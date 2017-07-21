Клопп подтвердил, что Коутиньо не продается

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал ясно понять, что его клуб не продаст полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону".

Сегодня утром авторитетное издание Sky Sports сообщило, что "Барселона" готова выложить более 70 миллионов фунтов за Коутиньо, который лишь в январе заключил новый долгосрочный контракт с мерсисайдским клубом.



Общаясь с прессой в Гонконге, Клопп исключил продажу 25-летнего игрока сборной Бразилии, который блестяще провел минувший сезон, забив 13 голов и отдав семь результативных передач в 31 матче Премьер-Лиги.



"Это интересный вопрос, потому что вы заранее знаете мой ответ. Мне нечего сказать по этому поводу. Мне жаль, но эти истории распространяются без моего ведома, так зачем мне нарушать этот процесс?"



"Поступайте с этими новостями, как пожелаете, мне это не интересно. Я только могу сказать, что мы действительно хотим сохранить эту группу игроков вместе".



"Действительно ли Коутиньо не продается? Да, вы можете так сказать, но так обстоят дела не с сегодняшнего утра и не со вчера — не уверен, что когда-либо было иначе".



"Фил очень, очень важный игрок, но нам нужно реагировать лучше, когда его нет на поле. В прошлом сезоне он пропустил несколько матчей, а когда вернулся, то не был в своей лучшей форме, чтобы попасть в ритм. Мы должны лучше действовать в такие моменты".



"Он действительно хороший игрок, он все еще молод и может прибавить. Он значительно прибавил за мое время здесь, но он был хорош и до моего прихода", — цитирует Клоппа Sky Sports.