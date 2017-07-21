Английские клубы больше не будут терять игроков зимой из-за Кубка Африки

Клубы Премьер-Лиги перестанут терять игроков в самый разгар сезона после того, как Африканская конфедерация футбола приняла решение проводить Кубок Африки летом.

Кубок Африки давно стал ощутимой проблемой для клубов из Европы — и особенно из Англии, где зимние каникулы отсутствуют как таковые, а период с конца декабря по начала января является наиболее напряженным.



Например, в минувшем сезоне сразу 12 клубов Премьер-Лиги делегировали игроков на проходивший в Габоне Кубок Африки, а египетский полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени даже отметился голом в финале.



Также можно вспомнить, как тяжело "Ливерпуль" переживал отъезд сенегальского нападающего Садион Мане. А вот "Челси" и "Тоттенхэм", завершившие сезон 2016/17 на первом и втором месте, соответственно, игроков зимой не теряли.



Доходило до того, что Кубок Африки становился преградой к переходу игрока из одного клуба в другой, ведь период проведения турнира накладывался на зимнее трансферное окно.



К счастью, теперь эта проблема ликвидирована, сообщает Sky Sports. Африканская конфедерация футбола проголосовала за перенос Кубка Африки с января-февраля на июнь-июль, вдобавок увеличив количество участников турнира до 24.



Это решение вступает в силу уже со следующего Кубка Африки, который, таким образом, пройдет летом 2019.