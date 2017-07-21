Канте надеется, что "Челси" замахнется на покер

Полузащитник "Челси" Нголо Канте надеется, что в новом сезоне его команда сможет замахнуться на все четыре доступных трофея.

В конце мая "синие" упустили редкую возможность завершить сезон с "золотым дублем", добавив к титулу Премьер-Лиги еще и Кубок Англии — поражение на "Уэмбли" от "Арсенала" не позволило им это сделать.



Однако Канте не печалится и с оптимизмом смотрит в новый сезон, в котором он надеется перекрыть достижение предыдущего, а также перекрыть знаменитый требл "Манчестер Юнайтед" в 1999 году.



"Так устроен футбол: ты должен становиться лучше с каждым матчем, и в новом сезоне все так и останется. После прошлого сезона, новый мы должны начать в том же духе, стараясь стать еще лучше".



"Мы надеемся провести более успешный сезон, и мы понимаем, что для клуба вроде "Челси" хороший сезон означает выигранные трофеи. Поэтому мы постараемся выиграть ряд трофеев. Побеждать, побеждать, побеждать. Мы будем сражаться за все трофеи".



"Мы будем сражаться против хороших команд, так что это будет сложно. Но мы постараемся выиграть все доступные трофеи", — цитирует Канте Evening Standard.