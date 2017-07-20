Премьер-Лига не будет проводить матчи за рубежом

Руководитель Премьер-Лиги Ричард Скудамор заверил, что Премьер-Лига не будет проводить матчи за границей.

Несколько лет назад у клубов Премьер-Лиги появилась идея проводить 39-й тур за границей – например, в США или Азии. Болельщики немедленно высказались против и не отступают от своей позиции сейчас.



"Послушайте, я могу руководить Премьер-Лигой 5, 10, 15 или 20 лет, но у нас нет планов по проведению 39-го тура за пределами Англии".



"Да, клубы хотели бы осуществить эту идею, но мы остаемся реалистами: пока негативная реакция – в основном болельщиков и журналистов – не сойдет на нет, мы не вернемся к данной задумке", - сообщил Скудамор Sky Sports.