Рэшфорд готов заменить Руни и Ибрагимовича

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что готов взять на себя дополнительную ответственность и помочь команде компенсировать потерю Уэйна Руни и Златана Ибрагимовича.

После расставания с таким знаковыми футболистами, как Руни и Ибрагимович, главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо не остается ничего другого, кроме как довериться 19-летнему Рэшфорду и новоприбывшему Ромелу Лукаку.

Маркус понимает, что в новом сезоне давление на него увеличится в разы, однако он готов взвалить на свои плечи бремя бомбардира.

"От сезона к сезону мои цели и обязанности в команде меняются. Надеюсь, в этом году я буду брать на себя большую ответственность. Такова моя цель".

"Ты всегда под давлением, когда играешь за "Юнайтед". Не думаю, что в этом плане что-то изменится. Гораздо большее давление на себя оказываешь ты сам. И в этом году оно лишь увеличится. Что изменилось, так это тот уровень ответственности, которую я для себя определяю. Болельщики всегда вправе ожидать от меня лучшего, и давление с их стороны остается прежним".

"Понятно, что без них (Руни и Ибрагимовича) нам будет сложно, однако было время, когда они еще не стали теми, кем были для нас. Мы должны измениться и прибавить, чтобы стать теми, кем были они", — цитирует Рэшфорда The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 983

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 21.07.2017 09:59 # mancunia-planet
    Манкитэриан пас... Рэшфард гол...

    (ответить)

  2. bluebload 21.07.2017 09:51 # bluebload
    Красава , в следующем году вытеснит Мбапе из Реала

    (ответить)

  3. golokante 21.07.2017 09:28 # golokante
    Крутой игрок. Мукаку чёрт, по сравнению с ним.

    (ответить)

  4. akadam 21.07.2017 09:18 # akadam
    Вытеснил из основы Руни, Ибрагимовича, Мартиаля, Уэлбека, Янга. На очереди Лукаку. Топовый негр!

    (ответить)

  5. takemeron 21.07.2017 09:18 # takemeron
    Талантливый парнишка! Главное, чтобы продолжал работать над собой! Желаю удачи все претендентам на титул в этом сезоне, пусть победит сильнейший! Но, все таки Челси, желаю ее чуточку больше! Аминь!

    (ответить)

  6. chebrec 21.07.2017 09:15 # chebrec
    Сегодня ты Решфорд а завтра ты Янузай

    (ответить)

  7. hotangel 21.07.2017 09:05 # hotangel
    Хорошо голубятне сегодня отгрузил

    (ответить)

  8. hotangel 21.07.2017 09:04 # hotangel
    Поднапрал мясца ,но до лукаку ещё как до китая Аком..

    (ответить)

  9. wengerrrro 21.07.2017 09:00 # wengerrrro
    нормальный бегунок такой

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: