаете, мне это не интересно. Я только могу сказать, что мы действительно хотим сохранить эту группу игроков вместе".
"Действительно ли Коутиньо не продается? Да, вы можете так сказать, но так обстоят дела не с сегодняшнего утра и не со вчера — не уверен, что когда-либо было иначе".
"Фил очень, очень важный игрок, но нам нужно реагировать лучше, когда его нет на поле. В прошлом сезоне он пропустил несколько матчей, а когда вернулся, то не был в своей лучшей форме, чтобы попасть в ритм. Мы должны лучше действовать в такие моменты".
"Он действительно хороший игрок, он все еще молод и может прибавить. Он значительно прибавил за мое время здесь, но он был хорош и до моего прихода", — цитирует Клоппа Sky Sports.
21.07.2017 11:00
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Последние комментарии:
вот бы сейчас думать, что Коутиньо нападающий
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[Telegraph]
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А барсуки смотрю нынче не в тренде...привыкли переманивать готовеньких звезд только за счет своего названия и звания типа лучшего клуба в мире...а теперь не те времена настали
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Сейчас бы предлагать 80 фунтов за Коутиньо, когда у тебя есть МСН.
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А вообще все смеются над пинсами, а сосовзеры проводят окно не лучше. Прое6ать игрока, выразившего перейти в клуб, сделать три рекордных предложения и быть посланными на xуй. В итоге оставят Коутиньо и будут говорить, что это наше главное подписание.
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Леол. Типа Ливерпуп с нынешних пор стал удерживать своих звёзд? Ну посмотрим.
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Дюнкерк норм?
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Надо просто как в Фифе проставить галочку напротив "непродается", и все, xули никто не догадался то еще. Предложения не будут просто поступать и все.
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Можно подумать он кому то нужен
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Просто Коутиньо совсем не уровень Барселоны. Посредственный и неоднозначный игрок, может выстрелить в одном матче, а затем потеряться в следующих пяти и также с голами, заруинит кучу моментов и перспективных атак, ради своей шары с дистанции.
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И это инфоповод? Фапл на дне. Навальный опозорился. Наркоман вздернулся. Вот так и живём.
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Клопп "топ"!))
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