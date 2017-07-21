Канте надеется, что "Челси" замахнется на покер

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте надеется, что в новом сезоне его команда сможет замахнуться на все четыре доступных трофея.

В конце мая "синие" упустили редкую возможность завершить сезон с "золотым дублем", добавив к титулу Премьер-Лиги еще и Кубок Англии — поражение на "Уэмбли" от "Арсенала" не позволило им это сделать.

Однако Канте не печалится и с оптимизмом смотрит в новый сезон, в котором он надеется перекрыть достижение предыдущего, а также перекрыть знаменитый требл "Манчестер Юнайтед" в 1999 году.

"Так устроен футбол: ты должен становиться лучше с каждым матчем, и в новом сезоне все так и останется. После прошлого сезона, новый мы должны начать в том же духе, стараясь стать еще лучше".

"Мы надеемся провести более успешный сезон, и мы понимаем, что для клуба вроде "Челси" хороший сезон означает выигранные трофеи. Поэтому мы постараемся выиграть ряд трофеев. Побеждать, побеждать, побеждать. Мы будем сражаться за все трофеи".

"Мы будем сражаться против хороших команд, так что это будет сложно. Но мы постараемся выиграть все доступные трофеи", — цитирует Канте Evening Standard.


Метки Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 885

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. maxat1988 21.07.2017 08:08 # maxat1988
    Михайло - гей гуннер?

    (ответить)

  2. skauzer59 21.07.2017 08:02 # skauzer59
    Вы будете в заднице в этом сезоне!

    (ответить)

  3. deathshot19 21.07.2017 07:58 # deathshot19
    Михайло надеется, что обгонит The Sun.

    (ответить)

  4. cruise877 21.07.2017 07:58 # cruise877
    Хуёкер

    (ответить)

  5. fc-zenit 21.07.2017 07:55 # fc-zenit
    зря он это сказал.

    (ответить)

  6. wengerrrro 21.07.2017 07:52 # wengerrrro
    6лять после венгера про покер говорило миллион скамов, но дауны вспоминают пердуна почему-то

    (ответить)

  7. akadam 21.07.2017 07:51 # akadam
    Черный рекордсмен. Перейдет в дедлайн со скандалом в ЛФК и снова станет чемпионом.

    (ответить)

  8. jack-willsher 21.07.2017 07:50 # jack-willsher
    продажная нигрита ахуела. мало того что чемпионства чисто по везению. еще и покер хочет.

    (ответить)

  9. chebrec 21.07.2017 07:44 # chebrec
    Мсье Венгер всплакнул от трогательности

    (ответить)

  10. admet 21.07.2017 07:18 # admet
    Опять заголовок не соответствует содержанию.

    (ответить)

  11. second005 21.07.2017 07:08 # second005
    Лол, его Венгер покусал?

    (ответить)

  12. dk-chelsea 21.07.2017 07:06 # dk-chelsea
    Неужели свингер ничего не скажет по этому поводу?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: