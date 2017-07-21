Рэшфорд готов заменить Руни и Ибрагимовича
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что готов взять на себя дополнительную ответственность и помочь команде компенсировать потерю Уэйна Руни и Златана Ибрагимовича.
После расставания с таким знаковыми футболистами, как Руни и Ибрагимович, главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо не остается ничего другого, кроме как довериться 19-летнему Рэшфорду и новоприбывшему Ромелу Лукаку.
Маркус понимает, что в новом сезоне давление на него увеличится в разы, однако он готов взвалить на свои плечи бремя бомбардира.
"От сезона к сезону мои цели и обязанности в команде меняются. Надеюсь, в этом году я буду брать на себя большую ответственность. Такова моя цель".
"Ты всегда под давлением, когда играешь за "Юнайтед". Не думаю, что в этом плане что-то изменится. Гораздо большее давление на себя оказываешь ты сам. И в этом году оно лишь увеличится. Что изменилось, так это тот уровень ответственности, которую я для себя определяю. Болельщики всегда вправе ожидать от меня лучшего, и давление с их стороны остается прежним".
"Понятно, что без них (Руни и Ибрагимовича) нам будет сложно, однако было время, когда они еще не стали теми, кем были для нас. Мы должны измениться и прибавить, чтобы стать теми, кем были они", — цитирует Рэшфорда The Telegraph.
21.07.2017 09:00
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Последние комментарии:
Манкитэриан пас... Рэшфард гол...
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Красава , в следующем году вытеснит Мбапе из Реала
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Крутой игрок. Мукаку чёрт, по сравнению с ним.
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Вытеснил из основы Руни, Ибрагимовича, Мартиаля, Уэлбека, Янга. На очереди Лукаку. Топовый негр!
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Талантливый парнишка! Главное, чтобы продолжал работать над собой! Желаю удачи все претендентам на титул в этом сезоне, пусть победит сильнейший! Но, все таки Челси, желаю ее чуточку больше! Аминь!
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Сегодня ты Решфорд а завтра ты Янузай
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Хорошо голубятне сегодня отгрузил
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Поднапрал мясца ,но до лукаку ещё как до китая Аком..
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нормальный бегунок такой
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