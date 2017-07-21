"Барселона" хочет Филиппе Коутиньо

"Барселона" выразила желание приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, однако в мерсисайдском клубе исключают продажу своей звезды.

В минувшем сезоне 25-летний Коутиньо отметился 13 голами и семью результативными передачами, став самым результативным бразильцем в истории Премьер-Лиги.



А в январе Филиппе заключил новый контракт с "красными" до июня 2022. Подразумевается, что этот трудовой договор не предусматривает фиксированных отступных.



Своей блестящей игрой за "Ливерпуль" Коутиньо привлек интерес "Барселоны". Как сообщает Sky Sports, испанский гранд готов заплатить более 70 миллионов фунтов за друга и партнера по сборной своего нападающего Неймара.



Однако близкий к мерсисайдскому клубу источник настаивает, что переезд Филиппе на "Ноу Камп" исключен. "Красные" исключают продажу своей звезды и верят, что многие годы — лучшие годы своей карьеры — Коутиньо проведет на "Энфилде".



Добавим, не далее чем в марте Коутиньо дал ясно понять, что связывает свое будущее с "Ливерпулем" и хочет стать легендой клуба.



"Если я останусь здесь, то в мою честь могут поставить статую. Если я куда-нибудь уйду — в "Барселону", "Баварию" или "Реал" — то просто буду лишь очередным игроком. Здесь же ты можешь быть кем-то большим. У меня есть долгосрочный контракт с "Ливерпулем". Спекуляции лишь для журналистов", — сообщил Коутиньо ESPN Brasil.