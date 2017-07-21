"Арсенал" отклонил предложение "Пэлас" о покупке Чемберса

"Арсенал" отверг предложение "Кристал Пэлас" в 16 миллионов фунтов о покупке защитника Калума Чемберса.

Вернувшийся после аренды из "Мидлсбро" Чемберс не входит в планы главного тренера "канониров" Арсена Венгера на новый сезон — теперь другому молодому игроку, Робу Холдингу, отводится роль, чтобы добавить конкуренции основным центральным защитникам.



Однако и расставаться с Чемберсом за бесценок "Арсенал" не собирается. Предложение соседей с "Селхерст Парк" было сочтено недостаточным, передает The Telegraph.



По-прежнему нельзя исключать вариант, при котором "канониры" отдадут 22-летнего англичанина в аренду на следующий сезон, однако на "Эмирейтс" ожидают, что "Пэлас" вернется с улучшенным предложением. Суммы порядка 20 млн. фунтов должно быть достаточно для приобретения Калума.



Добавим, что летом 2014 "Арсенал" приобрел Чемберса у "Саутгемптона" за 16 млн. фунтов плюс ряд бонусов. Калум довольно ярко начал свою карьеру в команде Венгера, поиграв на нескольких позициях, но затем сбавил обороты, уселся в запас и в итоге был сослан в аренду.