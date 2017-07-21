"Манчестер Сити" отпускает Коларова в "Рому"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что его клуб разрешил защитнику Александру Коларову уйти в "Рому".

Коларов выступает за "горожан" с 2010 года после перехода из "Лацио" за 16 миллионов фунтов. Александра неожиданно не оказалось в заявке "Сити" на товарищеский матч против "Манчестер Юнайтед" в Америке, и Гвардиола поспешил это объяснить.



"Коларов направляется в "Рому". Именно поэтому сейчас у нас нет выбора на позиции левого защитника".



"Мне не нравится работать с людьми, которые не хотят быть здесь. Кола мне очень помог в прошлом сезоне во многих аспектах. Но у него появилась большая возможность вернуться в Рим, где он уже был прежде. Он поговорил со мной и клубом, попросив отпустить его".



"Мне не нравится находиться в окружении игроков, которые не хотят здесь находиться. Так что отпустить его было лучшим вариантом для всех. Я желаю ему всего наилучшего, потому что он действительно хороший малый. У нас были превосходные отношения. Я был очень доволен тем, как он тренировался, и я желаю ему и его семье всего наилучшего", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.



Добавим, на место 31-летнего серба, сыгравшего 39 матчей с учетом всех соревнований в прошлом сезоне, "Сити" пытается пригласить Бенжамена Менди из "Монако" и Данило из "Реала".