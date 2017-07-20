Премьер-Лига не будет проводить матчи за рубежом
Руководитель Премьер-Лиги Ричард Скудамор заверил, что Премьер-Лига не будет проводить матчи за границей.
Несколько лет назад у клубов Премьер-Лиги появилась идея проводить 39-й тур за границей – например, в США или Азии. Болельщики немедленно высказались против и не отступают от своей позиции сейчас.
"Послушайте, я могу руководить Премьер-Лигой 5, 10, 15 или 20 лет, но у нас нет планов по проведению 39-го тура за пределами Англии".
"Да, клубы хотели бы осуществить эту идею, но мы остаемся реалистами: пока негативная реакция – в основном болельщиков и журналистов – не сойдет на нет, мы не вернемся к данной задумке", - сообщил Скудамор Sky Sports.
20.07.2017 22:00
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Последние комментарии:
Чепуха
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В конце сезона и так одни каличи от графика АПЛ.
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чего только не придумаешь, дабы вышвырнуть эти две помойки манчестерские подальше из лиги, что бы не позорили Англию.
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Если только домашние матчи челщит, на их крохотный сарай смотреть противно футбол.
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ооо, 40 туров апл
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Что за 39 тур??? Кто нибудь знает? Это типа рещающий , показательный, товарищеский тур АПЛ для рекламы??
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Эвертон - Дагестан))))))))))
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39 тур:
Челси - Казахстан
Сити - Оаэ/Катар/Оман/С.Аравия
Тоттенхэм - ИЗРАИЛЬ
Арсенал - Голландия/Таиланд
Ливерпуль - Индия, Киргизия, Армения
Эвертон - Дагестан
Мю - Пакистан, Таджикистан, Беларусь
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