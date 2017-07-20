Премьер-Лига не будет проводить матчи за рубежом

Челси Руководитель Премьер-Лиги Ричард Скудамор заверил, что Премьер-Лига не будет проводить матчи за границей.

Несколько лет назад у клубов Премьер-Лиги появилась идея проводить 39-й тур за границей – например, в США или Азии. Болельщики немедленно высказались против и не отступают от своей позиции сейчас.

"Послушайте, я могу руководить Премьер-Лигой 5, 10, 15 или 20 лет, но у нас нет планов по проведению 39-го тура за пределами Англии".

"Да, клубы хотели бы осуществить эту идею, но мы остаемся реалистами: пока негативная реакция – в основном болельщиков и журналистов – не сойдет на нет, мы не вернемся к данной задумке", - сообщил Скудамор Sky Sports.



Метки Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 20.07.2017 22:00

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  1. chebrec 20.07.2017 23:37 # chebrec
    Чепуха

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  2. fc-oil 20.07.2017 23:26 # fc-oil
    В конце сезона и так одни каличи от графика АПЛ.

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  3. ravi 20.07.2017 22:48 # ravi
    чего только не придумаешь, дабы вышвырнуть эти две помойки манчестерские подальше из лиги, что бы не позорили Англию.

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  4. mancunia-planet 20.07.2017 22:37 # mancunia-planet
    Если только домашние матчи челщит, на их крохотный сарай смотреть противно футбол.

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  5. wengerrrro 20.07.2017 22:30 # wengerrrro
    ооо, 40 туров апл

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  6. halamadrid94 20.07.2017 22:14 # halamadrid94
    Что за 39 тур??? Кто нибудь знает? Это типа рещающий , показательный, товарищеский тур АПЛ для рекламы??

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  7. element-ekb 20.07.2017 22:10 # element-ekb
    Эвертон - Дагестан))))))))))

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  8. staryi-eblan 20.07.2017 22:08 # staryi-eblan
    39 тур:
    Челси - Казахстан
    Сити - Оаэ/Катар/Оман/С.Аравия
    Тоттенхэм - ИЗРАИЛЬ
    Арсенал - Голландия/Таиланд
    Ливерпуль - Индия, Киргизия, Армения
    Эвертон - Дагестан
    Мю - Пакистан, Таджикистан, Беларусь

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