Английские клубы больше не будут терять игроков зимой из-за Кубка Африки
Клубы Премьер-Лиги перестанут терять игроков в самый разгар сезона после того, как Африканская конфедерация футбола приняла решение проводить Кубок Африки летом.
Кубок Африки давно стал ощутимой проблемой для клубов из Европы — и особенно из Англии, где зимние каникулы отсутствуют как таковые, а период с конца декабря по начала января является наиболее напряженным.
Например, в минувшем сезоне сразу 12 клубов Премьер-Лиги делегировали игроков на проходивший в Габоне Кубок Африки, а египетский полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени даже отметился голом в финале.
Также можно вспомнить, как тяжело "Ливерпуль" переживал отъезд сенегальского нападающего Садион Мане. А вот "Челси" и "Тоттенхэм", завершившие сезон 2016/17 на первом и втором месте, соответственно, игроков зимой не теряли.
Доходило до того, что Кубок Африки становился преградой к переходу игрока из одного клуба в другой, ведь период проведения турнира накладывался на зимнее трансферное окно.
К счастью, теперь эта проблема ликвидирована, сообщает Sky Sports. Африканская конфедерация футбола проголосовала за перенос Кубка Африки с января-февраля на июнь-июль, вдобавок увеличив количество участников турнира до 24.
Это решение вступает в силу уже со следующего Кубка Африки, который, таким образом, пройдет летом 2019.
21.07.2017 00:05
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