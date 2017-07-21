Клопп подтвердил, что Коутиньо не продается

Филиппе Коутиньо Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал ясно понять, что его клуб не продаст полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону".

Сегодня утром авторитетное издание Sky Sports сообщило, что "Барселона" готова выложить более 70 миллионов фунтов за Коутиньо, который лишь в январе заключил новый долгосрочный контракт с мерсисайдским клубом.

Общаясь с прессой в Гонконге, Клопп исключил продажу 25-летнего игрока сборной Бразилии, который блестяще провел минувший сезон, забив 13 голов и отдав семь результативных передач в 31 матче Премьер-Лиги.

"Это интересный вопрос, потому что вы заранее знаете мой ответ. Мне нечего сказать по этому поводу. Мне жаль, но эти истории распространяются без моего ведома, так зачем мне нарушать этот процесс?"

"Поступайте с этими новостями, как пожелаете, мне это не интересно. Я только могу сказать, что мы действительно хотим сохранить эту группу игроков вместе".

"Действительно ли Коутиньо не продается? Да, вы можете так сказать, но так обстоят дела не с сегодняшнего утра и не со вчера — не уверен, что когда-либо было иначе".

"Фил очень, очень важный игрок, но нам нужно реагировать лучше, когда его нет на поле. В прошлом сезоне он пропустил несколько матчей, а когда вернулся, то не был в своей лучшей форме, чтобы попасть в ритм. Мы должны лучше действовать в такие моменты".

"Он действительно хороший игрок, он все еще молод и может прибавить. Он значительно прибавил за мое время здесь, но он был хорош и до моего прихода", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Барселона, Клопп, Коутиньо, Ливерпуль, слухи

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 895

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Последние комментарии:




  1. megan063 21.07.2017 11:40 # megan063
    вот бы сейчас думать, что Коутиньо нападающий

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  2. mata05 21.07.2017 11:38 # mata05
    После отказа продать Менди в Манчестер Сити за &#163;44.5 млн, Монако получил запрос о трансфере игрока от Челси.

    [Telegraph]

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  3. stepan-jam-boss 21.07.2017 11:33 # stepan-jam-boss
    Ван Дейк: "хочу перейти в Ливерпуль"

    Ливерпуль: "да мне похуй что ты хочешь пидрила ебаная".

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  4. irbis85 21.07.2017 11:32 # irbis85
    А барсуки смотрю нынче не в тренде...привыкли переманивать готовеньких звезд только за счет своего названия и звания типа лучшего клуба в мире...а теперь не те времена настали

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  5. budun 21.07.2017 11:31 # budun
    Сейчас бы предлагать 80 фунтов за Коутиньо, когда у тебя есть МСН.

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  6. webb 21.07.2017 11:30 # webb
    А вообще все смеются над пинсами, а сосовзеры проводят окно не лучше. Прое6ать игрока, выразившего перейти в клуб, сделать три рекордных предложения и быть посланными на xуй. В итоге оставят Коутиньо и будут говорить, что это наше главное подписание.

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  7. webb 21.07.2017 11:25 # webb
    Леол. Типа Ливерпуп с нынешних пор стал удерживать своих звёзд? Ну посмотрим.

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  8. mata05 21.07.2017 11:24 # mata05
    Дюнкерк норм?

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  9. f345 21.07.2017 11:23 # f345
    Надо просто как в Фифе проставить галочку напротив "непродается", и все, xули никто не догадался то еще. Предложения не будут просто поступать и все.

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  10. stepan-jam-boss 21.07.2017 11:20 # stepan-jam-boss
    Можно подумать он кому то нужен

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  11. meshuggah 21.07.2017 11:17 # meshuggah
    Просто Коутиньо совсем не уровень Барселоны. Посредственный и неоднозначный игрок, может выстрелить в одном матче, а затем потеряться в следующих пяти и также с голами, заруинит кучу моментов и перспективных атак, ради своей шары с дистанции.

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  12. moneymaker 21.07.2017 11:14 # moneymaker
    И это инфоповод? Фапл на дне. Навальный опозорился. Наркоман вздернулся. Вот так и живём.

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  13. admet 21.07.2017 11:04 # admet
    Клопп "топ"!))

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