"Юнайтед" переключился с Фабиньо на Орье

Серж Орье Из-за сложностей в переговорах с "Монако" по Фабиньо "Манчестер Юнайтед" переключил свое внимание на правого защитника ПСЖ Сержа Орье.

Укрепление правого фланга обороны является одним из приоритетов для главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо на это лето, наравне с позициями опорного полузащитника и вингера.

Еще недавно Моуриньо рассчитывал пригласить на позицию правого защитника Фабиньо, однако переговоры с "Монако", обескровленным потерями уже нескольких ключевых игроков, проходят очень тяжело.

Как сообщает The Independent, из-за интереса к Фабиньо со стороны других клубов, "Атлетико" и ПСЖ, "Монако" повысил цену за свою звезду за пределы 40 миллионов фунтов, и "Юнайтед" отказался платить такие деньги.

Теперь "дьяволы" сосредоточились на кандидатуре Орье, который может быть доступен лишь за 25 миллионов фунтов. Сам 24-летний ивуариец уже сообщил ПСЖ, что хочет уйти.

"Я поговорил с Сержем и сказал ему, что хочу сохранить его. Он же сказал мне, что хочет уйти и дает нам время, чтобы мы подготовились к его расставанию", — сообщил главный тренер парижан Унаи Эмери L'Equipe.


Метки Манчестер Юнайтед, Монако, Орье, ПСЖ, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 751

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  1. andros13 20.07.2017 21:26 # andros13
    Топари не едут в АПЛ...

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  2. ask 20.07.2017 21:25 # ask
    Аха-ха как раз харя для пригородной помойки

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  3. jbannon 20.07.2017 21:23 # jbannon
    Вопрос из зала:сосал ли моуриньо у ибрагимовича?
    Орье: по самые яйца, бро.

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  4. reeker 20.07.2017 21:19 # reeker
    Бред, правый защит манкам не нужен.

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  5. farot 20.07.2017 21:13 # farot
    ничего удивительно.

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  6. sexan 20.07.2017 21:12 # sexan
    Сам 24-летний ивуариец уже сообщил ПСЖ, что хочет уйти.
    Вот оно последнее приобретение Жозе.

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  7. joke-dz 20.07.2017 21:04 # joke-dz
    Ибра его под шконарь загонит

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  8. mancunia-planet 20.07.2017 21:02 # mancunia-planet
    Переключатель не сгорел ещё.?

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