Рэшфорд готов заменить Руни и Ибрагимовича

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что готов взять на себя дополнительную ответственность и помочь команде компенсировать потерю Уэйна Руни и Златана Ибрагимовича.

После расставания с таким знаковыми футболистами, как Руни и Ибрагимович, главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо не остается ничего другого, кроме как довериться 19-летнему Рэшфорду и новоприбывшему Ромелу Лукаку.



Маркус понимает, что в новом сезоне давление на него увеличится в разы, однако он готов взвалить на свои плечи бремя бомбардира.



"От сезона к сезону мои цели и обязанности в команде меняются. Надеюсь, в этом году я буду брать на себя большую ответственность. Такова моя цель".



"Ты всегда под давлением, когда играешь за "Юнайтед". Не думаю, что в этом плане что-то изменится. Гораздо большее давление на себя оказываешь ты сам. И в этом году оно лишь увеличится. Что изменилось, так это тот уровень ответственности, которую я для себя определяю. Болельщики всегда вправе ожидать от меня лучшего, и давление с их стороны остается прежним".



"Понятно, что без них (Руни и Ибрагимовича) нам будет сложно, однако было время, когда они еще не стали теми, кем были для нас. Мы должны измениться и прибавить, чтобы стать теми, кем были они", — цитирует Рэшфорда The Telegraph.