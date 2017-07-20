"Юнайтед" переключился с Фабиньо на Орье

Из-за сложностей в переговорах с "Монако" по Фабиньо "Манчестер Юнайтед" переключил свое внимание на правого защитника ПСЖ Сержа Орье.

Укрепление правого фланга обороны является одним из приоритетов для главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо на это лето, наравне с позициями опорного полузащитника и вингера.



Еще недавно Моуриньо рассчитывал пригласить на позицию правого защитника Фабиньо, однако переговоры с "Монако", обескровленным потерями уже нескольких ключевых игроков, проходят очень тяжело.



Как сообщает The Independent, из-за интереса к Фабиньо со стороны других клубов, "Атлетико" и ПСЖ, "Монако" повысил цену за свою звезду за пределы 40 миллионов фунтов, и "Юнайтед" отказался платить такие деньги.



Теперь "дьяволы" сосредоточились на кандидатуре Орье, который может быть доступен лишь за 25 миллионов фунтов. Сам 24-летний ивуариец уже сообщил ПСЖ, что хочет уйти.



"Я поговорил с Сержем и сказал ему, что хочу сохранить его. Он же сказал мне, что хочет уйти и дает нам время, чтобы мы подготовились к его расставанию", — сообщил главный тренер парижан Унаи Эмери L'Equipe.